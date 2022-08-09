ежедневно в 10:00

Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы

Исследовать сакральные горы плато Тапхар с гидом-йогиней и узнать о шаманских практиках

4
1 отзыв
Шаманские горы одинаково манят ценителей сибирской природы и искателей мест силы.

Я стану вашим проводником по горам плато Тапхар, где совершали обряды и возносили подношения духам шаманы. В небольшой группе мы посетим ставку Чингисхана, стоянку Гэсэра и гору Баян Тугад. Проведем небольшие ритуалы, погрузимся в историю и разберемся в основах бурятского шаманизма.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
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Описание

Что вас ожидает

Места обрядов и ритуалов

На плато Тапхар мы посетим место с богатой глубокой историей и сильной энергетикой. Я не только стану вашим гидом и проводником, но и помогу войти в нужное состояние и правильно настроиться для посещения этих сакральных мест.

  • Мать Бурятия — первая, кто встретится нам на пути. Вы рассмотрите бронзовую фигуру на высоком постаменте, которая держит перед собой традиционный хадак — ритуальный шарф. Получив благословение и постояв на мосту через реку Селенгу, мы поедем дальше.
  • Гора Баян Тугад (Щедрый павлин) — мистическое место, где располагалась стоянка древнего человека. Я расскажу, откуда произошло название горы, и поделюсь ее легендами.
  • Ставка Чингисхана: вы окажетесь в настоящем месте силы и узнаете, какие тайны хранит эта земля. На плато мы посетим сад камней Чингисхана, а также дойдем до местного «Языка тролля», напоминающего о далекой Норвегии.
  • Сопка Поющая стрела, которую также называют горой Бык. Здесь вам откроются истории хуннских племён и традиции кочевых народов. Дополнит всё пробирающий до мурашек вид на реку Селенгу с высоты птичьего полёта. А после мы доберемся до питьевого источника Арюун Булаг.
  • Стоянка Гэсэра — еще одно сильное место, где я расскажу о подвигах национального героя. Мы совершим подношения, научимся молиться по-бурятски и откроем дорогу для новых познаний.

О шаманизме — от потомка шаманского рода

Как историк, буддолог и потомок сильного шаманского рода я смогу поделиться с вами неизбитыми фактами о шаманизме. Вы узнаете, как становятся шаманами, кто такие духи и ханы местности. Познакомитесь с тибетскими практиками, бурятской культурой и основными ритуалами. По вашему желанию я смогу показать одну из практик медитации. А если мы заедем на шаманские места Иволгинской долины, то сможем «покапать» — провести шаманский мини-обряд.

Организационные детали

  • Трансфер по маршруту на минивэне или микроавтобусе входит в стоимость
  • Для экскурсии требуется удобная обувь. Нам предстоит пройти около 2 километров по горной местности.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате
  • Дополнительно мы можем посетить Янгажинские аршаны «Ута-Булаг». Также можно дополнить программу посещением Иволгинского дацана, поселения Гуннского городища или поездкой на нефритовую фабрику.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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9 авг 2022
Спасибо большое Марианне и её супругу Артёму. Экскурсия была содержательная. Увидели очень много красивых мест. Зарядились хорошей энергией.

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