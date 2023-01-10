За три дня вы успеете прогуляться и по южной, и по северной части столицы, полюбуетесь городом в зимнем одеянии и побывать во многих знаковых местах.
Вы сможете посетить настоящую башкирскую юрту, познакомиться с музеем предприятия народного промысла, ботаническим садом и единственной мультимедийной выставкой в «Россия – Моя история».Заснеженная и сверкающая огнями Уфа ждет вас! Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом
Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.
(При необходимости можем встретить на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)
11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).
Встреча с сопровождающим.
12:00 Посещение настоящей башкирской юрты в центре города:
- приветственное слово хозяйки/хозяина юрты, рассказ про юрту и ее фэн-шуй;
- башкирская народная песня (озон кой);
- рассказ про курай (национальный музыкальный инструмент) + послушаем вживую звучание;
- рассказ про танцы – мастер-класс по основам башкирского танца;
- рассказ про кыл-кубыз / или кубыз/ или думбру (национальный музыкальный инструмент), исполнение композиций;
- сюрприз/подарок от хозяйки/хозяина юрты;
- фотосессия.
Посещение музея Ленина.
Объект культурного наследия «Дом, в котором жили Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна в 1900 г.».
В Доме-музее 3 зала со сменными экспозициями и тематическими выставками.
Первый зал посвящен пребыванию В. И. Ленина и Н. К. Крупской в Уфе и их деятельности по подготовке газеты «Искра».
В залах интерьер и мебель конца ХIХ – начала ХХ вв., представлены документы, книги, картины о жизни и деятельности В. И. Ленина.
В мезонине дома расположены мемориальные комнаты, обстановка в которых восстановлена по воспоминаниям Н. К. Крупской.
14:00 Вкусный обед в кафе.
15:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по южной части города, с выходами на объекты.
Уфа – столица республики Башкортостан.
Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.
Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.
Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.
Покажем излюбленные места горожан:
- гостиный двор;
- самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву;
- памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму, композитору Загиру Исмагилову и самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину;
- дом-музей Аксакова, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.
Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.
Посещение медовой лавки.
В лавке представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России.
(За доплату: Дегустация меда из медового фонтана с баурсаком и с медовухой)
18:00 Завершение экскурсии у гостиницы «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29).
Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части города
09:00 Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части города, с выходами на объекты.
Экскурсия в промышленный район Уфы – Черниковка.
Именно здесь расположены те самые заводы Башнефти.
Один из красивых и в то же время спорных районов Уфы.
Сталинский ампир, строгая ленинградская диагональ улиц и живые красивые парки.
12:00 Увлекательная экскурсия в музей, одного из ведущих многоотраслевых предприятий в России, который глубоко чтит традиции народного творчества, сохраняет, возрождает и развивает культурное наследие Республики Башкортостан.
Во время экскурсии увидим, как башкирские художественные промыслы живут с нами уже многие столетия и бережно передается и хранится из поколения в поколение.
Мы увидим направления:
- художественная роспись по дереву;
- лаковая миниатюрная живопись;
- резьба по дереву;
- государственная символика;
- художественная вышивка;
- мусульманская одежда;
- роспись по ткани – батик;
- изделия из войлока;
- ручное ткачество;
- производство мебели;
- производство юрт.
13:30 Завершение программы у гостиницы «Башкирия».
Свободное время: самостоятельные прогулки, посещение музеев и театров по желанию.
Завершение программы. Посещение ботанического сада
09:00 Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
10:00 Трансфер до Ботанического сада.
10:30 Прогулка «Зимний сад» по оранжерее ботанического сада.
Ботанический сад примечателен не только одной из наиболее крупных научных коллекций живых растений в стране, но и огромной облагороженной территорией с множеством уютных романтичных уголков.
11:00 Мультимедийная выставка «Россия – Моя история».
Единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней (самостоятельно, по времени не ограничены).
Свободное время: самостоятельный обед, посещение музеев и театров по желанию.
Отправление на вокзал или в аэропорт в любое время по вашему желанию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Уфы на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Одноместное размещение
|Двухместное размещение
|Многоместное размещение
|без проживания
|16 600
|Хостел
|–
|–
|19 500
|Гостиница до 3*
|24 700
|22 100
|–
|Гостиница до 4*
|30 600
|24 700
|–
Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.
Варианты проживания
Хостел «Уфа»
Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.
Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.
Отель «Амакс Сити Hotel» 3
К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.
Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.
От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.
Гостиница «Башкирия» 4
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
- Проживание (при выборе с проживанием)
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Сопровождение
- Питание: 1 день - обед, 2-3 день - завтраки в гостинице (при выборе с проживанием)
- Входные билеты и мастер-классы в юрте
- Входные билеты в музей Ленина
- Входные билеты в музей предприятия
- Входные билеты в ботанический сад
- Входные билеты в мультимедийную выставку «Россия - Моя история»
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Питание не включенное в программу
- Дегустация меда в 1-й день тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.
Как добраться до места начала экскурсий?
- На автобусе №101, 110, 350 от международного аэропорта Уфа им. Мустая Карима.
- На автобусе №74, 3 от ж/д вокзала Уфы.
- На автобусе №227, 130 от Южного автовокзала, №51а, 252 от автовокзала «Иремель».
- На такси: у нас работают все приложения такси «Яндекс», «Uber» и др.
- Можно заранее заказать трансфер у туроператора.