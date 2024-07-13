Скалолазание недалеко от Улан-Удэ

Проведите выходные на скалах высотой до 25 метров. Трассы для всех уровней, панорамные виды, пикник и прогулки по окрестностям
Недалеко от Улан-Удэ можно провести выходные дни на скалах высотой до 25 метров. Здесь есть трассы для новичков и опытных скалолазов.

Организаторы обеспечат вас нужным снаряжением, проведут инструктаж и будут сопровождать
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во время активности. Скалолазание проходит в живописном месте с панорамным видом на реку Селенгу и заповедник Даурия. После программы можно устроить пикник, прогуляться по окрестностям и посетить стоянку Гэсэра. Встреча в местности Тологой, трансфер из Улан-Удэ возможен. Подходит для детей от 7 лет. Период проведения - май-сентябрь

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🧗‍♂️ Трассы для всех уровней
  2. 🌄 Панорамные виды на природу
  3. 🏞 Прогулки по окрестностям
  4. 🍴 Возможность устроить пикник
  5. 👨‍🏫 Инструктаж и сопровождение
  6. 👶 Подходит для детей от 7 лет
Скалолазание недалеко от Улан-Удэ
Скалолазание недалеко от Улан-Удэ
Скалолазание недалеко от Улан-Удэ
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Река Селенга
  • Заповедник Даурия
  • Стоянка Гэсэра

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы побываете в удивительном месте, где скалы возвышаются прямо над берегом реки. С них открывается панорамный вид на реку Селенгу и заповедник Даурия. Берите с собой различные вкусности, чтобы устроить пикник на природе, отдохнуть с близкими и попробовать свои силы в скалолазании. Опытный инструктор расскажет о технике безопасности и обучит основным приёмам лазания по скалам.

После программы вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям и полюбоваться природой, совершить трекинг до стоянки Гэсэра (комплекс из оленного камня, камня с древней символикой и надписью, столбов-коновязей и беседки Гэсэра).

Организационные детали

  • Встреча в местности Тологой. Дорога из Улан-Удэ занимает 40 мин. Мы вышлем вам схему маршрута или встретимся в условном месте и поедем вместе. Трансфер стоит от 2000 руб. (зависит от количества человек)
  • Можно с детьми от 7 лет
  • Продолжительность от 3 до 5 часов в зависимости от количества человек
  • Период проведения — май–сентябрь

В стоимость входит:

  • Услуги гидов и инструкторов
  • Специальное снаряжение
  • Сбор на аптечку

Не входит в стоимость:

  • Услуги повара (по запросу)
  • Трансфер
  • Страховка: при желании вы можете оформить её самостоятельно в специализированных компаниях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В местности Тологой (Иволгинский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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