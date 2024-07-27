13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Увидеть Байкал и места силы, приобщиться к ритуалам и попросить о сокровенном
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
28 июл в 06:30
29 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Шаманский вечер в Улан-Удэ: очищение и гармония
Прикоснитесь к шаманским традициям на берегу Байкала. Очищение огнём и травами, дыхательные практики и танец ёхор помогут обрести гармонию
Начало: В селе Турка
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
15 600₽ за человека
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