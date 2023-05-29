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Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии

Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Вас ждет незабываемое приключение по мистическим местам Бурятии, где каждый камень и каждое дерево хранят тайны древних цивилизаций.

В ходе этно-путешествия вы посетите стоянку древнего охотника, где когда-то охотились на шерстистого
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носорога, и услышите захватывающие легенды о гуунах и монгольских племенах. Шаман-гора откроет вам свои секреты и позволит ощутить связь с духами природы.

Пещера Старая Брянь впечатлит своими природными красотами, а в селе Новая Брянь вы сможете насладиться традиционной кухней местных жителей.

Все это в сопровождении опытного гида, который делится знаниями, собранными с помощью местных краеведов. Подарите себе этот день, полный открытий и настоящих эмоций

4.7
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🗿 Исторические места
  • 🌿 Этнографические рассказы
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🍲 Натуральная еда

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Бурятии особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии

Что можно увидеть

  • Стоянка древнего охотника в Каменке
  • Шаман-гора
  • Пещера-грот Старая Брянь

Описание экскурсии

Мы покажем вам места, которые хранят следы древних цивилизаций, где сила и энергия сибирской природы ощущаются в шорохе листьев, в каждом порыве ветра. А в пути познакомим с обычаями, фольклором и бытом коренных жителей этих мест.

Стоянка древнего охотника в Каменке. Мы отыщем здесь отпечатки «неолита» и следы древних добытчиков шерстистого носорога, места захоронений гуунов и монгольских племен. А еще расскажем вам предания Каменки: например, как кочевники во время ритуала доказывали здесь свою невиновность, и зачем стояли всю ночь над обрывом.

Шаман-гора — огромный утес, окруженный суевериями и мистическими свойствами. Мы поговорим о верованиях кочевников, для которых гора была местом поклонения. А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах. Считается, что его дух до сих пор обитает на горе и помогает тем, кто приходит сюда с чистыми помыслами.

Пещера-грот Старая Брянь — памятник природы, к которому мы совершим небольшое восхождение. А после заедем в село Новая Брянь, где живут потомки старообрядцев, и подкрепимся обедом из натуральных продуктов с местного подворья.

Материал для этой авторской экскурсии собирался при поддержке и помощи местных жителей, историков-краеведов.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортных автомобилях класса Джип и внедорожниках
  • Дети в экскурсии могут участвовать от 7 лет
  • Маршрут разработан так, чтобы даже неподготовленный человек без физической подготовки чувствовал себя комфортно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Байкал Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 62 туристов
Ценности нашей команды — это природа, комфорт, забота и профессионализм. Организуем и проводим экскурсии по Бурятии и Байкалу, которые мы с любовью разработали для вас.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии. Каждый ракурс уникален и ощущения от созерцания непередаваемы. Места силы есть места силы!
Спасибо команде
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за их труд и заботу! Было действительно интересно и душевно. Экскурсовод Светлана Борисовна знает много прелюбопытнейших историй о Бурятии, с ней можно обсудить темы, касающиеся истории, культуры и быта населения Республики. Добирались на комфортабельном автомобиле. Впечатления от поездки положительные! А природа… 😍😍😍

Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.+2
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии.
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Ж
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии». Направление было выбрано не случайно, в Новой-Брони я в 1987
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году заканчивала школу и уже долгое время не имела возможности посетить места, связанные с юностью.
Хочется отметить отличную организацию тура, внимательность Елены к подбору транспорта для клиентов (учитывая возраст мамы нам был предоставлен комфортный автомобиль, а кроме того экскурсия началась и закончилась у порога нашего дома!).
С большим удовольствием посетили пещеру, гору Шаманку, полюбовались прекрасными видами, цветущим багульником, надышались чистейшим воздухом, узнали новое!!!
Благодарю всю команду за слаженный труд, Елену за организацию, водителя Андрея за комфортную поездку и ненавязчивую беседу, экскурсовода Ольгу за новую информацию и за необычность восприятия окружающего мира!
Всей команде желаю удачи, дальнейшего развития и большого туристического потока!
С благодарностью, Жанна.

Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие
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Т
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный автомобиль с супер водителям домчал нас до Новой Бреди, где нас ждала очень опытный
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и много знающий экскурсовод Ольга. Не торопясь, мы поднялись и в пещеру а потом и на Шаман камень. Получили много полезной и интересной информации. Всё сделано как в программе тура. Всем рекомендую это путешествие.

Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный
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А
Всё на очень хорошем уровне. Очень хороший гид. Много интересной информации. Прекрассная экскурсия
Всё на очень хорошем уровне. Очень хороший гид. Много интересной информации. Прекрассная экскурсия
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И
На этой экскурсии мы побывали в начале июня 2022 года. Экскурсия была замечательно организована, её проводили два знающих. увлеченных историей родного края и очень эрудированных гида - Сергей и Елена.
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Они не только досконально знали и смогли в интересной и доступной форме передать информацию. посвященную непосредственно теме экскурсии, но так же подробно отвечали на все интересующие нас вопросы о религии, шаманстве, истории и традиции Бурятии, Благодаря экскурсии мы смогли проникнуться бытом бурят, узнать много интересного о данной местности и населяющих её народностях, что выходило далеко за рамки указанной экскурсионной темы. Кроме этого, путешествие было так удачно спланировано, что за дополнительную плату мы смогли посетить и дополнительную, довольно объемную по содержанию локацию. Ну и самое большое впечатление оказала на нас Шаман -гора, которая интересна не только сама по себе, как исторический и сакральный памятник, но и как великолепная "смотровая площадка", с которой открываются незабываемые виды на долину. Благодарим Елену и Сергея за такое замечательное путешествие!

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И
Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
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