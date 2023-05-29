Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Бурятии особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стоянка древнего охотника в Каменке
Шаман-гора
Пещера-грот Старая Брянь
Описание экскурсии
Мы покажем вам места, которые хранят следы древних цивилизаций, где сила и энергия сибирской природы ощущаются в шорохе листьев, в каждом порыве ветра. А в пути познакомим с обычаями, фольклором и бытом коренных жителей этих мест.
Стоянка древнего охотника в Каменке. Мы отыщем здесь отпечатки «неолита» и следы древних добытчиков шерстистого носорога, места захоронений гуунов и монгольских племен. А еще расскажем вам предания Каменки: например, как кочевники во время ритуала доказывали здесь свою невиновность, и зачем стояли всю ночь над обрывом.
Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами. Мы поговорим о верованиях кочевников, для которых гора была местом поклонения. А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах. Считается, что его дух до сих пор обитает на горе и помогает тем, кто приходит сюда с чистыми помыслами.
Пещера-грот Старая Брянь — памятник природы, к которому мы совершим небольшое восхождение. А после заедем в село Новая Брянь, где живут потомки старообрядцев, и подкрепимся обедом из натуральных продуктов с местного подворья.
Материал для этой авторской экскурсии собирался при поддержке и помощи местных жителей, историков-краеведов.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортных автомобилях класса Джип и внедорожниках
Дети в экскурсии могут участвовать от 7 лет
Маршрут разработан так, чтобы даже неподготовленный человек без физической подготовки чувствовал себя комфортно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Байкал Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 62 туристов
Ценности нашей команды — это природа, комфорт, забота и профессионализм. Организуем и проводим экскурсии по Бурятии и Байкалу, которые мы с любовью разработали для вас.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии. Каждый ракурс уникален и ощущения от созерцания непередаваемы. Места силы есть места силы! Спасибо команде читать дальшеуменьшить
за их труд и заботу! Было действительно интересно и душевно. Экскурсовод Светлана Борисовна знает много прелюбопытнейших историй о Бурятии, с ней можно обсудить темы, касающиеся истории, культуры и быта населения Республики. Добирались на комфортабельном автомобиле. Впечатления от поездки положительные! А природа… 😍😍😍
+2
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Ж
Жанна
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии». Направление было выбрано не случайно, в Новой-Брони я в 1987 читать дальшеуменьшить
году заканчивала школу и уже долгое время не имела возможности посетить места, связанные с юностью. Хочется отметить отличную организацию тура, внимательность Елены к подбору транспорта для клиентов (учитывая возраст мамы нам был предоставлен комфортный автомобиль, а кроме того экскурсия началась и закончилась у порога нашего дома!). С большим удовольствием посетили пещеру, гору Шаманку, полюбовались прекрасными видами, цветущим багульником, надышались чистейшим воздухом, узнали новое!!! Благодарю всю команду за слаженный труд, Елену за организацию, водителя Андрея за комфортную поездку и ненавязчивую беседу, экскурсовода Ольгу за новую информацию и за необычность восприятия окружающего мира! Всей команде желаю удачи, дальнейшего развития и большого туристического потока! С благодарностью, Жанна.
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Т
Татьяна
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный автомобиль с супер водителям домчал нас до Новой Бреди, где нас ждала очень опытный читать дальшеуменьшить
и много знающий экскурсовод Ольга. Не торопясь, мы поднялись и в пещеру а потом и на Шаман камень. Получили много полезной и интересной информации. Всё сделано как в программе тура. Всем рекомендую это путешествие.
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А
Алексей
Всё на очень хорошем уровне. Очень хороший гид. Много интересной информации. Прекрассная экскурсия
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И
Ирина
На этой экскурсии мы побывали в начале июня 2022 года. Экскурсия была замечательно организована, её проводили два знающих. увлеченных историей родного края и очень эрудированных гида - Сергей и Елена. читать дальшеуменьшить
Они не только досконально знали и смогли в интересной и доступной форме передать информацию. посвященную непосредственно теме экскурсии, но так же подробно отвечали на все интересующие нас вопросы о религии, шаманстве, истории и традиции Бурятии, Благодаря экскурсии мы смогли проникнуться бытом бурят, узнать много интересного о данной местности и населяющих её народностях, что выходило далеко за рамки указанной экскурсионной темы. Кроме этого, путешествие было так удачно спланировано, что за дополнительную плату мы смогли посетить и дополнительную, довольно объемную по содержанию локацию. Ну и самое большое впечатление оказала на нас Шаман -гора, которая интересна не только сама по себе, как исторический и сакральный памятник, но и как великолепная "смотровая площадка", с которой открываются незабываемые виды на долину. Благодарим Елену и Сергея за такое замечательное путешествие!
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И
Ирина
Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
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