читать дальше

и очень заботливый человек по отношению к своим гостям.

Замечательно составленный маршрут! Мы многое успели посмотреть. Несколько Байкала перед глазами - о чем еще можно мечтать! Искупались и в Байкале, и в горячих источниках. Купили копченую рыбу в Горячинске и полакомились ею на пикнике. Поднимались на маяк. Были в религиозных местах. Видели камень Черепаху. Почти совсем не устали.

Анастасия очень интересно рассказывала про все вокруг, мы чувствовали себя максимально комфортно. Я однозначно рекомендую Анастасию, и еще раз от всей души благодарю ее за этот день!