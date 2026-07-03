Индивидуальные экскурсии в Угличе

Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
На прогулке по самобытному городу с незаурядной историей я проведу вас по главным памятным местам, расскажу о поворотном событии, определившем ход истории России на много веков, и познакомлю с образцами гармоничной храмовой архитектуры.
Также поговорим об одной из старейших ГЭС России и давних угличских брендах — сырах, колбасах и часах.
Возле церкви Димитрия на крови вы узнаете об убийстве царевича, произошедшем в далёком 16 веке, когда прервалась династия Рюриковичей и страна вступила в непростой переломный период. Здесь же перед вами предстанет самое старое сооружение города — княжеские палаты, а рядом с ними — живописный Спасо-Преображенский собор с ценными фресками. Рассматривая эти величественные шедевры архитектуры, вы услышите о жизни углицких удельных князей, о Смуте, а также узнаете, чем жили угличане при российских императорах.
Святые обители Углича
В Богоявленском монастыре вы познакомитесь с ценным образцом храмового зодчества и узнаете, как связаны с обителью два правящих рода России. В Алексеевском монастыре поговорим о «дивной» Успенской церкви и об истории исцеления у главной иконы города. А Воскресенский монастырь дополнит представление о храмах Углича своим гармоничным ансамблем.
Объемный взгляд на город
Прогуливаясь по площадям и улочкам города, вы услышите о многочисленных версиях, которые объясняют происхождения названия Углича. На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась. Кроме того, я расскажу о знаменитых городских брендах: сырах, колбасах и часах. А также объясню, откуда появилась известная поговорка «катись колбаской по улице Спасской».
Советы от гида
В Угличе есть всё, чтобы погрузиться в самобытную атмосферу русской провинции и поразмышлять о судьбе народа: Волга, храмы, средневековая архитектура, уютные улочки, возрождённые старинные ремёсла и традиционная еда. В дополнение к обзорной программе я порекомендую прекрасные музеи и памятники архитектуры, которые вы сможете посетить самостоятельно: княжеские палаты, дом Меховых, храм Иоанна Предтечи, который был спасён от разрушения в советские годы, стройную церковь Казанской иконы Божией Матери на центральной площади и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Угличе, но при необходимости можно начать и из Ярославля (за дополнительную плату)
В стоимость не входит экскурсия на территории Кремля, так как там работают только местные гиды (входной билет ~150 руб. /человека, экскурсия — 2500 руб. /группу)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26266 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Хочу сказать огромное спасибо за экскурсию, все было очень интересно, доступно для детей, сам рассказ строился так что детям совсем не хотелось отвлекаться. Огромная благодарность экскурсоводу.
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Юлия
Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.
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Наталья
Прежде всего скажу, что я не обычный турист, а путешественник с четвероногим другом, пусть и не большим (корги), но все же собака. Очень часто это бывает проблемным: далеко не все читать дальшеуменьшить
гиды соглашаются на экскурсию, да и перекусить практически негде. Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Угличу. Чудесной она была не только потому, что историческая информация в рассказе гида была ненавязчивой и переплеталась с современностью, а маршрут спланирован так, что не создается впечатления "хождения кругами", а прежде всего из-за того, что Анастасия очень ориентирована на гостя и перестраивает разработанную программу так, чтобы экскурсантам было максимально комфортно. Кроме исторической информации очень ценны были ее советы и рекомендации абсолютно бытового характера. Путешественники, если вы ищите не занудные экскурсии "посмотрите направо, посмотрите налево", а готовы совершить познавательную прогулку по милому городку русской глубинки, очень рекомендую Анастасию!!!
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Юлия
очень содержательно, интересно. мы были с детьми (10 и 11лет). и взрослых и детей заинтересовала, увлекла рассказом. не хотелось расставаться. спасибо большое
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М
Марина
Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую
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