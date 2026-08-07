Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Отправляясь в экскурсию «Тверь: история и современность», вы окунетесь в атмосферу древнего города, который соперничал с

Москвой и первым в провинции получил план регулярной каменной застройки. Вас ждет знакомство с Императорским дворцом, купеческими домами и старинными храмами. Вы узнаете, как Тверь восстанавливает свои исторические памятники и какие впечатления она оставляла на своих гостей в разные времена. Набережные Волги, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание - все это включено в вашу индивидуальную экскурсию. Забронируйте свое путешествие по историческому сердцу Твери и погрузитесь в уникальную атмосферу этого места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Твери - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и прогулки по набережным становятся особенно приятными благодаря теплой погоде и обилию зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но в это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой города. Зимой экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к холодам и снежным пейзажам, которые придают Твери особое очарование.

Сейчас август — это идеальное время.