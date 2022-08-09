ежедневно в 10:00

Шаманские горы одинаково манят ценителей сибирской природы и искателей мест силы. Я стану вашим проводником по горам плато Тапхар, где совершали обряды и возносили подношения духам шаманы. В небольшой группе мы посетим ставку Чингисхана, стоянку Гэсэра и гору Баян Тугад. Проведем небольшие ритуалы, погрузимся в историю и разберемся в основах бурятского шаманизма.

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Описание

Что вас ожидает

Места обрядов и ритуалов

На плато Тапхар мы посетим место с богатой глубокой историей и сильной энергетикой. Я не только стану вашим гидом и проводником, но и помогу войти в нужное состояние и правильно настроиться для посещения этих сакральных мест.

Мать Бурятия — первая, кто встретится нам на пути. Вы рассмотрите бронзовую фигуру на высоком постаменте, которая держит перед собой традиционный хадак — ритуальный шарф. Получив благословение и постояв на мосту через реку Селенгу, мы поедем дальше.

Гора Баян Тугад (Щедрый павлин) — мистическое место, где располагалась стоянка древнего человека. Я расскажу, откуда произошло название горы, и поделюсь ее легендами.

Ставка Чингисхана: вы окажетесь в настоящем месте силы и узнаете, какие тайны хранит эта земля. На плато мы посетим сад камней Чингисхана, а также дойдем до местного «Языка тролля», напоминающего о далекой Норвегии.

Сопка Поющая стрела, которую также называют горой Бык. Здесь вам откроются истории хуннских племён и традиции кочевых народов. Дополнит всё пробирающий до мурашек вид на реку Селенгу с высоты птичьего полёта. А после мы доберемся до питьевого источника Арюун Булаг.

Стоянка Гэсэра — еще одно сильное место, где я расскажу о подвигах национального героя. Мы совершим подношения, научимся молиться по-бурятски и откроем дорогу для новых познаний.

О шаманизме — от потомка шаманского рода

Как историк, буддолог и потомок сильного шаманского рода я смогу поделиться с вами неизбитыми фактами о шаманизме. Вы узнаете, как становятся шаманами, кто такие духи и ханы местности. Познакомитесь с тибетскими практиками, бурятской культурой и основными ритуалами. По вашему желанию я смогу показать одну из практик медитации. А если мы заедем на шаманские места Иволгинской долины, то сможем «покапать» — провести шаманский мини-обряд.

Организационные детали