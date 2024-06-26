Первая уфимская соборная мечеть – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Первая уфимская соборная мечеть» в Уфе, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Уфе - на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
2 часа
23 отзыва
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дорогие жители и гости Уфы! Насладитесь видами города с высоты второго этажа двухэтажного автобуса и узнайте много нового о его истории
Начало: У Гостиного двора
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
2 июля в 13:00
4 июля в 10:00
650 за человека
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
15 июля в 10:00
16 июля в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    Здравствуйте, очень было интересно и увлекательно. Так быстро пролетело 2 часа. Даже дождь не помеха. Жду новых и интересных предложений. Отдельное спасибо экскурсоводу и организаторам.
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    Не подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чем ехать на данную экскурсию рекомендую почитать об истории города и республики в целом.
    Не подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чемНе подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чемНе подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чемНе подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чемНе подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чем
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    По Уфе - на двухэтажном автобусе
    У меня есть с чем сравнивать (была на аналогичных экскурсиях в других городах и за границей). Но Уфа очень приятно
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    удивила!!!!! Были на экскурсии 22.06.24. Отличный гид (имя, к сожалению, забыла)очень эмоционально и с душой рассказала об интересных местах! Отдельное спасибо водителю и организаторам! Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Многоликая Уфа
    Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
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    объехали весь центр с ней на машине (машина за дополнительную плату). Выходили в самых интересных местах. Узнали очень много нового, хотя полгода назад уже ездили на обзорную экскурсию по городу. Побывали в самых разных местах. Были и во дворике, посвящённом Довлатову. Он весь расписан художниками, и вкупе с рассказом Гюльнары оставил незабываемые впечатления. По окончании экскурсии мы решили остаться в Арт-квадрате - очень интересно оформленном пространстве в центре города. На следующий день по совету Гюльнары мы побывали в Национальном Музее, где более 30 залов, и его невозможно обойти за один раз. Гюльнара даже после завершения экскурсии общалась со мной в Вотсапе и советовала, как заказать экскурсию в музее. Спасибо большое, Гюльнара! С удовольствием порекомендую Вашу экскурсию всем своим знакомым, если они соберутся посетить Уфу.

  • R
    Rodion
    6 января 2024
    Многоликая Уфа
    Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии. В первый же день пребывания в Уфе получили
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    максимум полезной и интересной информации. Обязательно рекомендую экскурсию и Гульнару как гида. И «виной» тому не полученные в конце экскурсии карточки с видами Уфы 😀, а качественная и интересная подача материала.

    Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы БашкирииСпасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии
  • В
    Виолетта
    8 ноября 2023
    Многоликая Уфа
    5 ноября 2023 года были на экскурсии. Очень понравилось! И хотя много раз бывали в Уфе, но после экскурсии с
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    Гульнарой открыли для себя совершенно новый, интересный, город с очень богатой историй и необычными местами. Получили ответы на все интересующие вопросы. Гульнара грамотно и содержательно рассказала нам о всех интересных фактах из жизни исторических личностей и даже из современной жизни города. Очень захотелось вернуться вновь и ещё раз пройти весь маршрут, который мы прошли с Гульнарой.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Первая уфимская соборная мечеть»

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  3. Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
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  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Монумент Дружбы
  6. Гостиный Двор
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Кремль
  10. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Первая уфимская соборная мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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