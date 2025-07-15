Бурятия — регион, где переплелись буддийские традиции, шаманские ритуалы и могучая природа. Это путешествие наполнит вас и оставит воспоминания на всю жизнь.Вы увидите загадочное нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, получите

советы от лам в Иволгинском дацане и почувствуете величие сакральной Баргузинской долины. Байкал встретит вас своими бескрайними просторами, а термальные источники подарят тепло и спокойствие. Шаманские обряды, национальные блюда и места силы откроют дверь к новым идеям и внутренней гармонии.

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Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Теплую одежду — лёгкую куртку, например, тонкий пуховик, летнее термобелье для вечеров, катера, кроссовки/кеды + тёплые носки.

Длинные носки, в которые можно вправить брюки.

Дождевик, средство от комаров.

Солнечные очки и крем, купальник, пляжное полотенце, головной убор, удобную одежду и обувь, многоразовую бутылку для воды.

На Байкале часто дует ветер — в хорошую погоду надеваем шорты/юбку + футболку и худи собой.

Важно быть готовым к +25 днём в Улан-Удэ и +7 вечерами.

Особенности местности:

1. Плохая связь и интернет. «Билайн» работает только в Улан-Удэ, но не по местам поездки. Лучше всех работает «МегаФон», «Теле2». Связь будет отсутствовать совсем в национальном парке.

2. Быть готовым к большим расстояниям.

3. Вне Улан-Удэ нормального кофе нет.