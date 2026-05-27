За пару часов вы получите целостное представление о городе: узнаете историю и увидите главные достопримечательности. Гид расскажет о малоизвестных деталях, которые скрывает застройка: что такое сплошная фасада и почему здания выглядят так симметрично. А ещё услышите легенды о трагическом прошлом монастырей и судьбоносных событиях.

Описание экскурсии

Соборная площадь. Вы узнаете о развитии Твери и её роли в разные эпохи. Гид расскажет, как она всерьёз соперничала с Москвой за право стать столицей — и почему в итоге проиграла.

Императорский путевой дворец — главная жемчужина. Вы выясните, почему тверской «царский отель» стал центром светской жизни, где обсуждали моду, политику и идеи эпохи.

Театральная площадь и Советская улица. Пройдёте по главной улице и разберётесь, как после разрушительного пожара Тверь переродилась по европейским принципам трёхлучевой планировки.

Советская площадь. Здесь вы поймёте, почему Тверь называют городом гармоничной архитектуры.

Отроч монастырь. Вы услышите о трагической доле тверских князей, о политических интригах и о том, как борьба за власть решала судьбу города.

Слияние Тверцы и Волги. Вы окажетесь на одной из лучших видовых точек и поймёте, как река определяла торговлю, развитие и повседневную жизнь. Здесь же находится здание Речного вокзала — символа советской эпохи.

«Сплошная фасада» и Екатерининский монастырь. Разберётесь в секретах застройки: почему здания выстроили так ровно, что скрывается за парадным фасадом и какие идеи стояли за этими решениями.

Набережная Волги и памятник Афанасию Никитину. Вы услышите историю тверского путешественника, который отправился в Индию за 30 лет до Васко да Гамы, и поймёте, почему его путь был подвигом.

Староволжский и Петровский мосты. Узнаете, как инженерные сооружения меняли транспортную логику и как мосты связали разные берега в единую ткань.

Храм Воскресения Христова — яркий образец барокко, где подведём итог прогулки и соберём целостное впечатление о городе.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.