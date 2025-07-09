Экскурсия в дацан Ринпоче Багша - это возможность погрузиться в философию буддизма и прикоснуться к древним ритуалам. Здесь можно увидеть рингсел Будды Шакьямуни и узнать о значении устрашающих божеств. Гости
6 причин купить эту экскурсию
- 🕉️ Погружение в буддизм
- 🔔 Увидеть самый большой колокол
- 🧘♂️ Медитация в саду
- 🌳 Прогулка по лесу
- 🏞️ Виды на Улан-Удэ
- 🩺 Знакомство с тибетской медициной
Что можно увидеть
- Буддийский храм Ринпоче Багша
- Золотой Будда
- Самый большой буддийский колокол
Описание экскурсии
Вы посетите буддийский храм на краю города и увидите восемь видов ступ. Прогуляетесь по лесочку, отдохнёте в саду медитации и восточных беседках. А ещё:
- Насладитесь видом столицы Бурятии со смотровой площадки дацана
- Рассмотрите Золотого Будду, огромные деревянные чётки, созданные более 2 тысяч лет назад, и самый большой буддийский колокол в России
- Пройдёте гороо — круг очищения, вращая молитвенные барабаны
- Совершите ритуал возжигания зула — свечи, избавляющей от страданий и недугов
- Поймёте, в чём разница между ламой и монахом
- Увидите место для водружения личного флажка успеха — хии морин — и поставите собственный
- Пройдётесь по дороге долгой жизни, удлиняющей жизненный цикл
- Посетите центр восточной медицины, познакомитесь с руководством или врачом-тибетологом
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Voxy
- В холодное время года оденьтесь потеплее для прогулки по территории буддийского храма
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и четверг в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туяна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Туяна. Я профессиональный гид-экскурсовод, аккредитована, работаю с 2011 года. Расскажу факты, истории, легенды и покажу яркие, топовые локации, места силы на Байкале, в Бурятии и Монголии. Экскурсии провожу я и мои коллеги по команде. Ждём вас в гости и до встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 июл 2025
Мы с мужем были в полном восторге от экскурсии. За пару часов узнали очень много. Очень рекомендую Туяну, как экскурсовода.
