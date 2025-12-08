Эта экскурсия — возможность провести день на Байкале в гармонии с природой и собой. Вы прогуляетесь по Спасо-Преображенскому монастырю в селе Посольское, отдохнёте на берегу Байкала, а в завершение поездки расслабитесь в горячем бассейне под открытым небом.

Описание экскурсии

9:00–12:00 — отправление из Улан-Удэ. В дороге вы полюбуетесь пейзажами Прибайкалья

12:00–13:00 — прогулка по селу Посольскому и Спасо-Преображенскому монастырю

13:00–16:00 — отдых на берегу Байкала. Вы пообедаете, сделаете красивые фото и просто насладитесь тишиной и мощью великого озера

16:00–18:00 — купание в горячем бассейне под открытым небом в селе Ильинка

18:00–19:00 — вечернее чаепитие с приятными беседами

19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на автомобиле Honda Freed или Toyota Alphard, экскурсия, обед, входные билеты в бассейн и чаепитие в кафе.