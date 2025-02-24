читать дальше следующий день в Ларкино ущелье была интересной. Были также у шамана, а потом зарядили свои обереги в одном из ручьёв Иремеля. До сих пор под впечатлением от поездки. Мои московские гости остались в восторге от нашего края и красот зимнего Иремеля.

Огромное спасибо Олесе!!!

Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым лучшим, и база для ночёвки была замечательной и экскурсия на