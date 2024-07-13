Недалеко от Улан-Удэ можно провести выходные дни на скалах высотой до 25 метров. Здесь есть трассы для новичков и опытных скалолазов.Организаторы обеспечат вас нужным снаряжением, проведут инструктаж и будут сопровождать

во время активности. Скалолазание проходит в живописном месте с панорамным видом на реку Селенгу и заповедник Даурия. После программы можно устроить пикник, прогуляться по окрестностям и посетить стоянку Гэсэра. Встреча в местности Тологой, трансфер из Улан-Удэ возможен. Подходит для детей от 7 лет. Период проведения - май-сентябрь

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы побываете в удивительном месте, где скалы возвышаются прямо над берегом реки. С них открывается панорамный вид на реку Селенгу и заповедник Даурия. Берите с собой различные вкусности, чтобы устроить пикник на природе, отдохнуть с близкими и попробовать свои силы в скалолазании. Опытный инструктор расскажет о технике безопасности и обучит основным приёмам лазания по скалам.

После программы вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям и полюбоваться природой, совершить трекинг до стоянки Гэсэра (комплекс из оленного камня, камня с древней символикой и надписью, столбов-коновязей и беседки Гэсэра).

Организационные детали

Встреча в местности Тологой. Дорога из Улан-Удэ занимает 40 мин. Мы вышлем вам схему маршрута или встретимся в условном месте и поедем вместе. Трансфер стоит от 2000 руб. (зависит от количества человек)

Можно с детьми от 7 лет

Продолжительность от 3 до 5 часов в зависимости от количества человек

Период проведения — май–сентябрь

В стоимость входит:

Услуги гидов и инструкторов

Специальное снаряжение

Сбор на аптечку

Не входит в стоимость: