Индивидуальные экскурсии в Угличе

На прогулке по самобытному городу с незаурядной историей я проведу вас по главным памятным местам, расскажу о поворотном событии, определившем ход истории России на много веков, и познакомлю с образцами гармоничной храмовой архитектуры. Также поговорим об одной из старейших ГЭС России и давних угличских брендах — сырах, колбасах и часах.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Предания глубокой старины

Возле церкви Димитрия на крови вы узнаете об убийстве царевича, произошедшем в далёком 16 веке, когда прервалась династия Рюриковичей и страна вступила в непростой переломный период. Здесь же перед вами предстанет самое старое сооружение города — княжеские палаты, а рядом с ними — живописный Спасо-Преображенский собор с ценными фресками. Рассматривая эти величественные шедевры архитектуры, вы услышите о жизни углицких удельных князей, о Смуте, а также узнаете, чем жили угличане при российских императорах.

Святые обители Углича

В Богоявленском монастыре вы познакомитесь с ценным образцом храмового зодчества и узнаете, как связаны с обителью два правящих рода России. В Алексеевском монастыре поговорим о «дивной» Успенской церкви и об истории исцеления у главной иконы города. А Воскресенский монастырь дополнит представление о храмах Углича своим гармоничным ансамблем.

Объемный взгляд на город

Прогуливаясь по площадям и улочкам города, вы услышите о многочисленных версиях, которые объясняют происхождения названия Углича. На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась. Кроме того, я расскажу о знаменитых городских брендах: сырах, колбасах и часах. А также объясню, откуда появилась известная поговорка «катись колбаской по улице Спасской».

Советы от гида

В Угличе есть всё, чтобы погрузиться в самобытную атмосферу русской провинции и поразмышлять о судьбе народа: Волга, храмы, средневековая архитектура, уютные улочки, возрождённые старинные ремёсла и традиционная еда. В дополнение к обзорной программе я порекомендую прекрасные музеи и памятники архитектуры, которые вы сможете посетить самостоятельно: княжеские палаты, дом Меховых, храм Иоанна Предтечи, который был спасён от разрушения в советские годы, стройную церковь Казанской иконы Божией Матери на центральной площади и многое другое.

Организационные детали