Затем прогуляетесь до Лимоновского гребня — величественной 70-метровой скалы с обзорной площадкой, где устроим пикник.
В завершение посетите источник Кургазак и мини-музей с останками животных и минералов, найденных в геопарке Янгантау.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие на родину Салавата Юлаева
Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие на родину национального героя Башкирии — Салавата Юлаева. Это уникальная возможность исследовать Идрисовскую Пещеру, известную также как пещера Салавата. Она не только привлекает внимание своими интересными находками, но и поражает потрясающими видами на реку Юрюзань.
Загадочный подземный мир
Посещение пещеры — это шанс увидеть уникальные природные образования и погрузиться в атмосферу загадочности таинственного подземного мира. Вы сможете насладиться красотой природы и узнать больше о ее тайнах.
Лимоновский гребень
Далее мы направимся к грандиозному украшению этой местности — Лимоновскому гребню. Это впечатляющая отвесная каменная скала высотой 70 метров. На самой вершине располагается смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид. Здесь мы устроим пикник и сделаем незабываемые фотографии на фоне живописных пейзажей.
Источник Кургазак
Вблизи пещеры находится источник Кургазак, окруженный живописными горами и лесами. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться прекрасными видами, попить целебной воды и отдохнуть в окружении природы.
Мини-музей геопарка Янгантау
В завершение нашего путешествия мы посетим мини-музей, где вам расскажут о находках, таких как останки животных и минералы, найденные в геопарке Янгантау. Это отличная возможность узнать больше о богатой истории и культуре этого региона.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту и загадки Башкирии!
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Идрисовская пещера
- Потрясающие виды на реку Юрюзань
- Лимоновский гребень
- Источник Кургазак
- Мини-музей с останками животных и минералов, найденных в геопарке Янгантау
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Отдельно по желанию оплачивается обед