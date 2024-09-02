На первый взгляд Башкирия кажется стандартным промышленным регионом. Но при более близком знакомстве она воспринимается иначе. В окрестностях Уфы очень красивая природа — с большим количеством лесов, скал, рек и водопадов. Ко многим из них местные ездят отдыхать на выходные. Мы отправимся привычными дорогами уфимцев и увидим топ-4 их любимых мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Водопад Кук-Караук. Прохладный поток воды берёт начало в речке с таким же названием, которая течёт по склонам Южного Урала.
- Скала Калим-Ускан, возле которой встречаются редкие растения и эндемики. По легенде, из-за неразделенной любви с вершины скалы бросился местный юноша Калим. Второе составное слово названия скалы «ускан» так и переводится — «упал», «разбился».
- Салаватская пещера. В скале Калим-Ускан на высоте примерно 6 м. над рекой находится пещера Салавата Юлаева. Сам башкирский герой в ней никогда не был, но в здешних местах снимался фильм «Салават Юлаев», и наиболее яркие сцены были поставлены именно в этой пещере — после выхода фильма она превратилась в популярный туристический объект.
- Гора Хуазе. Подъём на гору займёт 40-60 минут, протяжённость восхождения — чуть больше 1 км. Склоны некрутые и доступны людям с любой физической подготовкой. С вершины горы вам откроются потрясающие виды, на фоне которых получаются эффектные фото.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто Hyundai или Renault, услуги гида.
- Дополнительно (по желанию) оплачивается комплексный обед в кафе на маршруте — 600 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2584 туристов
«Мы организуем, вы наслаждаетесь» — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берёт на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы ваше путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всем остальном.Задать вопрос
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