ежедневно в 10:00

На плато Тапхар мы посетим место с богатой глубокой историей и сильной энергетикой. Я не только стану вашим гидом и проводником, но и помогу войти в нужное состояние и правильно настроиться для посещения этих сакральных мест.
Как историк, буддолог и потомок сильного шаманского рода я смогу поделиться с вами неизбитыми фактами о шаманизме. Вы узнаете, как становятся шаманами, кто такие духи и ханы местности. Познакомитесь с тибетскими практиками, бурятской культурой и основными ритуалами. По вашему желанию я смогу показать одну из практик медитации. А если мы заедем на шаманские места Иволгинской долины, то сможем «покапать» — провести шаманский мини-обряд.