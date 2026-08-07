Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Отправляясь в экскурсию «Тверь: история и современность», вы окунетесь в атмосферу древнего города, который соперничал с
Отправляясь в экскурсию «Тверь: история и современность», вы окунетесь в атмосферу древнего города, который соперничал с
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏰 Исторические памятники
- 🌉 Живописные набережные
- 📜 Интересные факты и истории
- 🏙 Европейская планировка города
- 🗺 Увлекательный маршрут
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и прогулки по набережным становятся особенно приятными благодаря теплой погоде и обилию зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но в это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой города. Зимой экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодам и снежным пейзажам, которые придают Твери особое очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Михаила Тверского
- Императорский дворец
- Купеческие дома
- Старинные храмы
- Памятник Афанасию Никитину
- Дворянское собрание
- Спасо-Преображенский собор
Описание экскурсии
Тверь: исторический путь, красота и культура
Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим её архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:
- Как Тверь соперничала с Москвой в конце 13 — начале 14 веков
- Почему она утратила практически всё наследие Средневековья
- Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки
- Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей
- Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор
- Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей
И это далеко не всё!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2704 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я историк. Параллельно с научной деятельностью освоила профессию гида. Я шаг за шагом открывала для себя Тверь: от древности до современности. С радостью поделюсь своими знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы приехали в Тверь впервые и решили начать знакомство именно с обзорной экскурсии. Никогда, до встречи с Анной, не думали о Твери как об интересном городе. Она изменила наше отношение
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О
Мне очень понравилась экскурсия! Анна - замечательный рассказчик, знающая историю города, старинного и современного. После экскурсии на город смотрела другими глазами. Очень рекомендую пройти с Анной по городу!
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27 мая Анна провела нам обзорную экскурсию по Твери. Экскурсия очень интересная и познавательная, благодаря которой мы смогли понять и полюбить Тверь, узнали её историю, архитектуру и современность.
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А
Всё отлично. По программе. Комфортно и доброжелательно.
+2
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Мы были в Твери первый раз и благодаря Анне влюбились в этот город. Анна потрясающий рассказчик, рассказывает доступно, интересно, увлеченно, отвечает на все вопросы. Было полное погружение в историю. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
+1
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А
Спасибо Анне за очень содержательную и интересную экскурсию по прекрасному городу!
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