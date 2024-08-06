Мои заказы

На заводы и фабрики – экскурсии в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «На заводы и фабрики» в Уфе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
На машине
10 часов
132 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
На машине
10 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
6900 ₽ за человека
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 400 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2024
    Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
    Хорошая атмосфера, гид прекрасно владеет информацией. Нам не повезло с погодой, впечатления о посещенных местах были смазаны, быстро зашли глянули и дальше или вообще из машины. Не прониклись в полной мере местностью (((

