ежедневно в 10:00

Экскурсия «Шаманский треугольник» приглашает вас в уникальное путешествие по местам силы Улан-Удэ. Ваш проводник, потомок шаманов, откроет тайны плато Тапхар, где шаманы совершали древние обряды.Вы посетите ставку Чингисхана, узнаете истории

Горы Баян Тугад и Сопки Поющая стрела, а также совершите ритуалы на стоянке Гэсэра. Эта экскурсия - не просто познание истории, но и глубокое погружение в бурятский шаманизм, его ритуалы и традиции. Не упустите шанс прикоснуться к древним практикам и обрести новые знания в компании единомышленников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а погодные условия благоприятны для комфортного путешествия по горной местности.

Сейчас август — это идеальное время.