Здравствуйте, любознательные путешественники.



Вы решили открыть для себя Тверь? С удовольствием стану для вас «ключиком» к этой, пока еще потайной, «двери».



Про мой родной город так и говорят: «Тверь – в Москву дверь».



Я познакомлю вас с историей зарождения Твери, происхождением ее имени.



Вы узнаете, как украсил Тверь разрушительный пожар 1763 года.



Познакомитесь с регулярным планом городской застройки Екатерины Великой.



Услышите легендарный рассказ о основании Свято-Успенского (Отроч) монастыря.