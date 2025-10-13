Когда: Самое лучшее время для экскурсии, чтобы получить хорошие фотографии, — это ранние утренние после рассвета и вечерние перед закатом часы. В зимнее время прогулка возможна в праздничные дни и выходные в течение всего дня, в будние дни — после 18:00. Если необходимо другое время — свяжитесь с организатором прогулки.

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала