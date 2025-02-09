2 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны Угличского кремля
Вечерняя прогулка по Угличу откроет перед вами завесу его мистических тайн и легенд. Ощутите атмосферу древнего города и узнайте его секреты
Начало: На Успенской площади
«Старинный город — это не только даты, личности, события: в центре Углича вас ждут легенды и загадки практически на каждой улице и в каждом доме»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
14 фев в 18:00
15 фев в 18:00
900₽ за человека
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Углич
Посетить главные места города и прикоснуться к их богатому прошлому на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
«До сих пор живы её немые свидетели: улицы, дома, церкви, монастыри и, конечно же, кремль»
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
35002450₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицы древнего Углича
Исследуйте старинные улицы Углича, где вас ждут купеческие особняки и уникальные монастыри. Откройте для себя уголки, скрытые от глаз туристов
Начало: На Успенской площади
«Погуляете по старинным улицам Спасская, Ростовская и Каменская, где многие уголки сохранились в первозданном виде с 19 века»
Завтра в 15:00
13 фев в 11:00
3600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения9 февраля 2025Экскурсия интересная, Олег прекрасный рассказчик, заинтересовывает с первой минуты
- ААлла24 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная, все очень понравилось! Олег прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом, смог удивить нас интересными фактами, хотя в Угличе мы не впервые. Мистика присутствовала) Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Угличе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Углича. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод