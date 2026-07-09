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Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану

На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
В этом путешествии вы ощутите саму душу Бурятии — древнюю, глубокую и сильную. Мы устроим не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее погружение в местную культуру.

Вы увидите места силы, прикоснётесь к живым традициям и почувствуете, как культура этого края неотделима от его суровой и прекрасной природы.
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану

Описание экскурсии

  • Стоянка Гэсэра. Место силы, связанное с героем-защитником бурятского эпоса. Здесь, на рассвете, мы сделаем подношение духам местности, чтобы почувствовать мощь бескрайней степи
  • Шаманские горы вдоль Селенги. Дорога идёт мимо величественных скал, чьи очертания хранят древние легенды. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, откуда открываются панорамы великой реки
  • Святой источник Аршан Арюун Булаг. Кристально чистая вода, бьющая из-под земли. Местные жители верят в её целебную силу
  • Стоянка Чингисхана. Степной хребет, с которого, как на ладони, видна вся долина Селенги
  • Иволгинский дацан. Сердце российского буддизма, уникальный духовный центр. Вы узнаете его историю, увидите архитектуру храмового комплекса и, если повезёт, застанете молитвы монахов
  • Ступа Сваямбху Субурга. Завершим путь у этой священной ступы — символа мудрости и просветления. Это место для тихого созерцания и осмысления всего увиденного

О чём вы узнаете

В дороге мы поговорим об энергетике этих мест:

  • почему путешественники отмечают здесь особое чувство — сочетание спокойствия и внутренней силы
  • как с этими местами связан эпос о Гэсэре
  • что привело буддизм в регион
  • как был основан Иволгинский дацан, ставший главным буддийским монастырём России

Примерный план дня

7:00 — выезд из Улан-Удэ
8:00 — прибытие на стоянку Гэсэра
8:30 — путь по Шаманским горам с остановками у смотровых площадок
9:30 — посещение святого источника Аршан
10:30 — остановка на стоянке Чингисхана для пикника
11:30 — прибытие в Иволгинский дацан, экскурсия по территории
13:30 — обед в кафе национальной бурятской кухни
14:15 — посещение ступы Сваямбху Субурга
15:00–16:00 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали

  • Трансфер проходит на подготовленных автомобилях
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит:
    — экскурсия в Иволгинском дацане от местного гида
    — завтрак-пикник
    — обед в кафе национальной кухни

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ербанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид-проводник, организатор авторских приключенческих туров и экспедиций по Бурятии и за её пределами. Родился на Камчатке, жил и учился в Иркутске, а сейчас моя база — Улан-Удэ. Любовь к
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путешествиям, природе и живым впечатлениям — это то, чем я живу каждый день. Мы с командой организуем походы, велотуры, фототуры, сплавы на пакрафтах, джип-туры, экспедиции и айс-флоатинг. Для тех, кто ищет настоящее приключение, но ценит комфорт и безопасность — у нас есть всё: от опытных инструкторов до собственного проката туристического снаряжения и автомобилей разного класса. Во время туров можно попробовать местные вкусности и блюда бурятской кухни, приготовленные прямо у костра или на берегу горной реки — я люблю готовить и делюсь этим с гостями. Мои туры — это не просто маршрут. Это путь к новым открытиям, к самому себе и к живой природе Байкальского региона. Документы гида-проводника и экскурсовода имеются.

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