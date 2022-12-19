Тверь: история и современность

Погулять по столице Верхневолжья с профессиональным историком и узнать множество интересных фактов

Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями Твери! С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами. Я раскрою, как город развивался и менялся в разные эпохи. А также поделюсь историями об известных людях, которые здесь жили и гостили.
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Тверь: история и современность
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тверь: исторический путь, красота и культура

Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:

  • Как Тверь соперничала с Москвой в конце XIII — начале XIV веков
  • Почему она утратила практически все наследие Средневековья
  • Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки
  • Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей
  • Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор
  • Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей

И это далеко не всё!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🔭ОбзорныеИмператорский путевой дворец🗽Популярные места🏰Дворцы, замки и особнякиПамятник Михаилу ТверскомуРечной ВокзалТеатральная площадьСпасо-Преображенский собор🙏РелигиозныеГородской садНабережная Степана РазинаПамятник Афанасию НикитинуТрехсвятская улицаСвято-Екатерининский монастырь

Похожие туры в Твери

Тверь: истории и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
250 отзывов
Тверь: истории и легенды
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
у памятника Михаилу Тверскому
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 3 500 за всё до 7 чел.
Тверь - город «меж двух столиц»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
18 отзывов
Тверь - город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
13 янв
14 янв
15 янв
20 янв
3 250 за всё до 7 чел.
Легенды старой Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
13 отзывов
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
по договоренности
3 300 за всё до 7 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
27 отзывов
По Твери пешком и на автомобиле
Насыщенное и душевное знакомство со столицей Верхневолжья
2 янв
6 фев
7 фев
8 фев
6 500 за всё до 7 чел.
Сказки и легенды Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд
По договоренности
4 300 за всё до 5 чел.
Открывая Тверь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
6 отзывов
Открывая Тверь
Здравствуйте, любознательные путешественники. Вы решили открыть для себя Тверь
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
3 200 за всё до 8 чел.
Тверь древняя и современная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.8
75 отзывов
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
3 500 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Тверь
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
74 отзыва
Добро пожаловать в Тверь
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
29 дек
30 дек
9 янв
10 янв
3 300 за всё до 10 чел.
Тверь: знакомство с городом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
22 отзыва
Тверь: знакомство с городом
Погулять по историческому центру и оценить его главные места на обзорной экскурсии
у памятника Михаилу Тверскому
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
2 600 за всё до 10 чел.
Тверь - первое свидание
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
4.9
108 отзывов
Тверь - первое свидание
Погулять по историческому центру и раскрыть его архитектурный облик на обзорной экскурсии
на площади Михаила Тверского
24 дек
25 дек
31 дек
1 янв
2 600 за всё до 20 чел.
Удивительная Тверь
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
5
70 отзывов
Удивительная Тверь
Легенды, история, архитектура и современная жизнь города на обзорной экскурсии
на улице Советская, 23
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 000 за всё до 10 чел.
Тверь великих писателей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Рельсы
Рельсы
Нет отзывов
Тверь великих писателей
Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки
ул. Желябова, 32 (рядом с главном корпусом ТвГУ)
7 200 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
ХОРОШО
🧭
ТАМ