Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)

Самая легкая из выездных экскурсия, на которой я угощу Вас самым вкусным кумысом

Самая легкая из выездных экскурсия, на которой я угощу Вас самым вкусным кумысом. Неподалеку от Уфы расположилось Голубое озеро. На башкирском языке оно имеет звучное название Зянгяр куль.

Посетители этих мест смогут насладиться красотой водоема и его окрестностей, а также взять частичку полезных даров природы. Необходимые человеку микроэлементы имеются в глине, находящейся на дне озера, и в самой воде. Поэтому отдых тут сочетается с оздоровлением организма.
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Ближайшие даты:
30
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Голубое озеро
  • Белые скалы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О голубом озере

Романтично настроенные туристы говорят, что водоем по форме напоминает сердце. Его объем небольшой – всего около 400 кв. м. В длину оно примерно 34 м, в ширину – 15 м. При этом оно очень живописно. Вода в нем чистая и прозрачная, в солнечную погоду прекрасно видно дно. На дне озера в воронках расположены четыре выхода подземного источника. Глубина озера до 5,5 метров. Вытекающий из озера ручей через 100 метров впадает в реку Узень.
Голубой цвет озера объясняют тем, что на дне залегает голубая глина. За счет содержащихся примесей окрашивается и вода. Между прочим, голубая глина ценится своими оздоровляющими свойствами, положительно влияет на человеческий организм. В ее состав входят важные организму микроэлементы. Однако, в озере много не покупаешься – вода, как и во всех родниках, ледяная. Ее температура всегда постоянна и составляет +5 градусов. Даже опущенные в воду руки быстро начинают ломить от холода. Несмотря на это, находятся смельчаки, купающиеся в Голубом озере. Зимой Голубое озеро не замерзает, даже в лютые морозы, поэтому посещать его можно в любое время года. Пить озерную воду не рекомендуется – она жесткая, содержит избыток минеральных солей.
Рядом с озером поднимается гора с живописными Белыми скалами. Обязательно стоит подняться и полюбоваться озером и его окрестностями с высоты. На горе много карстовых воронок. Из-за близости к Уфе в выходные на берегах озера бывает очень много туристов, особенно летом.
В 2017 году в интернете стали распространяться слухи, что Голубое озеро якобы засыпали ради строительства цеха по производству бутилированной воды. К счастью, это оказалось байкой.

По воскресеньям в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер 120 км (туда и обратно)
Что не входит
  • Обед/кафе или пикник
  • Дополнительное время (1500 руб. /час)
Место начала и завершения?
Улица Пушкина, 93, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде
  • Подробности обсудим ро телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные🚘Трансфер🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Уфе

Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан
По согласованию с гидом
6 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы
По согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Завтра
27 окт
28 окт
29 окт
4 500 за всё до 10 чел.
ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустация
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лейсан
Лейсан
Нет отзывов
ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустация
Что такое синий чай (Анчан) или Матча Удзи, как правильно заваривать пуэр или матэ
Октябрьской Революции, 75
8 ноя
15 ноя
22 ноя
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями
По согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
В сердце Южного Урала
10 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
В сердце Южного Урала
Путешествия на лошадях - самый экологичный вид туризма. Тур проходит в самом сердце Южного Урала
г. Уфа, г. Белорецк
5 июня
14 авг
от 53 900 за 1 человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам Уфы
ул. Тукаева, 46, Уфа
590 за 1 человека
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам
с. Кага
2 мая
5 мая
7 мая
19 мая
27 800 за 1 человека
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам
г. Уфа
41 500 за 1 человека
Знакомство с Уфой
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
4.8
58 отзывов
Очень популярно сейчас
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
в центре города
30 окт
8 ноя
10 ноя
12 ноя
5 200 за всё до 3 чел.
Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
10 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.3
3 отзыва
Ожерелье Южного Урала. Обзорный тур
Один из самых полноценных туров по Южному Уралу, включающих в себя все основные достопримечательности и загадки региона
г. Уфа
30 апр
31 мая
7 июня
14 июня
65 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Уфе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ