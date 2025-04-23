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Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: По субботам
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 10:00
12 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7950223 апреля 2025Познавательная экскурсия. Понравилось. Экскурсовод Виктория даёт исчерпывающую информацию о достопримечательностях Твери. Благодарю.
- ССветлана21 апреля 2025Прекрасный гид, лёгкий увлекательный информативный рассказ об истории города. Экскурсия оставляет приятное послевкусие, хочется ещё послушать.
- ЕЕлена21 апреля 2025Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!
- ССеменова7 апреля 2025Мне все очень понравилось.
- ССергей4 апреля 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
- ААлексей2 апреля 2025Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
- ММария30 марта 2025Экскурсия великолепная! Безумно интересно было слушать Алексея и перемешаться вместе с ним по оживающим улочкам Твери. Бесконечно всем рекомендуем! (На экскурсии были вчетвером и всем очень всë понравилось)
- ООлег25 марта 2025Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Тверской академический театр драмы»
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