Из Уфы мы отправимся в один из крупнейших городов Башкортостана. Вы посетите исторический центр. Осмотрите образцы деревянного зодчества и познакомитесь с купеческим Стерлитамаком. Узнаете, как он стал символом предпринимательства республики. Обнаружите скрытые достопримечательности. А ещё увидите остатки рифов Пермского моря — знаменитые шиханы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие из Уфы в один из крупнейших городов Башкортостана — Стерлитамак. Вы откроете для себя его богатую историю и современные реалии, познакомитесь с архитектурными шедеврами и природными чудесами этого региона. Что вас ждёт:• Прогулка по скверу у кинотеатра «Салават» — идеальное место для знакомства с городом.
- История купеческого Стерлитамака — вы увидите старинные особняки и гостиницы, узнаете, как город стал символом предпринимательства в республике.
- Тайны промышленного Стерлитамака — мы расскажем, как небольшая станция превратилась в мощный промышленный центр и где зародилось производство соды.
- Увлекательные факты — вы узнаете, как город связан с такими известными личностями, как Аркадий Гайдар и Раиса Горбачёва.
- Скрытые достопримечательности — мы покажем вам те уголки Стерлитамака, которые остаются неизвестными для большинства туристов.
Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация:.
Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация:.
• Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау — вас ждёт встреча с удивительными геологическими объектами, остатками древнего рифа, который существовал на месте Пермского моря более 280 миллионов лет назад. Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы познакомиться с прошлым и настоящим Стерлитамака, насладиться его уникальными достопримечательностями и природными пейзажами! Важная информация:
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа.
- Дополнительные расходы: питание (обед в кафе).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Стерлитамака
- Шиханы Торатау, Юрактау и Баштау
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительные расходы: питание (обед в кафе)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Завтра в 11:30
24 ноя в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
20 дек в 11:00
21 дек в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 19 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: На площади Салавата Юлаева
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
25 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
1 750₽ за человека