Найдено 3 экскурсии в категории « Памятник Михаилу Кругу » в Твери, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Групповая до 20 чел. Тверь многоликая: первое знакомство Составить портрет города и узнать о его истории - от Екатерины II до Михаила Круга Начало: У арт-объекта «Лучи Твери» Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 12:00 650 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Тверь великих писателей Узнать, как судьбы мастеров русской литературы переплелись с судьбой нашего города 4 800 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Аудиогид Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II Начало: На Советской площади 890 ₽ за человека Другие экскурсии Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Памятник Михаилу Кругу»

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