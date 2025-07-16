На моей экскурсии вы узнаете об истории главного монастыря города Углича — Богоявленского женского монастыря. Коснёмся самых громких исторических событий, которые происходили в нашем городе. Монастырь являлся духовным центром города и был любим и опекаем горожанами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Наша необычная экскурсия будет проходить в Богоявленском женском монастыре нашего города Углич. Монастырь имеет многовековую историю с которой мы с вами и познакомимся. Начинается история обители с далекого 14 века, основательницей обители была Великая княгиня Евдокия жена Дмитрия Донского. В монастыре велись летописи донесшие до наших дней сведения обо всех знаменательных событиях в истории города. Об этих событиях я вам расскажу на нашей экскурсии. Монастырь тесно связан с династией Рюриковичей и Романовых. Покровителями обители были царственный особы, царица Мария Нагая, Ксения Шестова, царь Алексей Михайлович. Очень плачевно сказалось на монастыре и городе Смутное время об этом тоже в моей экскурсии. В обители есть чудотворные иконы и одна из них дар Ксении Шестовой (матери первого царя рода Романовых Михаила Федоровича) иконы Феодоровской Божией Матери 17 века. История иконы уходит в глубь веков и за эти столетия она не раз являла свою чудотворную силу. Икона покровительствует девушкам, которые хотят выйти замуж и будущим матерям, а также миру в семье. Особенно много чудесных исцелений у женщин, которые не могли долго забеременеть им было даровано счастье материнства. У обители есть своя Святая покровительница - игуменья Анастасия, за свой подвиг в Смутное время, о котором я вам расскажу на нашей экскурсии, в 1990 - х годах 20 века игуменья была причислена к лику Святых. В монастыре находится музей Ангелов который мы с вами тоже посетим. Ангел как символ света, мира и добра, является универсальным образом который объединяет людей, независимо от их вероисповедания или культурной принадлежности. В музее очень интересная экспозиция которую надо обязательно увидеть. В монастыре есть чайная, где можно попить вкусного монастырского чая с монастырской выпечкой. В нашей прогулке вы узнаете не только историю монастыря, но и нашего города Углич, и конечно как живет он сегодня. Вы получите заряд позитива от проведенного времени на экскурсии в монастыре. Важная информация:
Время работы Музея Ангелов: среда, четверг, пятница, суббота с 10:00 до 15:00. Билеты в музей Ангела покупаются самостоятельно.
- Богоявленский собор
- Церковь Феодоровской иконы Божьей Матери
- Церковь Смоленской иконы Божьей Матери
- Музей Ангелов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Музей Ангелов (покупаются самостоятельно)
- Личные расходы
Г. Углич ул. Ростовская д. 22
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Время работы Музея Ангелов: среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота с 10:00 до 15:00. Билеты в музей Ангела покупаются самостоятельно
5
М
Маша
16 июл 2025
Прекрасная экскурсия по монастырю. Интересные сведения о монастыре и Угличе. Впречатлины.
