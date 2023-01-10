1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

(При необходимости можем встретить на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)

11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).

Встреча с сопровождающим.

12:00 Посещение настоящей башкирской юрты в центре города:

приветственное слово хозяйки/хозяина юрты, рассказ про юрту и ее фэн-шуй;

башкирская народная песня (озон кой);

рассказ про курай (национальный музыкальный инструмент) + послушаем вживую звучание;

рассказ про танцы – мастер-класс по основам башкирского танца;

рассказ про кыл-кубыз / или кубыз/ или думбру (национальный музыкальный инструмент), исполнение композиций;

сюрприз/подарок от хозяйки/хозяина юрты;

фотосессия.

Посещение музея Ленина.

Объект культурного наследия «Дом, в котором жили Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна в 1900 г.».

В Доме-музее 3 зала со сменными экспозициями и тематическими выставками.

Первый зал посвящен пребыванию В. И. Ленина и Н. К. Крупской в Уфе и их деятельности по подготовке газеты «Искра».

В залах интерьер и мебель конца ХIХ – начала ХХ вв., представлены документы, книги, картины о жизни и деятельности В. И. Ленина.

В мезонине дома расположены мемориальные комнаты, обстановка в которых восстановлена по воспоминаниям Н. К. Крупской.

14:00 Вкусный обед в кафе.

15:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан:

гостиный двор;

самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву;

памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму, композитору Загиру Исмагилову и самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину;

дом-музей Аксакова, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

Посещение медовой лавки.

В лавке представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России.

(За доплату: Дегустация меда из медового фонтана с баурсаком и с медовухой)

18:00 Завершение экскурсии у гостиницы «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.