1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Дорогие жители и гости Уфы! Насладитесь видами города с высоты второго этажа двухэтажного автобуса и узнайте много нового о его истории
Начало: У Гостиного двора
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
2 июля в 13:00
4 июля в 10:00
650₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
15 июля в 10:00
16 июля в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июня 2024Здравствуйте, очень было интересно и увлекательно. Так быстро пролетело 2 часа. Даже дождь не помеха. Жду новых и интересных предложений. Отдельное спасибо экскурсоводу и организаторам.
- ЕЕкатерина24 июня 2024Не подготовленному, с точки зрения истории Уфы, туристу тяжело воспринимать такой большой объём информации. Прежде чем ехать на данную экскурсию рекомендую почитать об истории города и республики в целом.
- ЕЕлена23 июня 2024У меня есть с чем сравнивать (была на аналогичных экскурсиях в других городах и за границей). Но Уфа очень приятно
- ТТатьяна15 апреля 2024Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
- RRodion6 января 2024Спасибо Гюльнаре за такое качественно погружение в историю, архитектуру, культуру, литературу столицы Башкирии. В первый же день пребывания в Уфе получили
- ВВиолетта8 ноября 20235 ноября 2023 года были на экскурсии. Очень понравилось! И хотя много раз бывали в Уфе, но после экскурсии с
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Первая уфимская соборная мечеть»
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