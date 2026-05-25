Мои заказы

Красивые виды и панорамы Уфы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Уфе, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
18 июн в 07:00
19 июн в 07:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
На машине
Джиппинг
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
Прочувствовать сказочную красоту Башкирии и взойти на самую известную гору края
«Запечатлеем панорамы Южного Урала и поговорим о ближайших достопримечательностях края, быте местных жителей, флоре и фауне»
Сегодня в 14:00
Завтра в 05:00
от 32 000 ₽ за человека
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Про историю, панорамы и традиции
Начало: На Первомайской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Оксана
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Как сказали мои дети:" Очень-очень классно, лучшая экскурсия". На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает столько мног о своём
читать дальшеуменьшить

крае, время пролетело незаметно. Сколько она историй рассказывала, отвечала на все вопросы. Нам всё очень понравилось, природа и виды восхитительные, уже скучаем ❤️

Как сказали мои дети:&quot; Очень-очень классно, лучшая экскурсия&quot;. На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает
Как сказали мои дети:&quot; Очень-очень классно, лучшая экскурсия&quot;. На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает
Как сказали мои дети:&quot; Очень-очень классно, лучшая экскурсия&quot;. На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает
Как сказали мои дети:&quot; Очень-очень классно, лучшая экскурсия&quot;. На комфортабельной машине, с очаровательной Айсылу, которая знает
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара очень интересно и с
читать дальшеуменьшить

любовью преподносит информацию. С большим профессионализмом и тактом помогает осилить дорогу в трудных местах, чтобы перед вами открылись шикарные виды. Желаю Диларе удачи и новых интересных маршрутов.

Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара
Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара
Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара
Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара+1
Очень приятно было снова отправиться в путешествие с экскурсоводом Диларой теперь по местам Салавата Юлаева. Дилара
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
22.02-23.02. 2026.
Бронировали на Tripster у Олеси поездку на Большой Иремель на снегоходе. Всё очень понравилось - и общение с организатором,
читать дальшеуменьшить

и сама поездка. Олеся очень тщательно подходит ко всем вопросам, относящимся к поездке - всё подробнейшим образом объясняет, присылает контакты, треки, советует, как максимально удобно добраться и возможные пути объезда, помогает бронировать ночёвки (если надо), присылает полный список необходимых вещей, остаётся всегда на связи. Было максимально комфортно с ней работать! Водитель снегохода (Сергей) - просто АС своего дела! Комфортные сани, уверенная езда по очень непростому маршруту, помогает подняться на саму вершину.
После восхождения решили задержаться на турбазе на ночь. Персонал турбазы очень общительный, доброжелательный, готов всегда помочь. Посоветовались с Олесей, какие места можно ещё посетить в окрестностях самостоятельно. Она составила нам план на вечер и на следующий день. Всё очень по делу. Огромная благодарность за отличный отдых!

22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.+11
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
22.02-23.02. 2026.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Айсылу, отличный проводник! Было интересно и душевно. По истории края хотелось бы большего
Вам был полезен этот отзыв?
Беляев
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Айсылу сделала наш день очень интересным. Прекрасно знает историю Башкирии и огромное количество легенд, которые интересно слушать. Сам маршрут очень живописный и лёгкий для прохождения!
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Айсылу сделала наш день очень интересным. Прекрасно знает историю Башкирии и
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Айсылу сделала наш день очень интересным. Прекрасно знает историю Башкирии и
Замечательная экскурсия и замечательный гид! Айсылу сделала наш день очень интересным. Прекрасно знает историю Башкирии и
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине скал отметили день рождения мужа! С Айсылу сразу создалось тёплое дружеское общение. Было просто великолепно! Спасибо большое, Айсылу!
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине+1
Прекрасная экскурсия! Мы ездили семьёй с гидом Айсылу. Замечательно провели время, в пещере восторг, на вершине
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей. Спасибо Ольге, что не торопила, дала возможность насладиться потрясающими видами.
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей.
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей.
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей.
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей.+1
Ольга показала самое красивое место в Башкирии. Природа удивительная. Нам удалось забраться подальше от толп людей.
Вам был полезен этот отзыв?
Дания
К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно: и снегоход был самым
читать дальшеуменьшить

лучшим, и база для ночёвки была замечательной и экскурсия на следующий день в Ларкино ущелье была интересной. Были также у шамана, а потом зарядили свои обереги в одном из ручьёв Иремеля. До сих пор под впечатлением от поездки. Мои московские гости остались в восторге от нашего края и красот зимнего Иремеля.
Огромное спасибо Олесе!!!

Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:+3
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Путешествие на Иремель на снегоходах было просто сказочным! Олеся замечательный организатор. Всё было выбрано максимально удобно:
Вам был полезен этот отзыв?
И
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Побывала на экскурсии с гидом Айсылу. Это был мой первый опыт индивидуальной экскурсии, и он удался. Интересный маршрут, замечательные виды
читать дальшеуменьшить

с Лимоновского гребня на реку Юрюзань. Даже по дороге до локаций было, на что посмотреть. Дополнительно мы еще заехали на новый историко-культурный комплекс "Салауат Ере" - место, где когда-то стояла родная деревня Салавата Юлаева Текеево. Гид очень приятная в общении. Организация экскурсии тоже на высшем уровне. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9 отзывов в Уфе в категории "Панорамы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Уфы - по местам Салавата Юлаева;
  2. К вершине Большой Иремель - с заброской на внедорожниках;
  3. Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице.
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Монумент Дружбы;
  2. Арт-КВАДРАТ;
  3. Фонтан «Семь девушек»;
  4. Памятник Салавату Юлаеву;
  5. Гостиный Двор;
  6. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»;
  8. Голубое озеро;
  9. Шиханы;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2026
Сейчас в Уфе в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2026 год по теме «Панорамы», 9 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август