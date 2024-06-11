Этнографический музей + пчелиная пасека: из Уфы на 1 день
Проведите день на пчелиной пасеке «Айда щай пить» и в этнографическом музее. Дегустация мёда, мастер-классы, свежий воздух и душевный отдых ждут вас
Насыщенный и душевный экотур приглашает провести день на пчелиной пасеке «Айда щай пить».
В программе: дегустация мёда, чаепитие из самовара, мастер-классы по созданию свечей и кукл-оберегов из луговых трав. Посещение Юматовского читать дальше
этнографического музея раскроет быт и культуру народов Башкортостана. В стоимость включены транспорт, входные билеты, обед и чаепитие. Каждый участник получит защитную сетку для посещения пасеки. Время в пути до музея - 45 минут, от музея до пасеки - 45 минут, обратная дорога - 1 час. Проведите день, насыщенный впечатлениями и полезными знаниями
6 причин купить эту экскурсию
🍯 Дегустация свежего мёда
🏡 Погружение в культуру и быт Башкортостана
🕯 Участие в мастер-классе по созданию свечей и оберегов
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🌳 Прогулка к 280-летнему дубу
💧 Умывание живой водой из родника
Что можно увидеть
Юматовский этнографический музей
Пчелиная пасека «Айда щай пить»
280-летний дуб
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Этнографический музей
Мы посетим Юматовский этнографический музей, наглядно раскрывающий быт и культуру разных народов, населяющих Башкортостан: башкир, татар, русских, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и украинцев. Вы увидите воссозданные деревенские дома и комнаты, национальную одежду, кухонную утварь и многое другое. А ещё напитаетесь жизненной энергией 280-летнего дуба.
Пчелиная пасека
Вы посетите медовый цех и понаблюдаете за производственным процессом. Разберётесь, какие виды мёда бывают, и поучаствуете в дегустации. Вкусно пообедаете и попьёте травяной чай из дровяного самовара, растопленного на полянке. Прогуляетесь до родника и умоетесь живой водой. А также сделаете своими руками свечи из вощины или куклу-оберег из луговых трав. По целебной силе отдых на пасеке сродни горам или морю!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Forester
В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, мастер-класс, обед, чаепитие, дегустация мёда
Во время экскурсии по пасеке каждому участнику выдается защитная сетка на голову и лицо
Примерное время в пути до музея — 45 минут, от музея до пасеки — 45 минут, обратная дорога — 1 час
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я ведущая праздников и дипломированный гид по Башкортостану. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным краем, поделюсь его историей, культурой и тайнами.