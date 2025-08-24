Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - на байкальские просторы
Однодневное путешествие к Байкалу подарит вам уникальные впечатления. Прогулка по заповедным местам и купание в термальных источниках зарядят энергией
Начало: По договорённости
«горячих термальных источниках и курорте «Горячинск»»
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
К легендам, оленям и термальным источникам круглый год
Начало: На улице Ербанова
«Термальные источники в Горячинске»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
