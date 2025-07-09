Туяна — ваша команда гидов в Улан-Удэ

Провели экскурсии для 121 туриста

Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Туяна. Я профессиональный гид-экскурсовод, аккредитована, работаю с 2011 года. Расскажу факты, истории, легенды и покажу яркие, топовые локации, места силы на Байкале, в Бурятии и Монголии. Экскурсии провожу я и мои коллеги по команде. Ждём вас в гости и до встречи!