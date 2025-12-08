Эта экскурсия — возможность провести день на Байкале в гармонии с природой и собой.
Вы прогуляетесь по Спасо-Преображенскому монастырю в селе Посольское, отдохнёте на берегу Байкала, а в завершение поездки расслабитесь в горячем бассейне под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Спасо-Преображенскому монастырю в селе Посольское, отдохнёте на берегу Байкала, а в завершение поездки расслабитесь в горячем бассейне под открытым небом.
Описание экскурсии
9:00–12:00 — отправление из Улан-Удэ. В дороге вы полюбуетесь пейзажами Прибайкалья
12:00–13:00 — прогулка по селу Посольскому и Спасо-Преображенскому монастырю
13:00–16:00 — отдых на берегу Байкала. Вы пообедаете, сделаете красивые фото и просто насладитесь тишиной и мощью великого озера
16:00–18:00 — купание в горячем бассейне под открытым небом в селе Ильинка
18:00–19:00 — вечернее чаепитие с приятными беседами
19:00–20:00 — возвращение в город
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Honda Freed или Toyota Alphard, экскурсия, обед, входные билеты в бассейн и чаепитие в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Улан-Удэ
Я аттестованный гид Республики Бурятия. Провожу индивидуальные экскурсии на своём автомобиле, делюсь историями о нашей культуре, природе и несравненной любви к родному краю. У меня есть хобби: сочинять стихи о
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии из Улан-Удэ
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные уголки зимнего Байкала - из Улан-Удэ
Познакомиться с великим озером, побывать в известных локациях на его берегу и зарядиться энергией
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Байкальскому маяку и Гусихинскому источнику
Отправьтесь в увлекательное путешествие по восточному берегу Байкала. Вас ждут легенды, традиции и незабываемые пейзажи Бурятии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
22 500 ₽ за всё до 5 чел.