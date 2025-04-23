Дом дворянского собрания – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом дворянского собрания» в Твери, цены от 3250 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 10:00
12 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию
С ветерком по Твери на моём автомобиле
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию
Тверь глазами Островского
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тверь глазами Островского
Начало: Советская, 19 АРТотека «Берёзовый сказ»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 апреля 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
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    очень грамотный и знающий историю своего края, в доходчивой форме познакомил нас с интересными фактами и событиями происходившими на территории Тверского края. Выражаем свою признательность и благодарность.

  • А
    Алексей
    2 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
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    Алексея с коллегой-реконструктором есть музей исторического источника, который находится рядом с местом начала экскурсии - на следующий день были там и также отлично провели время. Наличие каждого объекта объяснено, есть интерактив с предметами, а также возможность купить книги об истории области (парочку таких увезли с собой) Алексею огромное спасибо за интерес к своей профессии и просвещение туристов

  • О
    Олег
    25 марта 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.
  • Н
    Наталья
    30 января 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
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    наши пожелания, очень интересно рассказал и показал основные знаковые для Твери места, во многом этот город открылся по новому, благодаря именно Игорю. Экскурсия продлилась более заявленного времени, но никто никуда не подгонял никого, всё прошло очень замечательно. Благодарим за интереснейшее времяпровождение. Однозначно советую данное агенство и гида. 100 из 100

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Дом дворянского собрания»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековая Тверь: Русская игра престолов
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  3. Тверь глазами Островского
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
Сейчас в Твери в категории "Дом дворянского собрания" можно забронировать 3 экскурсии от 3250 до 7000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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