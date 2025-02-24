К вершине Большой Иремель - на снегоходах

Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к вершине Большой Иремель. На снегоходах и пешком, вы ощутите всю красоту Южного Урала и зарядитесь энергией
Индивидуальная экскурсия к вершине Большой Иремель - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей русской зимы. Путешествие начинается из Уфы и продолжается на снегоходах до подножия горы. Опытные инструкторы обеспечат
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безопасность и комфорт.

На вершине открываются захватывающие виды на Южный Урал, где можно загадать желание и насладиться красотой природы. В программу включены трансфер, сопровождение и горячий обед. Это путешествие станет незабываемым приключением для любителей активного отдыха

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальная поездка на снегоходах
  • 🏔️ Восхождение на легендарный Иремель
  • 📸 Захватывающие панорамы Южного Урала
  • 🌲 Возможность покормить диких птиц
  • 🧘 Посещение Дома Солнца и встреча с шаманом
  • 🚗 Комфортный трансфер из Уфы
К вершине Большой Иремель - на снегоходах
К вершине Большой Иремель - на снегоходах
К вершине Большой Иремель - на снегоходах
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00

Что можно увидеть

  • Большой Иремель
  • Смотровая площадка «Зигальга»
  • Висячий мост через реку Юрюзань

Описание экскурсии

  • Из Уфы мы отправимся в посёлок Тюлюк, где после 4,5 часов в пути вы основательно подкрепитесь и утеплитесь перед поездкой на снегоходах
  • Затем стартуем к подножию горы Большой Иремель. За рулём — опытные инструкторы, вы поедете в санях. По пути поговорим с северным ветром, насладимся суровой, но завораживающей красотой зимней природы — её белоснежными сказочными просторами и заснеженными фигурами деревьев
  • Спустя 1,5 часа пути мы прибудем к горе и начнём пешее восхождение на вершину Иремеля (700 м)
  • Наверху загадаем желания и зарядимся положительной энергией. Запечатлеем панорамы Южного Урала и поговорим о ближайших достопримечательностях края, быте местных жителей, флоре и фауне
  • Если повезёт, покормим диких птиц кукша с рук. Обычно они бывают очень приветливыми и не боятся людей
  • При желании зайдём в гости к шаману и посетим Дом Солнца. Здесь вы сможете узнать ответы на волнующие вас вопросы, сделав расклад с помощью камней, и приобрести сувениры

Достопримечательности на маршруте

  • Большой Иремель — место силы и символ красоты Южного Урала. С вершины открываются прекрасные виды: с одной стороны на гору Ямантау и хребет Зигальга, с другой — на хребты Нургуш и Аваляк
  • Смотровая площадка «Зигальга»
  • Висячий мост через реку Юрюзань

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • К поездке допускаются взрослые и дети старше 10 лет
  • Трансфер из Уфы и обратно осуществляется на автомобиле Lada Largus (5 мест) или KIA Rio (3 места) в зависимости от количества участников. Одно место занимает гид
  • Снегоходами управляют водители-инспектора, самостоятельно управлять техникой запрещено!
  • Обязательно возьмите утеплённую шапку, защитные очки, балаклаву или шарф, толстые перчатки для защиты от снега и ветра

В стоимость входит

  • Трансфер в обе стороны
  • Сопровождение инструктора
  • Входные билеты в заповедник и регистрация в МЧС
  • Горячий обед (первое, второе, салат, чай)
  • Восхождение на Иремель
  • Посещение Дома Солнца и висячего моста Зигальга

Дополнительно оплачивается

  • Заброска на снегоходах с санями в обе стороны (9000 ₽ за 1-3 человек)
  • Если вас меньше 3 человек, возможно подождать и присоединится заброске с другими путешественниками. В этом случае цена составит 3000 ₽/чел.
  • Перекус в придорожном кафе и сувениры (по желанию)

По желанию можно остаться с ночёвкой на базе и заказать баню — подробности уточняйте в личной переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Дания
24 фев 2025
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым лучшим, и база для ночёвки была замечательной и экскурсия на
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следующий день в Ларкино ущелье была интересной. Были также у шамана, а потом зарядили свои обереги в одном из ручьёв Иремеля. До сих пор под впечатлением от поездки. Мои московские гости остались в восторге от нашего края и красот зимнего Иремеля.
Огромное спасибо Олесе!!!

Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:

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