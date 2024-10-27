10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
29 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
5 дек в 06:30
6 дек в 06:30
29 500₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Расписание: В любой день недели.
Завтра в 07:30
5 дек в 07:30
9 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 октября 2024Открыли для себя буддизм в Бурятии, полное погружение в культуру и традиции. Туяне огромное спасибо за продуманный маршрут, интересный рассказ. Очень рекомендуем.
- ДДмитрий13 августа 2023Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
- ССветлана5 августа 2023Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
- ААнна3 августа 2023Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!
- ЛЛариса2 апреля 2022Зимний Байкал - на коньках по самому большому катку в миреЭто совершенно волшебная поездка, позволившая узнать Байкал с еще одной стороны.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «От вашего отеля»
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