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Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
18 июн в 07:00
19 июн в 07:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
Прочувствовать сказочную красоту Башкирии и взойти на самую известную гору края
«Запечатлеем панорамы Южного Урала и поговорим о ближайших достопримечательностях края, быте местных жителей, флоре и фауне»
Сегодня в 14:00
Завтра в 05:00
от 32 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Про историю, панорамы и традиции
Начало: На Первомайской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Как сказали мои дети:" Очень-очень классно, лучшая экскурсия". На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает столько мног о своём
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Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара очень интересно и с
+1
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22.02-23.02. 2026.
Бронировали на Tripster у Олеси поездку на Большой Иремель на снегоходе. Всё очень понравилось - и общение с организатором,
Бронировали на Tripster у Олеси поездку на Большой Иремель на снегоходе. Всё очень понравилось - и общение с организатором,
+11
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Ф
Айсылу, отличный проводник! Было интересно и душевно. По истории края хотелось бы большего
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Замечательная экскурсия и замечательный гид! Айсылу сделала наш день очень интересным. Прекрасно знает историю Башкирии и огромное количество легенд, которые интересно слушать. Сам маршрут очень живописный и лёгкий для прохождения!
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Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине скал отметили день рождения мужа! С Айсылу сразу создалось тёплое дружеское общение. Было просто великолепно! Спасибо большое, Айсылу!
+1
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Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей. Спасибо Ольге, что не торопила, дала возможность насладиться потрясающими видами.
+1
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Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым
+3
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И
Побывала на экскурсии с гидом Айсылу. Это был мой первый опыт индивидуальной экскурсии, и он удался. Интересный маршрут, замечательные виды
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Всего 9 отзывов в Уфе в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Панорамы»
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Сейчас в Уфе в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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