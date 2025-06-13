Лейсан — Организатор в Уфе

Провёл экскурсии для 220 туристов

читать дальше известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей Башкортостана, на дегустационных экскурсиях поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам