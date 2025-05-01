Всё включено в заповедной Башкирии с проживанием в купольном доме и душевной лепкой пельменей
Отведать бальзамов, мёда и блюд, освоить курай или лук, увидеть маралов и петроглифы в горах Урала
Начало: Уфа, пр. Октября, 31 (универмаг «Уфа»), 10:00
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
38 500 ₽ за человека
Колорит Башкирии: поездка в деревню к бабушке, фотосессия в национальном костюме и мастер-классы
Изучить столицу и глубинку, попробовать мёд, поучиться стрелять из лука и делать янсык и баурсаки
Начало: Отель в Уфе, 12:00
35 800 ₽ за человека
Тур «Путешествие со смыслом в Башкирию» (на 4 дня)
Начало: Г Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37/2
Расписание: По согласованию с гидом.
3 мая в 12:00
4 мая в 12:00
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 35 800 до 55 000.
Забронируйте тур в Уфе на 2025 год по теме «Мастер-классы», цены от 35800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь