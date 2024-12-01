Памятник Михаилу Кругу – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Михаилу Кругу» в Твери, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тверь многоликая: первое знакомство
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тверь многоликая: первое знакомство
Составить портрет города и узнать о его истории - от Екатерины II до Михаила Круга
Начало: У арт-объекта «Лучи Твери»
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 12:00
1 дек в 12:00
4 дек в 11:00
650 за человека
Тверь великих писателей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь великих писателей
Узнать, как судьбы мастеров русской литературы переплелись с судьбой нашего города
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Пешая
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
890 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Памятник Михаилу Кругу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь многоликая: первое знакомство
  2. Тверь великих писателей
  3. Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Памятник Михаилу Кругу" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4 800.
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