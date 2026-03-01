Индивидуальная
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша в Улан-Удэ
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ, чтобы погрузиться в мир буддизма, участвовать в ритуалах и полюбоваться видами столицы Бурятии
Завтра в 11:30
11 мар в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении
Начало: Центр города
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
11 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Буддийский храм Ринпоче Багша и знакомство с тибетской медициной (в группе)
Посетите дацан Ринпоче Багша в Улан-Удэ и узнайте о философии буддизма. Пройдите круг очищения и познакомьтесь с тибетской медициной
Начало: по договорённости
Расписание: во вторник и четверг в 08:30
10 мар в 08:30
12 мар в 08:30
6000 ₽ за человека
