2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тверь многоликая: первое знакомство
Составить портрет города и узнать о его истории - от Екатерины II до Михаила Круга
Начало: У арт-объекта «Лучи Твери»
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 12:00
1 дек в 12:00
4 дек в 11:00
650₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь великих писателей
Узнать, как судьбы мастеров русской литературы переплелись с судьбой нашего города
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Твери - главное за 2 часа
Познакомиться с историей и достопримечательностями любимого города Екатерины II
Начало: На Советской площади
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
890₽ за человека
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