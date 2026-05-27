Уфа — город на семи холмах, который славится многонациональностью и богатым культурным наследием. Здесь сочетаются исторические памятники, современные арт-пространства и невероятная природа. Город наполняет, радует, удивляет… и эти ощущения я хочу разделить с вами. Мы изучим центр, увидим ключевые локации и полюбуемся панорамой у Водонапорной башни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- место рождения города — а украшением истории станет легенда.
- старинную главную улицу и наследие архитектуры, а ещё Советскую площадь, Гостиный двор и особняк первой красавицы Уфы.
- монумент Дружбы, памятник Герою России Минигали Шаймуратову.
- современное пространство «Арт-квадрат».
- сад им. Аксакова с прудом и лебедями, сад на Случевской горе, Софьюшкину аллею и дом-музей Аксакова.
- первую соборную мечеть и главный храм Республики Башкортостан.
- Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури — жемчужину Башкортостана.
- смотровую площадку Водонапорной башни.
Вы узнаете:
- об Уфе в статусе губернского города.
- легенде музыкального фонтана «Семь девушек», который состоит из бронзовых фигур, которые застыли в танце.
- подвиге башкирского народа во многих событиях истории России.
- и многое другое.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander с опытным водителем за рулём.
- При желании можем скорректировать маршрут.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Предлагаю вам максимально плодотворно провести свободное время и получить яркие незабываемые впечатления! Окунуться в историю старинного города, пройтись по улицам, где прошлое переплетается с настоящим, и посетить памятные места. Проведение экскурсий для меня означает больше, чем работа — это сама моя жизнь, и именно вы, дорогие путешественники, являетесь её неотъемлемой частью! До скорой встречи в Уфе!
