О голубом озере

Романтично настроенные туристы говорят, что водоем по форме напоминает сердце. Его объем небольшой – всего около 400 кв. м. В длину оно примерно 34 м, в ширину – 15 м. При этом оно очень живописно. Вода в нем чистая и прозрачная, в солнечную погоду прекрасно видно дно. На дне озера в воронках расположены четыре выхода подземного источника. Глубина озера до 5,5 метров. Вытекающий из озера ручей через 100 метров впадает в реку Узень.

Голубой цвет озера объясняют тем, что на дне залегает голубая глина. За счет содержащихся примесей окрашивается и вода. Между прочим, голубая глина ценится своими оздоровляющими свойствами, положительно влияет на человеческий организм. В ее состав входят важные организму микроэлементы. Однако, в озере много не покупаешься – вода, как и во всех родниках, ледяная. Ее температура всегда постоянна и составляет +5 градусов. Даже опущенные в воду руки быстро начинают ломить от холода. Несмотря на это, находятся смельчаки, купающиеся в Голубом озере. Зимой Голубое озеро не замерзает, даже в лютые морозы, поэтому посещать его можно в любое время года. Пить озерную воду не рекомендуется – она жесткая, содержит избыток минеральных солей.

Рядом с озером поднимается гора с живописными Белыми скалами. Обязательно стоит подняться и полюбоваться озером и его окрестностями с высоты. На горе много карстовых воронок. Из-за близости к Уфе в выходные на берегах озера бывает очень много туристов, особенно летом.

В 2017 году в интернете стали распространяться слухи, что Голубое озеро якобы засыпали ради строительства цеха по производству бутилированной воды. К счастью, это оказалось байкой.