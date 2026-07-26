ежедневно в 10:00

Экскурсия «Шаманский треугольник» приглашает вас в уникальное путешествие по местам силы Улан-Удэ. Ваш проводник, потомок шаманов, откроет тайны плато Тапхар, где шаманы совершали древние обряды.
Вы посетите ставку Чингисхана, узнаете истории
Вы посетите ставку Чингисхана, узнаете истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Места силы с богатой историей
- 🧘♂️ Ритуалы и медитации
- 🗺️ Погружение в бурятскую культуру
- 🚌 Удобный трансфер
- 📜 Уникальные факты от потомка шаманского рода
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а погодные условия благоприятны для комфортного путешествия по горной местности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мать Бурятия
- Гора Баян Тугад
- Ставка Чингисхана
- Сопка Поющая стрела
- Стоянка Гэсэра
Описание экскурсии
Места обрядов и ритуалов
На плато Тапхар мы посетим место с богатой глубокой историей и сильной энергетикой. Я не только стану вашим гидом и проводником, но и помогу войти в нужное состояние и правильно настроиться для посещения этих сакральных мест.
- Мать Бурятия — первая, кто встретится нам на пути. Вы рассмотрите бронзовую фигуру на высоком постаменте, которая держит перед собой традиционный хадак — ритуальный шарф.
- Гора Баян Тугад (Щедрый павлин) — мистическое место, где располагалась стоянка древнего человека. Я расскажу, откуда произошло название горы, и поделюсь легендами, связанными с ней. Мы также полюбуемся видом на Баян Тугад с плато Чингисхана.
- Ставка Чингисхана: вы окажетесь в настоящем месте силы и узнаете, какие тайны хранит эта земля. На плато мы посетим сад камней Чингисхана, а также дойдем до местного «Языка тролля», напоминающего о далекой Норвегии.
- Сопка Поющая стрела, которую также называют горой Бык. Здесь вам откроются истории хуннских племён и традиции кочевых народов. Дополнит всё пробирающий до мурашек вид на реку Селенгу с высоты птичьего полёта.
- Стоянка Гэсэра — еще одно сильное место, где я расскажу о подвигах национального героя. Мы совершим подношения, научимся молиться по-бурятски и откроем дорогу для новых познаний.
Вы узнаете, как становятся шаманами, кто такие духи и ханы местности. Познакомитесь с бурятской культурой и научитесь делать подношения. По вашему желанию можем показать одну из практик медитации. А если мы заедем на шаманские места Иволгинской долины, то сможем «покапать» — провести шаманский мини-обряд.
Организационные детали
- Трансфер по маршруту на минивэне или микроавтобусе входит в стоимость
- Для экскурсии требуется удобная обувь. Нам предстоит пройти около 2 километров по горной местности.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
- Дополнительно мы можем посетить Янгажинские аршаны «Ута-Булаг» и лечебные ванны при них. Также можно дополнить программу посещением Иволгинского дацана, поселения Гуннского городища, поездкой на Арюун Булаг или на нефритовую фабрику
в понедельник в 10:30 и 14:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00, в среду в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|4000 ₽
|Стандартный
|5480 ₽
|Студенты
|4521 ₽
|Пенсионеры
|4521 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30 и 14:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00, в среду в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2478 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасное однодневное путешествие по прекрасной Бурятии❤️Благодарю Марианну за чудесную и познавательную экскурсию, влюбившую меня и дочку в Бурятию🥰 Несмотря на то, что мы с дочкой были после ночного перелета, экскурсия очень понравилась👍Марианна как и обещала не дала нам скучать и заснуть😁Теперь хотим вернуться на более продолжительное время, ведь еще столько можно всего посмотреть в прекрасной Бурятии!!
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А
Спасибо за экскурсию! Благодаря экскурсоводу мы узнали много интересных мест республики Бурятия, познакомились поближе с местной культурой, услышали местные легенды и истории. Возникло желание вернуться и узнать еще больше о жизни и обычаях бурятского народа. Спасибо огромное организаторам. Вся информация подробно и заранее отправлена, на связи были всегда. Будем рекомендовать!!!!!!!
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О
Огромное спасибо за экскурсию. Марианна мастерски соединила две такие разные локации в один потрясающий день. В Иволгинском дацане — глубина, уважение к традициям и очень доступные объяснения сложных философских вещей.
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А
отличная поездка, чтобы отдохнуть от города, подышать свежим воздухом и насладиться великолепными видами. На секундочку можно почувствовать себя Тимуджином, осматривающим свои владения ☺️ поездка легкая, никаких спортивных навыков или одежды не требует 👌 понравится всем.
+1
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Первый раз были в Улан-Удэ и получили незабываемые впечатления. Благодаря экскурсоволу Артёму узнали много интересного о местах силы, буддизме, истории Бурятии. Мы путешествовали на автомобиле Нива, поэтому несмотря на снег, слякоть и ветер прошли весь маршрут без проблем. Артём очень интересный человек с глубокими знаниями. Благодарим за прекрасное знакомство с Бурятией.
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Д
Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод, во время поездки будет возможность посмотреть красивые места недалеко от Улан-Удэ. Рекомендую)
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