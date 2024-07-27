Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Улан-Удэ, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме Увидеть Байкал и места силы, приобщиться к ритуалам и попросить о сокровенном Начало: У места вашего проживания 29 500 ₽ за всё до 6 чел. 2 часа Групповая до 20 чел. Шаманский вечер в Улан-Удэ: очищение и гармония Прикоснитесь к шаманским традициям на берегу Байкала. Очищение огнём и травами, дыхательные практики и танец ёхор помогут обрести гармонию Начало: В селе Турка Расписание: ежедневно в 19:00 3 000 ₽ за человека На автобусе На катере 12 часов Водная прогулка Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено) Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите... Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00 15 600 ₽ за человека Другие экскурсии Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Уникальный опыт»

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