Советская улица – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Советская улица» в Твери, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о Твери. А Вы, если хотите знать, кто был Царевич, поцеловавший «жабу», заказывайте экскурсию «По Твери с купцом».
    Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Добрый день! 10 мая семьёй были на экскурсии "Добро пожаловать в Тверь!" Нашим экскурсоводом был Александр, замечательный интеллигентный человек! Было
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    очень интересно и познавательно, хотя "чуть моросящий дождик портил весь этюд…" 🙂 С нами были дети 6 и 8 лет, Александр умело вовлекал их в беседу и в экскурсию. 2,5 часа прошли на одном дыхании, хотелось ещё пообщаться. Затронули темы о Великой Отечественной Войне, посетили памятники, многое узнали о Твери. С Александром совпали по мироощущению и общечеловеческим ценностям! В Тверь хотим вернуться и посетить дворец Екатерины и другие замечательные места более детально. Детям (! ни разу не пожаловались на усталость, хотя экскурсия пешком) и взрослым очень понравилось! Благодарю!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Наталья - прекрасный гид, знает и любит свой город, было комфортно и интересно. Спасибо!
  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Благодарим Светлану за интересное и динамичное повествование о страницах истории Твери. Приятно смотреть на город глазами людей, которые его знают и любят.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Светлана прекрасный и интересный рассказчик, экскурсия очень ненапряжная и интересная, дополняла историческими фото на планшете, провела даже более двух часов, нам очень понравилось, спасибо! Приедем в Тверь еще!
  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Доблесть и слава Твери
    Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких туристов, как мы, -
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    не много знающих о прекрасном городе Тверь. Анна рассказала и о далёком прошлом города, о его вековой истории, затронула и историю города в 20 веке, вклад Твери в годы Отечественной войны. А ещё интересно и информативно рассказала о том, чем живёт Тверь сейчас. Объемный и выразительный рассказ, оставшийся в памяти и в сердце. Спасибо огромное! Однозначно рекомендую эту экскурсию

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких
  • Л
    Лидия
    3 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Светлана нам раскрыла полностью тематику экскурсии - мы поняли почему Тверь была образцом европейского города XVIII века. Подача материала лёгкая,
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    чёткая, с юмором. Интересный запоминающийся рассказ о достопримечательностях Твери: о памятниках, архитектуре и исторических личностях. Светлане - огромная благодарность, мы узнали много нового!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Советская улица»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  2. Тверь - европейский город 18 века
  3. Доблесть и слава Твери
  4. Удивительная Тверь
  5. Добро пожаловать в Тверь
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Советская улица" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 5 800. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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