Тверь - город первоиспытатель

Уважаемые туристы, в рамках нашей экскурсии мы с вами погрузимся

Уважаемые туристы, в рамках нашей экскурсии мы с вами погрузимся в удивительный мир Тверской провинции. Тверь никогда не была просто провинциальным городом. Когда-то она тесно конкурировала с Москвой за звание столицы.

Затем станет одним из любимейших уездных городов Екатерины Великой и возьмет на себя роль первоиспытателя многих реформ.

Без Твери не ездили бы Сапсаны и, возможно, не состоялся бы в России Чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - город первоиспытатель
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Кинотеатр «Вулкан»
  • Набережная Степана Разина
  • Новый Волжский мост
  • Кинотеатр «Звезда»
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Памятник Пушкину
  • Староволжский мост
  • Путевой дворец
  • «Пуп Твери»
  • Трехсвятская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.

В ходе прогулки вы увидите и узнаете:

  • Памятник Михаилу Тверскому. За какие муки и заслуги его причислили к лику святых?
  • Кинотеатр «Вулкан». Какая была судьба у одного из первых провинциальных кинотеатров?
  • Великое трехлучье. Почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля?
  • Староволжский мост. Как так вышло, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет?
  • Тверской императорский путевой дворец – дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси.
  • Памятник Ленину. Чем же тверской Ленин отличается от других?
  • Современное уличное искусство и множество различных арт-объектов, которые можно не только увидеть, но и потрогать.
Записывайтесь на экскурсию, и я постараюсь сделать так, чтобы этот замечательный город вам запомнился надолго!

Что важно знать:

Маршрут составит 3.5 км. Наденьте удобную обувь и одежду.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Завершение: Тверской проспект, 2, Тверь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Встречаемся у памятника Михаилу Тверскому
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚶ПешеходныеИмператорский путевой дворец🗽Популярные места🏰Дворцы, замки и особняки

Похожие туры в Твери

Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Все достопримечательности Твери в одной экскурсии
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
В этом путешествии мы с вами посетим самый древний город Тверской земли
Площадь Михаила Тверского
5 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.7
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Твери
Тверь - уютный городок на берегу Волги
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 10 чел.
Сказки и легенды Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд
По договоренности
4 300 за всё до 5 чел.
Тверь: знакомство с городом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
10 отзывов
Тверь: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и оценить его главные места на обзорной экскурсии
у памятника Михаилу Тверскому
Завтра
23 сен
25 сен
27 сен
2 600 за всё до 10 чел.
Тверь - город «меж двух столиц»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
18 отзывов
Тверь - город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
19 окт
26 окт
28 окт
29 окт
3 250 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Твери с дегустацией «В Твери - пить!»
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Экскурсия по Твери с дегустацией «В Твери - пить!»
Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
14 отзывов
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов
Площадь Михаила Тверского
3 200 за всё до 10 чел.
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.8
21 отзыв
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Задания от Афанасия Никитина и ожившая старина города
у памятника Афанасия Никитинаана
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 5 000 за всё до 5 чел.
Тверь вчера и сегодня
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
261 отзыв
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
на площади Михаила Тверского
29 сен
30 сен
2 окт
3 окт
от 3 500 за всё до 7 чел.
Легенды старой Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
11 отзывов
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
по договоренности
3 300 за всё до 7 чел.
Открывая Тверь
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Открывая Тверь
Обзорная экскурсия по историческому центру старинного города
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
3 600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ