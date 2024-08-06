Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 400 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 августа 2024Хорошая атмосфера, гид прекрасно владеет информацией. Нам не повезло с погодой, впечатления о посещенных местах были смазаны, быстро зашли глянули и дальше или вообще из машины. Не прониклись в полной мере местностью (((
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На заводы и фабрики»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2025
Сейчас в Уфе в категории "На заводы и фабрики" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 17 400. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год на заводы и фабрики, 177 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль