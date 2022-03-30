Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии

Исследовать Шаман-гору, пещеру Старая Брянь и стоянку древнего человека со знатоками края

Индивидуальная
Красиво, мощно и интересно — так в трех словах можно описать места, которые откроются вам в этом этно-путешествии.

За один день вы откроете несколько сакральных уголков Бурятии: побываете на стоянке древнего охотника на шерстистого носорога, услышите предания Шаман-горы, проникнете в пещеру Старая Брянь, а главное — увидите настоящую Сибирь, нетронутую цивилизацией.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы покажем вам места, которые хранят следы древних цивилизаций, где сила и энергия сибирской природы ощущаются в шорохе листьев, в каждом порыве ветра. А в пути познакомим с обычаями, фольклором и бытом коренных жителей этих мест.

Стоянка древнего охотника в Каменке. Мы отыщем здесь отпечатки «неолита» и следы древних добытчиков шерстистого носорога, места захоронений гуунов и монгольских племен. А еще расскажем вам предания Каменки: например, как кочевники во время ритуала доказывали здесь свою невиновность, и зачем стояли всю ночь над обрывом.

Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами. Мы поговорим о верованиях кочевников, для которых гора была местом поклонения. А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах. Считается, что его дух до сих пор обитает на горе и помогает тем, кто приходит сюда с чистыми помыслами.

Пещера-грот Старая Брянь — памятник природы, к которому мы совершим небольшое восхождение. А после заедем в село Новая Брянь, где живут потомки старообрядцев, и подкрепимся обедом из натуральных продуктов с местного подворья.

Материал для этой авторской экскурсии собирался при поддержке и помощи местных жителей, историков-краеведов.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортных автомобилях класса Джип и внедорожниках
  • Дети в экскурсии могут участвовать от 7 лет
  • Маршрут разработан так, чтобы даже неподготовленный человек без физической подготовки чувствовал себя комфортно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Байкал Плаза
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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