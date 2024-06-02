Трехсвятская улица – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Трехсвятская улица» в Твери, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
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    другую -разбитая брусчатка, ходить невозможно. Речной вокзал разрушен, хотя это было бы визитной карточкой города. Мосты красивые. Экскурсия была днем, да еще и в жару 28 градусов, по центру гулять было сложно, дети еле выдержали. Экскурсовод отличный, рассказывает интересно. Больше впечатлила панорама города с высоты 24 этажного здания, это прям очень рекомендую, к тому же там есть еще очень вкусный ресторан. Прокатились на речном трамвайчике, людей очень много, купить онлайн билет нет возможности, надо стоять в очереди.

  • С
    Софья
    30 мая 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
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    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
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    экскурсии, так и технические, как и где найти в городе нужные нам места. Большая благодарность ей за встречу и организацию нашей экскурсии!

    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все нашиАнна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши
  • Е
    Елизавета
    21 мая 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Виктория- супер! Очень интересная экскурсия - без загрузки лишней информацией, при этом крайне содержательно) Также, большое спасибо за рекомендации по музеям и прочим местам города. Очень рекомендую🌸
  • В
    Вера
    11 мая 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Замечательная экскурсия. Очень познавательно. Александра великолепно знает материал. Советую данную экскурсию!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
    Галина показала все основные достопримечательности Твери и интересно рассказала про самых известных купцов.
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Очень насыщенная экскурсия, Ольга -ходячая энциклопедия)) С удовольствием прогулялись по предложенному маршруту, впитали в себя истории и улицы старой Твери. Благодарим!!
  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    Тверь - первое свидание
    Анна, спасибо Вам большое за экскурсию. Было интересно и познавательно. Погода не подвела. Экскурсовод великолепный! Что еще нужно туристу для счастья?))

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Трехсвятская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тверь - первое свидание
  2. Тверь: история и современность
  3. В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
  4. Тверь: знакомство с городом
  5. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Трехсвятская улица" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 950 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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