Музей «Городская Дума» – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей «Городская Дума»» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень с высоты
Пешая
30 минут
103 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты
Насладиться видом с самого высокого здания в центре города
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
670 ₽ за человека
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
На машине
На микроавтобусе
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени
Путешествие по Тюмени станет настоящим приключением для детей и их родителей. Узнайте город через игры и интересные задания
11 дек в 16:30
12 дек в 16:30
10 500 ₽ за всё до 6 чел.

