Недалеко от Улан-Удэ можно провести выходные дни на скалах высотой до 25 метров. Здесь есть трассы для новичков и опытных скалолазов.
Организаторы обеспечат вас нужным снаряжением, проведут инструктаж и будут сопровождать
Организаторы обеспечат вас нужным снаряжением, проведут инструктаж и будут сопровождать
6 причин купить эту экскурсию
- 🧗♂️ Трассы для всех уровней
- 🌄 Панорамные виды на природу
- 🏞 Прогулки по окрестностям
- 🍴 Возможность устроить пикник
- 👨🏫 Инструктаж и сопровождение
- 👶 Подходит для детей от 7 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Река Селенга
- Заповедник Даурия
- Стоянка Гэсэра
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы побываете в удивительном месте, где скалы возвышаются прямо над берегом реки. С них открывается панорамный вид на реку Селенгу и заповедник Даурия. Берите с собой различные вкусности, чтобы устроить пикник на природе, отдохнуть с близкими и попробовать свои силы в скалолазании. Опытный инструктор расскажет о технике безопасности и обучит основным приёмам лазания по скалам.
После программы вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям и полюбоваться природой, совершить трекинг до стоянки Гэсэра (комплекс из оленного камня, камня с древней символикой и надписью, столбов-коновязей и беседки Гэсэра).
Организационные детали
- Встреча в местности Тологой. Дорога из Улан-Удэ занимает 40 мин. Мы вышлем вам схему маршрута или встретимся в условном месте и поедем вместе. Трансфер стоит от 2000 руб. (зависит от количества человек)
- Можно с детьми от 7 лет
- Продолжительность от 3 до 5 часов в зависимости от количества человек
- Период проведения — май–сентябрь
В стоимость входит:
- Услуги гидов и инструкторов
- Специальное снаряжение
- Сбор на аптечку
Не входит в стоимость:
- Услуги повара (по запросу)
- Трансфер
- Страховка: при желании вы можете оформить её самостоятельно в специализированных компаниях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В местности Тологой (Иволгинский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Улан-Удэ
Наша команда профессиональных гидов проводит экскурсии в самые интересные и удивительные места Прибайкалья, организовывает круизы на теплоходах и яхтах, рыбалку на Байкале, а также вертолетные, горнолыжные туры, на воздушных подушках и в собачьих упряжках. С нами вы откроете целый мир, гармоничный и удивительный, с которым связано множество легенд и поверий.Задать вопрос
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