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Описание
Об экскурсии
Мы с вами рассмотрим все основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью.
В ходе прогулки вы увидите и узнаете:
Памятник Михаилу Тверскому. За какие муки и заслуги его причислили к лику святых?
Кинотеатр «Вулкан». Какая была судьба у одного из первых провинциальных кинотеатров?
Великое трехлучье. Почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля?
Староволжский мост. Как так вышло, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет?
Тверской императорский путевой дворец – дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси.
Памятник Ленину. Чем же тверской Ленин отличается от других?
Современное уличное искусство и множество различных арт-объектов, которые можно не только увидеть, но и потрогать.
Записывайтесь на экскурсию, и я постараюсь сделать так, чтобы этот замечательный город вам запомнился надолго!
Что важно знать:
Маршрут составит 3.5 км. Наденьте удобную обувь и одежду.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Завершение: Тверской проспект, 2, Тверь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Встречаемся у памятника Михаилу Тверскому
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.