Выходные в Уфе

Групповой тур в Уфе
4
1 отзыв
Тур создан специально для тех, кто хочет «открыть» для себя Уфу с разных сторон.

За три дня вы успеете прогуляться и по южной, и по северной части столицы, полюбуетесь городом в зимнем одеянии и побывать во многих знаковых местах.

Вы сможете посетить настоящую башкирскую юрту, познакомиться с музеем предприятия народного промысла, ботаническим садом и единственной мультимедийной выставкой в «Россия – Моя история».Заснеженная и сверкающая огнями Уфа ждет вас! Тур может быть проведен в любые даты с декабря по март включительно, при наборе группы от 6 человек. Стоимость при этом может измениться.
Выходные в Уфе
Выходные в Уфе
Выходные в Уфе
Ближайшие даты:
14
июн

Что вас ожидает:

Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Познакомимся с этим интересным городом, с его богатой историей, и посетим все излюбленные места горожан
Погружение в историю
Погружение в историю
Мы посетим настоящую башкирскую юрту, станцуем национальный танец, послушаем народные песни и сделаем памятное фото
Знаменитый башкирский мед
Знаменитый башкирский мед
Отведаем мед, который возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

(При необходимости можем встретить на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)

11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).

Встреча с сопровождающим.

12:00 Посещение настоящей башкирской юрты в центре города:

  • приветственное слово хозяйки/хозяина юрты, рассказ про юрту и ее фэн-шуй;
  • башкирская народная песня (озон кой);
  • рассказ про курай (национальный музыкальный инструмент) + послушаем вживую звучание;
  • рассказ про танцы – мастер-класс по основам башкирского танца;
  • рассказ про кыл-кубыз / или кубыз/ или думбру (национальный музыкальный инструмент), исполнение композиций;
  • сюрприз/подарок от хозяйки/хозяина юрты;
  • фотосессия.

Посещение музея Ленина.

Объект культурного наследия «Дом, в котором жили Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна в 1900 г.».

В Доме-музее 3 зала со сменными экспозициями и тематическими выставками.

Первый зал посвящен пребыванию В. И. Ленина и Н. К. Крупской в Уфе и их деятельности по подготовке газеты «Искра».

В залах интерьер и мебель конца ХIХ – начала ХХ вв., представлены документы, книги, картины о жизни и деятельности В. И. Ленина.

В мезонине дома расположены мемориальные комнаты, обстановка в которых восстановлена по воспоминаниям Н. К. Крупской.

14:00 Вкусный обед в кафе.

15:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по южной части города, с выходами на объекты.

Уфа – столица республики Башкортостан.

Сегодня – это крупный, интересный и стремительно развивающийся современный город, с богатой историей.

Во время экскурсии мы увидим, как город сочетает в себе несколько архитектурных стилей, разных культур и религий.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Покажем излюбленные места горожан:

  • гостиный двор;
  • самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву;
  • памятники народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму, композитору Загиру Исмагилову и самый новый памятник города — М. Шаймуратову, Ленину, Шаляпину;
  • дом-музей Аксакова, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания и др.

Вы узнаете о традициях настоящего башкирского гостеприимства.

Посещение медовой лавки.

В лавке представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России.

(За доплату: Дегустация меда из медового фонтана с баурсаком и с медовухой)

18:00 Завершение экскурсии у гостиницы «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29).

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом
2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части города

09:00 Завтрак в гостинице.

09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части города, с выходами на объекты.

Экскурсия в промышленный район Уфы – Черниковка.

Именно здесь расположены те самые заводы Башнефти.

Один из красивых и в то же время спорных районов Уфы.

Сталинский ампир, строгая ленинградская диагональ улиц и живые красивые парки.

12:00 Увлекательная экскурсия в музей, одного из ведущих многоотраслевых предприятий в России, который глубоко чтит традиции народного творчества, сохраняет, возрождает и развивает культурное наследие Республики Башкортостан.

Во время экскурсии увидим, как башкирские художественные промыслы живут с нами уже многие столетия и бережно передается и хранится из поколения в поколение.

Мы увидим направления:

  • художественная роспись по дереву;
  • лаковая миниатюрная живопись;
  • резьба по дереву;
  • государственная символика;
  • художественная вышивка;
  • мусульманская одежда;
  • роспись по ткани – батик;
  • изделия из войлока;
  • ручное ткачество;
  • производство мебели;
  • производство юрт.

13:30 Завершение программы у гостиницы «Башкирия».

Свободное время: самостоятельные прогулки, посещение музеев и театров по желанию.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части городаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Черниковка» по северной части города
3 день

Завершение программы. Посещение ботанического сада

09:00 Завтрак в гостинице.

09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

10:00 Трансфер до Ботанического сада.

10:30 Прогулка «Зимний сад» по оранжерее ботанического сада.

Ботанический сад примечателен не только одной из наиболее крупных научных коллекций живых растений в стране, но и огромной облагороженной территорией с множеством уютных романтичных уголков.

11:00 Мультимедийная выставка «Россия – Моя история».

Единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней (самостоятельно, по времени не ограничены).

Свободное время: самостоятельный обед, посещение музеев и театров по желанию.

Отправление на вокзал или в аэропорт в любое время по вашему желанию.

Завершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического сада

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Уфы на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/номерОдноместное размещениеДвухместное размещениеМногоместное размещение
без проживания16 600
Хостел19 500
Гостиница до 3*24 70022 100
Гостиница до 4*30 60024 700

Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.

Варианты проживания

Хостел «Уфа»

2 ночи

Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.

В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.

Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.

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Отель «Амакс Сити Hotel» 3

2 ночи

К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.

Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.

От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.

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Гостиница «Башкирия» 4

2 ночи

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.

Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4Гостиница «Башкирия» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
  • Проживание (при выборе с проживанием)
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Сопровождение
  • Питание: 1 день - обед, 2-3 день - завтраки в гостинице (при выборе с проживанием)
  • Входные билеты и мастер-классы в юрте
  • Входные билеты в музей Ленина
  • Входные билеты в музей предприятия
  • Входные билеты в ботанический сад
  • Входные билеты в мультимедийную выставку «Россия - Моя история»
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание не включенное в программу
  • Дегустация меда в 1-й день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Как добраться до места начала экскурсий?
  1. На автобусе №101, 110, 350 от международного аэропорта Уфа им. Мустая Карима.
  2. На автобусе №74, 3 от ж/д вокзала Уфы.
  3. На автобусе №227, 130 от Южного автовокзала, №51а, 252 от автовокзала «Иремель».
  4. На такси: у нас работают все приложения такси «Яндекс», «Uber» и др.
  5. Можно заранее заказать трансфер у туроператора.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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