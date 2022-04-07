Открывая Тверь

Здравствуйте, любознательные путешественники

Индивидуальная
Здравствуйте, любознательные путешественники.

Вы решили открыть для себя Тверь? С удовольствием стану для вас «ключиком» к этой, пока еще потайной, «двери».

Про мой родной город так и говорят: «Тверь – в Москву дверь».

Я познакомлю вас с историей зарождения Твери, происхождением ее имени.

Вы узнаете, как украсил Тверь разрушительный пожар 1763 года.

Познакомитесь с регулярным планом городской застройки Екатерины Великой.

Услышите легендарный рассказ о основании Свято-Успенского (Отроч) монастыря.
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь
Открывая Тверь

Что вас ожидает 🤩

  • Императорский дворец Екатерины Великой
  • Парадная Волжская набережная
  • Свято-Екатерининский монастырь
  • Два исторических волжских моста
  • Памятники Михаилу Тверскому и Андрею Дементьеву
  • Четыре основных городских площади
  • Главная улица Твери

Что вас ожидает:

  • На «версальском трезубце» главной городской площади вы встретитесь с небесным покровителем города – благоверным великим князем Михаилом Тверским и работами гениальных архитекторов Петра Никитина, Михаила Козакова, Николая Колли.
  • Раздвинете занавес «единой фасады» парадной Волжской набережной и раскроете «шифр» ее окон.
  • Пройдетесь по бывшей Восьмиугольной площади, сменившей 6 имен.
  • Заглянете в курдонёр (парадный двор) Императорского дворца Екатерины II, где познакомитесь с этапами его строительства и преображения Карла Росси и Александра Рязанова.
  • Почувствуете монументальность великой святыни Древней Руси – восстановленного Спаса-Преображенского собора (Спаса Златоверхого).
  • Увидите, где в Твери жил и работал автор музыки российского и советского гимна.
  • Услышите истории о том, почему наш «Старый» мост на 50 лет моложе «Нового», обидно ли называться «тверским козлом», кто первым в Твери предложил ввести «налог на роскошь» и почему тверичане в ХIХ веке редко опаздывали на поезд.
  • Узнаете о холерном карантине императора Николая I в Тверском Императорском дворце и первой в истории дистанционной исповеди из его стен 2 марта 1917 г.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (приблизительная стоимость 2000 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Завершение: Советская улица, 3, Тверь
Когда и сколько длится
Когда: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30

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