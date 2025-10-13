Приглашаю вас прогуляться по моему родному и любимому городу.
Я проведу вас по главным достопримечательностям старого центра города, мы проникнемся историей и атмосферой, и я поделюсь с вами своей любовью к башкирской столице.
Сфотографирую вас не только в знаковых местах Уфы, но и сделаю пару профессиональных ваших портретов.
Я проведу вас по главным достопримечательностям старого центра города, мы проникнемся историей и атмосферой, и я поделюсь с вами своей любовью к башкирской столице.
Сфотографирую вас не только в знаковых местах Уфы, но и сделаю пару профессиональных ваших портретов.
Описание фото-прогулкиПриглашаю вас в уникальное путешествие по прекрасным уголкам Уфы — древнего и в то же время современного города, который я люблю и ценю. Мы с вами увидим ключевые достопримечательности старого центра, чтобы окунуться в его историю, ощутить его атмосферу и запечатлеть все красоты наших мест на фотографиях. Я, как профессиональный фотограф, обещаю сделать эту экскурсию для вас незабываемой. Мы вместе пройдемся по узким улочкам, увидим исторические здания, загадочные дворики и многое другое, что делает Уфу такой уникальной и прекрасной. Буду рада поделиться с вами своими любимыми местами для фотосъемки, помочь с позированием и создать для вас яркие и запоминающиеся портреты. Мы выберем идеальное время для съемки в зависимости от погоды, чтобы каждая фотография стала настоящим произведением искусства. Не упустите возможность проникнуться атмосферой уфимских улиц, узнать много нового и получить массу удовольствия от этой увлекательной прогулки. Приглашаю вас вместе создать красивые воспоминания и запечатлеть их на фотографиях. Важная информация:
- Для фотографий важен свет, поэтому утренние и вечерние часы самые лучшие;
- Можем скорректировать маршрут по вашему желанию;
- Можем начать в каком-нибудь кафе или завершить прогулку за чашечкой горячего чая или кофе;
- После прогулки в течение 7 дней вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий;
- Памятник Салавату Юлаеву — главный символ города и региона — и площадь вокруг находятся на реконструкции. Мы прогуляемся вокруг, так как это все еще одна из главных панорамных и смотровых площадок в городе.
Самое лучшее время для экскурсии, чтобы получить хорошие фотографии, — это ранние утренние после рассвета и вечерние перед закатом часы. В зимнее время прогулка возможна в праздничные дни и выходные в течение всего дня, в будние дни — после 18:00. Если необходимо другое время — свяжитесь с организатором прогулки.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Салавата Юлаева
- Аллея современной городской скульптуры
- Памятник генералу М. Шаймуратову
- Театр Оперы и Балета
- Памятник Ф. Шаляпину
- Театральный сквер и фонтан Семь девушек
- Гостиный двор
- Арт-квадрат
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Профессиональная фотосессия (в течение 7 дней вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий).
Что не входит в цену
- Транспорт (по запросу, оплачивается отдельно)
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Гафури, 7Б
Завершение: Арт-квадрат, ул. Чернышевского, д. 88
Когда и сколько длится?
Когда: Самое лучшее время для экскурсии, чтобы получить хорошие фотографии, — это ранние утренние после рассвета и вечерние перед закатом часы. В зимнее время прогулка возможна в праздничные дни и выходные в течение всего дня, в будние дни — после 18:00. Если необходимо другое время — свяжитесь с организатором прогулки.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для фотографий важен свет, поэтому утренние и вечерние часы самые лучшие
- Можем скорректировать маршрут по вашему желанию
- Можем начать в каком-нибудь кафе или завершить прогулку за чашечкой горячего чая или кофе
- После прогулки в течение 7 дней вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий
- Памятник Салавату Юлаеву - главный символ города и региона - и площадь вокруг находятся на реконструкции. Мы прогуляемся вокруг, так как это все еще одна из главных панорамных и смотровых площадок в городе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Экскурсии прошла в формате диалога, узнала много неизвестный фактов. Прогулка прошла по центру Уфы, дополнительным бонусом стала фотосессия
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М
Если вы хотите познакомиться с городом, прогуляться по главным достопримечательностям старого центра и узнать историю Уфы, советую обратиться к Гульсум. С первых минут нашего знакомства сложилось впечатление,что мы знаем её
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Е
Спасибо, Гульсум."Уфа, прогулка-экскурсия с фотографом" - одно из самых ярких воспоминаний об Уфе. Привлекает не только интересная информация и грамотная речь, но и общение с приятным человеком, профессионалом своего дела.
Рекомендую эту экскурсию и туристам, и жителям города. Фотосессия во время экскурсии позволит проявить творческие черты, а замечательные фотографии останутся на память как сувенир.
Рекомендую эту экскурсию и туристам, и жителям города. Фотосессия во время экскурсии позволит проявить творческие черты, а замечательные фотографии останутся на память как сувенир.
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Н
Спасибо, Гульсум."Уфа, прогулка-экскурсия с фотографом" - одно из самых ярких воспоминаний об Уфе. Привлекает не только интересная информация и грамотная речь, но и общение с приятным человеком, профессионалом своего дела.
Рекомендую эту экскурсию и туристам, и жителям города. Фотосессия во время экскурсии позволит проявить творческие черты, а замечательные фотографии останутся на память как сувенир.
Рекомендую эту экскурсию и туристам, и жителям города. Фотосессия во время экскурсии позволит проявить творческие черты, а замечательные фотографии останутся на память как сувенир.
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А
Гид Гульсум шаг за шагом провела нас сквозь века истории Уфы. Мы с грозным Салаватом уходили в небо над Белой, пили кофе в уютной кофейне "Кшиштоф" в Арт-квадрате, слушали Фёдора Шаляпина на Ленина… Уфа - потрясающий город с богатейшей историей. Гульсум - замечательный гид и яркий фотограф. Обязательно вернуться! Ходить по улочкам, слушать голоса прошлого, делать незабываемые снимки! Дышать Уфой!
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Т
Прогулка с Гульсум была очень интересной. Мы узнали об образовании республики Башкортостан, города Уфа, о промышленности и культурном развитии города и области, какие люди оказали на это влияние и пр. Город открылся для нас с неожиданной стороны, как патриархальный купеческий в прошлом и динамичный, молодёжный в настоящем. Ждём фото с интересных локаций.
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