Дары Бурятии и энергия Байкала: трип в Восточную Сибирь с духовными практиками

Попробовать блюда национальной кухни, прокатиться на катере по Байкалу и поймать дзен в дацане
Бурятия — регион, где переплелись буддийские традиции, шаманские ритуалы и могучая природа. Это путешествие наполнит вас и оставит воспоминания на всю жизнь.

Вы увидите загадочное нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, получите
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советы от лам в Иволгинском дацане и почувствуете величие сакральной Баргузинской долины.

Байкал встретит вас своими бескрайними просторами, а термальные источники подарят тепло и спокойствие.

Шаманские обряды, национальные блюда и места силы откроют дверь к новым идеям и внутренней гармонии.

Дары Бурятии и энергия Байкала: трип в Восточную Сибирь с духовными практиками
Дары Бурятии и энергия Байкала: трип в Восточную Сибирь с духовными практиками
Дары Бурятии и энергия Байкала: трип в Восточную Сибирь с духовными практиками
Ближайшие даты:
15
июл
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Теплую одежду — лёгкую куртку, например, тонкий пуховик, летнее термобелье для вечеров, катера, кроссовки/кеды + тёплые носки.
Длинные носки, в которые можно вправить брюки.
Дождевик, средство от комаров.
Солнечные очки и крем, купальник, пляжное полотенце, головной убор, удобную одежду и обувь, многоразовую бутылку для воды.
На Байкале часто дует ветер — в хорошую погоду надеваем шорты/юбку + футболку и худи собой.
Важно быть готовым к +25 днём в Улан-Удэ и +7 вечерами.

Особенности местности:
1. Плохая связь и интернет. «Билайн» работает только в Улан-Удэ, но не по местам поездки. Лучше всех работает «МегаФон», «Теле2». Связь будет отсутствовать совсем в национальном парке.
2. Быть готовым к большим расстояниям.
3. Вне Улан-Удэ нормального кофе нет.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Байкал Plaza» 4* и глэмпинг-отеле «Тайга» 3*. Номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 6-й день).

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Улан-Удэ

По прибытии в Улан-Удэ вы разместитесь в уютном отеле, чтобы отдохнуть и восстановить силы после перелёта. Вечером — первая прогулка по городу: знакомство с его атмосферой, прогулки по значимым местам и этношопинг.

Прилёт в Улан-УдэПрилёт в Улан-УдэПрилёт в Улан-Удэ
2 день

Иволгинский дацан и плато Чингисхана

Этот день посвящён главному буддийскому центру России — Иволгинскому дацану. Вы познакомитесь с культурой и философией буддизма, узнаете секреты тибетской медицины, а также увидите нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, пребывающего в состоянии самадхи с 1927 года.

На индивидуальных консультациях ламы-лекари и астрологи раскроют тайны вашего здоровья, а вращение молитвенных барабанов и медитация подарят состояние умиротворения. Обед пройдёт в настоящей бурятской юрте, где вы попробуете традиционные блюда.

После дацана вы посетите живописное место силы — плато Чингисхана. В завершение дня встретимся с шаманом. Желающие получат индивидуальные сеансы, которые станут важным этапом вашего духовного путешествия.

Вечером — ужин в одном из лучших ресторанов Улан-Удэ.

Иволгинский дацан и плато ЧингисханаИволгинский дацан и плато ЧингисханаИволгинский дацан и плато ЧингисханаИволгинский дацан и плато ЧингисханаИволгинский дацан и плато ЧингисханаИволгинский дацан и плато Чингисхана
3 день

Обряд подношения духам Байкала, термальные источники Горячинска

После завтрака мы отправляемся к Байкалу — величественному озеру, которое зимой поражает своими просторами. Здесь вы научитесь проводить обряды подношения местным духам, искупаетесь в термальных источниках Горячинска и прогуляетесь по Аршану.

Вечером заселимся в экоотель у Байкала, где вас ждёт уютная атмосфера и возможность любоваться закатом над озером. Завершим день трансформационными играми, чтобы поближе друг с другом познакомиться.

Обряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники ГорячинскаОбряд подношения духам Байкала, термальные источники Горячинска
4 день

Прогулка по национальному парку на катере

Сегодня вас ждёт круиз по национальному парку. В этом живописном месте вы увидите птичьи колонии, отвесные скалы, глубокие ущелья и, возможно, хозяина тайги — бурого медведя.

Мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться видом на залив, побываем на деревенских хуторах и искупаемся в горячих источниках.

Прогулка по национальному парку на катереПрогулка по национальному парку на катереПрогулка по национальному парку на катереПрогулка по национальному парку на катереПрогулка по национальному парку на катере
5 день

Баргузинская долина

Утро начинается с практики приветствия солнца, а затем нас ждёт путь в сакральную Баргузинскую долину. Здесь, в Баргузинском дацане, вы увидите богиню Янжиму — покровительницу искусства и семейного благополучия. Люди приезжают сюда, чтобы попросить любви или рождения ребёнка.

После мы посетим целебные аршаны, чтобы попробовать вкусную воду с мощной энергетикой, и погрузимся в атмосферу древнего места силы, где, как говорят, происходит внутреннее перерождение.

Обед пройдёт в гостеприимной деревне. Попробуем домашние натуральные продукты, научимся готовить буузы — традиционное блюдо, и вы услышите рассказы местных жителей.

Вечером насладимся закатом и отдохнём.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
6 день

Возвращение в Улан-Удэ

Утром ещё немного времени посвятим Байкалу. После обеда мы возвращаемся в Улан-Удэ.

В городе у вас будет возможность приобрести этнические сувениры, местные украшения и натуральную косметику, а вечером — прощальный ужин, где мы подведём итоги нашего путешествия.

Возвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-УдэВозвращение в Улан-Удэ
7 день

Окончание тура

Утренний вылет в Москву. Вы увозите с собой не только яркие воспоминания и сувениры, но и частичку бурятской мудрости, силы и вдохновения.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Общая медитация с ламой
  • Общий обряд с шаманом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно
  • Ужин в 6-й день
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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