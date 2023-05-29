Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Бурятии особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Вас ждет незабываемое приключение по мистическим местам Бурятии, где каждый камень и каждое дерево хранят тайны древних цивилизаций.В ходе этно-путешествия вы посетите стоянку древнего охотника, где когда-то охотились на шерстистого

носорога, и услышите захватывающие легенды о гуунах и монгольских племенах. Шаман-гора откроет вам свои секреты и позволит ощутить связь с духами природы. Пещера Старая Брянь впечатлит своими природными красотами, а в селе Новая Брянь вы сможете насладиться традиционной кухней местных жителей. Все это в сопровождении опытного гида, который делится знаниями, собранными с помощью местных краеведов. Подарите себе этот день, полный открытий и настоящих эмоций

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Описание экскурсии

Мы покажем вам места, которые хранят следы древних цивилизаций, где сила и энергия сибирской природы ощущаются в шорохе листьев, в каждом порыве ветра. А в пути познакомим с обычаями, фольклором и бытом коренных жителей этих мест.

Стоянка древнего охотника в Каменке. Мы отыщем здесь отпечатки «неолита» и следы древних добытчиков шерстистого носорога, места захоронений гуунов и монгольских племен. А еще расскажем вам предания Каменки: например, как кочевники во время ритуала доказывали здесь свою невиновность, и зачем стояли всю ночь над обрывом.

Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами. Мы поговорим о верованиях кочевников, для которых гора была местом поклонения. А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах. Считается, что его дух до сих пор обитает на горе и помогает тем, кто приходит сюда с чистыми помыслами.

Пещера-грот Старая Брянь — памятник природы, к которому мы совершим небольшое восхождение. А после заедем в село Новая Брянь, где живут потомки старообрядцев, и подкрепимся обедом из натуральных продуктов с местного подворья.

Материал для этой авторской экскурсии собирался при поддержке и помощи местных жителей, историков-краеведов.

Организационные детали