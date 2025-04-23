Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 10:00
12 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тверь глазами Островского
Начало: Советская, 19 АРТотека «Берёзовый сказ»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 апреля 2025Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
- ССергей4 апреля 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
- ААлексей2 апреля 2025Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
- ООлег25 марта 2025Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.
- ННаталья30 января 2025Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Дом дворянского собрания»
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