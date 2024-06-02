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другую -разбитая брусчатка, ходить невозможно. Речной вокзал разрушен, хотя это было бы визитной карточкой города. Мосты красивые. Экскурсия была днем, да еще и в жару 28 градусов, по центру гулять было сложно, дети еле выдержали. Экскурсовод отличный, рассказывает интересно. Больше впечатлила панорама города с высоты 24 этажного здания, это прям очень рекомендую, к тому же там есть еще очень вкусный ресторан. Прокатились на речном трамвайчике, людей очень много, купить онлайн билет нет возможности, надо стоять в очереди.