А Алексей Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме Открыли для себя буддизм в Бурятии, полное погружение в культуру и традиции. Туяне огромное спасибо за продуманный маршрут, интересный рассказ. Очень рекомендуем.

Д Дмитрий Из Улан-Удэ - на Байкал Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.

С Светлана Из Улан-Удэ - на Байкал Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.

А Анна Из Улан-Удэ - на Байкал Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!