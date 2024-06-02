1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
- ССофья30 мая 2024Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
- ООльга23 мая 2024Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
- ЕЕлизавета21 мая 2024Виктория- супер! Очень интересная экскурсия - без загрузки лишней информацией, при этом крайне содержательно) Также, большое спасибо за рекомендации по музеям и прочим местам города. Очень рекомендую🌸
- ВВера11 мая 2024Замечательная экскурсия. Очень познавательно. Александра великолепно знает материал. Советую данную экскурсию!
- ИИрина11 мая 2024Галина показала все основные достопримечательности Твери и интересно рассказала про самых известных купцов.
- ИИрина7 мая 2024Очень насыщенная экскурсия, Ольга -ходячая энциклопедия)) С удовольствием прогулялись по предложенному маршруту, впитали в себя истории и улицы старой Твери. Благодарим!!
- ССветлана9 апреля 2024Анна, спасибо Вам большое за экскурсию. Было интересно и познавательно. Погода не подвела. Экскурсовод великолепный! Что еще нужно туристу для счастья?))
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Трехсвятская улица»
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