Это путешествие — про природу, движение и красивые виды.
За один день вы окажетесь у шумного водопада, подниметесь на «небесную» гору и увидите Башкирию с высоты. Маршрут подойдёт тем, кто хочет провести день активно и вдохновиться уральскими пейзажами.
Описание экскурсии
Скала Калим-Ускан и Салаватская пещера
Начнём маршрут с одной из самых эффектных скал региона. Вы подниметесь к смотровой площадке и увидите пещеру, связанную с именем Салавата Юлаева. Летом можно забраться внутрь.
Водопад Кук-Караук (около 2 км пешком)
Прогуляемся по ущелью к каскадному водопаду. Весной он особенно мощный и шумный, а летом — более спокойный, но не менее живописный.
Восхождение на гору Хуазе (около 1,8 км)
Поднимемся по лесному склону на вершину, название которой переводится как «небесная». Сверху откроется вид на Макаровское ущелье и окрестные горы.
Отдых и обед
После маршрута заедем на базу, где можно пообедать и отдохнуть.
Ориентировочный тайминг
8:00 — выезд из Уфы
11:00 — прибытие к скале Калим-Ускан
11:30 — начало маршрута: водопад и восхождение
17:00 — обед
18:00 — выезд в Уфу
21:00 — возвращение
Организационные детали
- Это поездка без исторической части — акцент на природе и активном отдыхе
- Трансфер — на автомобиле или минивэне
- Дополнительно оплачивается питание — около 600 ₽ с чел.
- С вами будет сопровождающий инструктор из нашей команды
Важно
- Маршрут несложный
- Летом можно искупаться в горной реке
- В пещеру можно попасть только в тёплое время года
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 260 туристов
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!
