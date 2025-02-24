Индивидуальная экскурсия к вершине Большой Иремель - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей русской зимы. Путешествие начинается из Уфы и продолжается на снегоходах до подножия горы. Опытные инструкторы обеспечат
6 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальная поездка на снегоходах
- 🏔️ Восхождение на легендарный Иремель
- 📸 Захватывающие панорамы Южного Урала
- 🌲 Возможность покормить диких птиц
- 🧘 Посещение Дома Солнца и встреча с шаманом
- 🚗 Комфортный трансфер из Уфы
Что можно увидеть
- Большой Иремель
- Смотровая площадка «Зигальга»
- Висячий мост через реку Юрюзань
Описание экскурсии
- Из Уфы мы отправимся в посёлок Тюлюк, где после 4,5 часов в пути вы основательно подкрепитесь и утеплитесь перед поездкой на снегоходах
- Затем стартуем к подножию горы Большой Иремель. За рулём — опытные инструкторы, вы поедете в санях. По пути поговорим с северным ветром, насладимся суровой, но завораживающей красотой зимней природы — её белоснежными сказочными просторами и заснеженными фигурами деревьев
- Спустя 1,5 часа пути мы прибудем к горе и начнём пешее восхождение на вершину Иремеля (700 м)
- Наверху загадаем желания и зарядимся положительной энергией. Запечатлеем панорамы Южного Урала и поговорим о ближайших достопримечательностях края, быте местных жителей, флоре и фауне
- Если повезёт, покормим диких птиц кукша с рук. Обычно они бывают очень приветливыми и не боятся людей
- При желании зайдём в гости к шаману и посетим Дом Солнца. Здесь вы сможете узнать ответы на волнующие вас вопросы, сделав расклад с помощью камней, и приобрести сувениры
Достопримечательности на маршруте
- Большой Иремель — место силы и символ красоты Южного Урала. С вершины открываются прекрасные виды: с одной стороны на гору Ямантау и хребет Зигальга, с другой — на хребты Нургуш и Аваляк
- Смотровая площадка «Зигальга»
- Висячий мост через реку Юрюзань
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- К поездке допускаются взрослые и дети старше 10 лет
- Трансфер из Уфы и обратно осуществляется на автомобиле Lada Largus (5 мест) или KIA Rio (3 места) в зависимости от количества участников. Одно место занимает гид
- Снегоходами управляют водители-инспектора, самостоятельно управлять техникой запрещено!
- Обязательно возьмите утеплённую шапку, защитные очки, балаклаву или шарф, толстые перчатки для защиты от снега и ветра
В стоимость входит
- Трансфер в обе стороны
- Сопровождение инструктора
- Входные билеты в заповедник и регистрация в МЧС
- Горячий обед (первое, второе, салат, чай)
- Восхождение на Иремель
- Посещение Дома Солнца и висячего моста Зигальга
Дополнительно оплачивается
- Заброска на снегоходах с санями в обе стороны (9000 ₽ за 1-3 человек)
- Если вас меньше 3 человек, возможно подождать и присоединится заброске с другими путешественниками. В этом случае цена составит 3000 ₽/чел.
- Перекус в придорожном кафе и сувениры (по желанию)
По желанию можно остаться с ночёвкой на базе и заказать баню — подробности уточняйте в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 118 туристов
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дания
24 фев 2025
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым лучшим, и база для ночёвки была замечательной и экскурсия на
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