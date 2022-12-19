Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями Твери! С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами. Я раскрою, как город развивался и менялся в разные эпохи. А также поделюсь историями об известных людях, которые здесь жили и гостили.

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Описание

Что вас ожидает

Тверь: исторический путь, красота и культура

Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:

Как Тверь соперничала с Москвой в конце XIII — начале XIV веков

Почему она утратила практически все наследие Средневековья

Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки

Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей

Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор

Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей

И это далеко не всё!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.