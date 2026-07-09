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путешествиям, природе и живым впечатлениям — это то, чем я живу каждый день. Мы с командой организуем походы, велотуры, фототуры, сплавы на пакрафтах, джип-туры, экспедиции и айс-флоатинг. Для тех, кто ищет настоящее приключение, но ценит комфорт и безопасность — у нас есть всё: от опытных инструкторов до собственного проката туристического снаряжения и автомобилей разного класса. Во время туров можно попробовать местные вкусности и блюда бурятской кухни, приготовленные прямо у костра или на берегу горной реки — я люблю готовить и делюсь этим с гостями. Мои туры — это не просто маршрут. Это путь к новым открытиям, к самому себе и к живой природе Байкальского региона. Документы гида-проводника и экскурсовода имеются.