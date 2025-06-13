Мои заказы

Обзорная экскурсия по Уфе «Город на 7 холмах»

Погрузитесь в атмосферу Уфы, узнайте о её истории и культуре. Посетите главные достопримечательности и откройте для себя город с новой стороны
Экскурсия по Уфе - это шанс увидеть город с семи холмов, познакомиться с его историей и культурой.

Гости узнают о ключевых достопримечательностях, таких как Площадь Салавата Юлаева и Театральный сквер. Гид
читать дальше

расскажет о связи города с известными личностями, такими как Шаляпин и Нуреев. Программа включает посещение Арт-квадрата и Монумента Дружбы. Участники смогут насладиться местной кухней и приобрести сувениры. Это идеальная возможность для первого знакомства с Уфой

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🎭 Интересные исторические факты
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по центру
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🎨 Посещение Арт-квадрата
  • 🍽️ Рекомендации по местной кухне
Обзорная экскурсия по Уфе «Город на 7 холмах»© Лейсан
Обзорная экскурсия по Уфе «Город на 7 холмах»© Лейсан
Обзорная экскурсия по Уфе «Город на 7 холмах»© Лейсан
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Площадь Салавата Юлаева
  • Театральный сквер
  • Монумент Дружбы
  • Гостиный двор
  • Советская площадь
  • Арт-квадрат

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Площадь Салавата Юлаева — главная точка притяжения Уфы с 1967 года. Вы увидите самую высокую в России конную статую на трёх опорах — это памятник национальному Герою Башкирии
  • Театральный сквер. Вы рассмотрите популярный фонтан «7 девушек», который связан с легендами и танцами. Здесь же поговорим о музыке и искусстве
  • Монумент Дружбы, который находится на главном уфимском холме — Троицком. Вы узнаете о дружбе башкирского и русского народов и об устройстве уфимской крепости
  • Гостиный двор — торговые ряды и центральная площадь города с 19 века
  • Советская площадь и мемориал генерал-майору 112-й кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову
  • «Арт-квадрат». Посетим современное пространство, популярное у молодёжи «всех возрастов»

Вы узнаете о прошлом и настоящем Уфы. Услышите о героях и выдающихся деятелях, об архитектурных особенностях губернского города и его основании.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • Вторая часть экскурсии преимущественно пешая — объекты находятся близко друг от друга в радиусе 5–7 минут
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
читать дальше

известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей Башкортостана, на дегустационных экскурсиях поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
13 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Замечательный экскурсовод Лейсан.

Входит в следующие категории Уфы

Похожие экскурсии из Уфы

Знакомство с Уфой
На машине
3 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
На машине
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Уфе