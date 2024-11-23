Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие из Уфы в один из крупнейших городов Башкортостана — Стерлитамак. Вы откроете для себя его богатую историю и современные реалии, познакомитесь с архитектурными шедеврами и природными чудесами этого региона. Что вас ждёт:• Прогулка по скверу у кинотеатра «Салават» — идеальное место для знакомства с городом.

История купеческого Стерлитамака — вы увидите старинные особняки и гостиницы, узнаете, как город стал символом предпринимательства в республике.

Тайны промышленного Стерлитамака — мы расскажем, как небольшая станция превратилась в мощный промышленный центр и где зародилось производство соды.

Увлекательные факты — вы узнаете, как город связан с такими известными личностями, как Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва.

Скрытые достопримечательности — мы покажем вам те уголки Стерлитамака, которые остаются неизвестными для большинства туристов.

Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация:.

Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация:.

• Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация: