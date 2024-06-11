Насыщенный и душевный экотур приглашает провести день на пчелиной пасеке «Айда щай пить».В программе: дегустация мёда, чаепитие из самовара, мастер-классы по созданию свечей и кукл-оберегов из луговых трав. Посещение Юматовского

этнографического музея раскроет быт и культуру народов Башкортостана. В стоимость включены транспорт, входные билеты, обед и чаепитие. Каждый участник получит защитную сетку для посещения пасеки. Время в пути до музея - 45 минут, от музея до пасеки - 45 минут, обратная дорога - 1 час. Проведите день, насыщенный впечатлениями и полезными знаниями

за 1-4 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

от 14 000 ₽ за 1-4 человека или 3500 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Этнографический музей

Мы посетим Юматовский этнографический музей, наглядно раскрывающий быт и культуру разных народов, населяющих Башкортостан: башкир, татар, русских, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов и украинцев. Вы увидите воссозданные деревенские дома и комнаты, национальную одежду, кухонную утварь и многое другое. А ещё напитаетесь жизненной энергией 280-летнего дуба.

Пчелиная пасека

Вы посетите медовый цех и понаблюдаете за производственным процессом. Разберётесь, какие виды мёда бывают, и поучаствуете в дегустации. Вкусно пообедаете и попьёте травяной чай из дровяного самовара, растопленного на полянке. Прогуляетесь до родника и умоетесь живой водой. А также сделаете своими руками свечи из вощины или куклу-оберег из луговых трав. По целебной силе отдых на пасеке сродни горам или морю!

Организационные детали