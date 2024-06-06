1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ААнна22 мая 2024Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о Твери. А Вы, если хотите знать, кто был Царевич, поцеловавший «жабу», заказывайте экскурсию «По Твери с купцом».
- ТТатьяна18 мая 2024Добрый день! 10 мая семьёй были на экскурсии "Добро пожаловать в Тверь!" Нашим экскурсоводом был Александр, замечательный интеллигентный человек! Было
- ЕЕлена16 мая 2024Наталья - прекрасный гид, знает и любит свой город, было комфортно и интересно. Спасибо!
- YYulia13 мая 2024Благодарим Светлану за интересное и динамичное повествование о страницах истории Твери. Приятно смотреть на город глазами людей, которые его знают и любят.
- ЕЕвгений13 мая 2024Светлана прекрасный и интересный рассказчик, экскурсия очень ненапряжная и интересная, дополняла историческими фото на планшете, провела даже более двух часов, нам очень понравилось, спасибо! Приедем в Тверь еще!
- ЖЖеня4 мая 2024Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
- ЮЮлия4 мая 2024Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких туристов, как мы, -
- ЛЛидия3 мая 2024Светлана нам раскрыла полностью тематику экскурсии - мы поняли почему Тверь была образцом европейского города XVIII века. Подача материала лёгкая,
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Советская улица»
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