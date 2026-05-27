Это путешествие — про природу, движение и красивые виды. За один день вы окажетесь у шумного водопада, подниметесь на «небесную» гору и увидите Башкирию с высоты. Маршрут подойдёт тем, кто хочет провести день активно и вдохновиться уральскими пейзажами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 28 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Скала Калим-Ускан и Салаватская пещера

Начнём маршрут с одной из самых эффектных скал региона. Вы подниметесь к смотровой площадке и увидите пещеру, связанную с именем Салавата Юлаева. Летом можно забраться внутрь.

Водопад Кук-Караук (около 2 км пешком)

Прогуляемся по ущелью к каскадному водопаду. Весной он особенно мощный и шумный, а летом — более спокойный, но не менее живописный.

Восхождение на гору Хуазе (около 1,8 км)

Поднимемся по лесному склону на вершину, название которой переводится как «небесная». Сверху откроется вид на Макаровское ущелье и окрестные горы.

Отдых и обед

После маршрута заедем на базу, где можно пообедать и отдохнуть.

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Уфы

11:00 — прибытие к скале Калим-Ускан

11:30 — начало маршрута: водопад и восхождение

17:00 — обед

18:00 — выезд в Уфу

21:00 — возвращение

Организационные детали

Это поездка без исторической части — акцент на природе и активном отдыхе

Трансфер — на автомобиле или минивэне

Дополнительно оплачивается питание — около 600 ₽ с чел.

С вами будет сопровождающий инструктор из нашей команды

Важно