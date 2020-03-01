Индивидуальные экскурсии в Угличе

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  3. Углич — душа русской провинции

Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых

Алёна
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Алёна – представитель гидов
На прогулке по самобытному городу с незаурядной историей я проведу вас по главным памятным местам, расскажу о поворотном событии, определившем ход истории России на много веков, и познакомлю с образцами гармоничной храмовой архитектуры.

Также поговорим об одной из старейших ГЭС России и давних угличских брендах — сырах, колбасах и часах.
От 3200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции

Что вас ожидает

Предания глубокой старины
Возле церкви Димитрия на крови вы узнаете об убийстве царевича, произошедшем в далёком 16 веке, когда прервалась династия Рюриковичей и страна вступила в непростой переломный период. Здесь же перед вами предстанет самое старое сооружение города — княжеские палаты, а рядом с ними — живописный Спасо-Преображенский собор с ценными фресками. Рассматривая эти величественные шедевры архитектуры, вы услышите о жизни углицких удельных князей, о Смуте, а также узнаете, чем жили угличане при российских императорах.

Святые обители Углича
В Богоявленском монастыре вы познакомитесь с ценным образцом храмового зодчества и узнаете, как связаны с обителью два правящих рода России. В Алексеевском монастыре поговорим о «дивной» Успенской церкви и об истории исцеления у главной иконы города. А Воскресенский монастырь дополнит представление о храмах Углича своим гармоничным ансамблем.

Объемный взгляд на город
Прогуливаясь по площадям и улочкам города, вы услышите о многочисленных версиях, которые объясняют происхождения названия Углича. На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась. Кроме того, я расскажу о знаменитых городских брендах: сырах, колбасах и часах. А также объясню, откуда появилась известная поговорка «катись колбаской по улице Спасской».

Советы от гида
В Угличе есть всё, чтобы погрузиться в самобытную атмосферу русской провинции и поразмышлять о судьбе народа: Волга, храмы, средневековая архитектура, уютные улочки, возрождённые старинные ремёсла и традиционная еда. В дополнение к обзорной программе я порекомендую прекрасные музеи и памятники архитектуры, которые вы сможете посетить самостоятельно: княжеские палаты, дом Меховых, храм Иоанна Предтечи, который был спасён от разрушения в советские годы, стройную церковь Казанской иконы Божией Матери на центральной площади и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Угличе, но, при необходимости, можно начать и из Ярославля (за дополнительную плату)
  • В стоимость не входит экскурсия на территории Кремля, так как там работают только местные гиды (входной билет ~85 руб./человека, экскурсия — 700 руб./группу)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции
Углич — душа русской провинции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Индивидуальные экскурсии в Угличе

Сюжеты УгличаСюжеты УгличаСюжеты Углича
2600 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Знакомство с Угличем не представить без одного из ключевых сюжетов русской истории. Вы посетите место убийства Дмитрия и попытаетесь взглянуть на ситуацию с разных ракурсов. Услышите о последствиях: Смутном времени и воцарении Романовых. Подниметесь на колокольню, рассмотрите убранство церквей и прикоснетесь к святыням в монастырях.
Углич сквозь столетияУглич сквозь столетияУглич сквозь столетия
2300 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
За три часа вы совершите увлекательное путешествие во времени — с X века до современности. Посетите угличский Кремль и монастыри, пройдете по уютным старинным улицам и узнаете, что на них происходило. А еще услышите, как живет Углич сегодня и чем он отличается от других городов страны.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремляОбзорная экскурсия по Угличу с посещением кремляОбзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
От 2500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Приглашаю познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны. Вы погрузитесь в его многовековую историю, услышите версии гибели последнего сына Ивана Грозного, узнаете местные легенды и посетите главные памятники кремля и действующие монастыри.
Уютная старина УгличаУютная старина УгличаУютная старина Углича
От 2150 за экскурсию
2.5 часа
28 отзывов
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
На живописном берегу великой реки больше тысячи лет стоит небольшой городок — Углич. Хотите проникнуть в его многовековые тайны? Угличанка по рождению и гид по призванию, я раскрою вам все, даже самые мрачные, секреты города. От убийства последнего потомка Рюриковичей до рождения завода часов «Чайка» — вы пройдёте по эпохам Углича и изучите его современное лицо. Занимательные факты и легенды помогут проникнуться историей, а золотые купола церквей, старинные улочки и виды Волги поразят красотой и умиротворённостью. Вы увидите Углич глазами его жительницы — уютным и интересным.
Историческое и духовное наследие УгличаИсторическое и духовное наследие УгличаИсторическое и духовное наследие Углича
От 2500 за экскурсию
3 часа
61 отзыв
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Во время этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с историческим и духовным наследием города, откроете значение каждого памятника в прошлом и настоящем, узнаете о быте и мировоззрении жителей Руси, а также о важнейших событиях и персонажах, которые повлияли на историю не только Углича, но и всей России.
Загадка-Углич: секреты городка на ВолгеЗагадка-Углич: секреты городка на ВолгеЗагадка-Углич: секреты городка на Волге
2000 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на прогулке по главным достопримечательностям
Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы. Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России. На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.

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