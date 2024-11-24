Родина Салавата Юлаева

Отправляйтесь в однодневное путешествие на родину Салавата Юлаева, где вы исследуете Идрисовскую пещеру с потрясающими видами на реку Юрюзань и уникальными природными образованиями.

Затем прогуляетесь до Лимоновского гребня — величественной 70-метровой скалы с обзорной площадкой, где устроим пикник.

В завершение посетите источник Кургазак и мини-музей с останками животных и минералов, найденных в геопарке Янгантау.
Родина Салавата Юлаева
Родина Салавата Юлаева
Родина Салавата Юлаева
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на родину Салавата Юлаева

Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие на родину национального героя Башкирии — Салавата Юлаева. Это уникальная возможность исследовать Идрисовскую Пещеру, известную также как пещера Салавата. Она не только привлекает внимание своими интересными находками, но и поражает потрясающими видами на реку Юрюзань.

Загадочный подземный мир

Посещение пещеры — это шанс увидеть уникальные природные образования и погрузиться в атмосферу загадочности таинственного подземного мира. Вы сможете насладиться красотой природы и узнать больше о ее тайнах.

Лимоновский гребень

Далее мы направимся к грандиозному украшению этой местности — Лимоновскому гребню. Это впечатляющая отвесная каменная скала высотой 70 метров. На самой вершине располагается смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид. Здесь мы устроим пикник и сделаем незабываемые фотографии на фоне живописных пейзажей.

Источник Кургазак

Вблизи пещеры находится источник Кургазак, окруженный живописными горами и лесами. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться прекрасными видами, попить целебной воды и отдохнуть в окружении природы.

Мини-музей геопарка Янгантау

В завершение нашего путешествия мы посетим мини-музей, где вам расскажут о находках, таких как останки животных и минералы, найденные в геопарке Янгантау. Это отличная возможность узнать больше о богатой истории и культуре этого региона.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту и загадки Башкирии!

ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Идрисовская пещера
  • Потрясающие виды на реку Юрюзань
  • Лимоновский гребень
  • Источник Кургазак
  • Мини-музей с останками животных и минералов, найденных в геопарке Янгантау
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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