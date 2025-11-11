Улан-Удэ открывает свои тайны через буддийские дацаны, советские монументы и шаманские ритуалы. Погрузитесь в историю города, посетив Иволгинский дацан, где вас ждёт нетленное тело ламы Итигэлова. Оцените величие площади Советов с самой большой головой Ленина. Полюбуйтесь панорамой города с высоты и узнайте о шаманских обрядах в центре «Тэнгэри». Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления и возможность увезти домой традиционные сувениры
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные буддийские дацаны
- 🗿 Величественные советские монументы
- 🔮 Шаманские ритуалы и обряды
- 🌄 Панорамные виды на Селенгу
- 🎁 Возможность приобрести сувениры
Что можно увидеть
- Иволгинский дацан
- Площадь Советов
- Смотровая площадка
- Центр шаманизма «Тэнгэри»
Описание экскурсии
- Иволгинский дацан — духовное сердце буддийской России. Монах проведёт для вас экскурсию по храмовому комплексу. Познакомит с ритуалами, философией и святынями. Вы увидите нетленное тело ламы Итигэлова, которое пролежало в земле 70 лет и осталось практически без изменений.
- Площадь Советов — монументальное лицо города, где находится самая большая в мире голова Ленина.
- Смотровая площадка с панорамным видом на город, долину реки Селенги и горные хребты. Неподалёку мы увидим один из самых крупных буддийских храмов России — дацан Ринпоче Багша.
- Центр шаманизма «Тэнгэри». Вы узнаете о шаманских обрядах, культе природы и духов. По желанию за дополнительную плату получите предсказание от шамана или поучаствуете в в ритуале.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Fiat Ducato, Mercedes Benz Sprinter или Honda Stepwgn.
- Входной билет в дацан к мощам ламы Итигэлова и хадак (ритуальный буддийский шарф) включены в стоимость.
- При желании за дополнительную плату вы сможете проконсультироваться с ламой-лекарем или ламой-астрологом и купить буддийские статуэтки, молитвенные флажки и т. д.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края.
Входит в следующие категории Улан-Удэ
