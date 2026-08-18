Мы пройдём по той самой земле, где когда-то встал Тюменский острог, и проследим, как деревянные стены превратились в каменную застройку, а берег Туры — в место силы для горожан.
Вы взглянете на центр города без спешки: рассмотрите послания на барельефах, услышите истории людей, чьи судьбы навсегда сплелись с этой рекой, и попробуете отделить факты от легенд.
Вы взглянете на центр города без спешки: рассмотрите послания на барельефах, услышите истории людей, чьи судьбы навсегда сплелись с этой рекой, и попробуете отделить факты от легенд.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- место основания острога — площадь, где начиналась Тюмень
- барельеф «Тюмень — победителям» у Вечного огня
- панораму Туры с исторической точки — той самой, откуда открывался путь в Сибирь
- скульптуру Высоцкого и виды, которые вдохновляли его современников
Вы узнаете:
- что было на месте Тюмени до прихода казаков и почему эту землю нельзя назвать пустой
- где в легендах об Ермаке правда, а где — красивая выдумка
- как река Тура определяла судьбу города: от торговых караванов до промышленных причалов
- почему геолог Фарман Салманов стал для Высоцкого одним из ключевых собеседников и как эта дружба отразилась в стихах
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: нам предстоит спуск на нижние уровни набережной и подъём обратно по лестнице.
в четверг в 18:30, в пятницу в 17:30, в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Городская Дума»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:30, в пятницу в 17:30, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Живу в Тюмени более 15 лет. Профессиональный историк, специализируюсь на изучении истории родного города в годы Великой Отечественной войны. Люблю делиться знаниями, видеть интерес и удивление в глазах слушателей. Всегда
Входит в следующие категории Тюмени
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