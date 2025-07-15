Вы увидите загадочное нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, получите
июл
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Теплую одежду — лёгкую куртку, например, тонкий пуховик, летнее термобелье для вечеров, катера, кроссовки/кеды + тёплые носки.
Длинные носки, в которые можно вправить брюки.
Дождевик, средство от комаров.
Солнечные очки и крем, купальник, пляжное полотенце, головной убор, удобную одежду и обувь, многоразовую бутылку для воды.
На Байкале часто дует ветер — в хорошую погоду надеваем шорты/юбку + футболку и худи собой.
Важно быть готовым к +25 днём в Улан-Удэ и +7 вечерами.
Особенности местности:
1. Плохая связь и интернет. «Билайн» работает только в Улан-Удэ, но не по местам поездки. Лучше всех работает «МегаФон», «Теле2». Связь будет отсутствовать совсем в национальном парке.
2. Быть готовым к большим расстояниям.
3. Вне Улан-Удэ нормального кофе нет.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Байкал Plaza» 4* и глэмпинг-отеле «Тайга» 3*. Номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 6-й день).
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прилёт в Улан-Удэ
По прибытии в Улан-Удэ вы разместитесь в уютном отеле, чтобы отдохнуть и восстановить силы после перелёта. Вечером — первая прогулка по городу: знакомство с его атмосферой, прогулки по значимым местам и этношопинг.
Иволгинский дацан и плато Чингисхана
Этот день посвящён главному буддийскому центру России — Иволгинскому дацану. Вы познакомитесь с культурой и философией буддизма, узнаете секреты тибетской медицины, а также увидите нетленное тело Хамбо Ламы Этигэлова, пребывающего в состоянии самадхи с 1927 года.
На индивидуальных консультациях ламы-лекари и астрологи раскроют тайны вашего здоровья, а вращение молитвенных барабанов и медитация подарят состояние умиротворения. Обед пройдёт в настоящей бурятской юрте, где вы попробуете традиционные блюда.
После дацана вы посетите живописное место силы — плато Чингисхана. В завершение дня встретимся с шаманом. Желающие получат индивидуальные сеансы, которые станут важным этапом вашего духовного путешествия.
Вечером — ужин в одном из лучших ресторанов Улан-Удэ.
Обряд подношения духам Байкала, термальные источники Горячинска
После завтрака мы отправляемся к Байкалу — величественному озеру, которое зимой поражает своими просторами. Здесь вы научитесь проводить обряды подношения местным духам, искупаетесь в термальных источниках Горячинска и прогуляетесь по Аршану.
Вечером заселимся в экоотель у Байкала, где вас ждёт уютная атмосфера и возможность любоваться закатом над озером. Завершим день трансформационными играми, чтобы поближе друг с другом познакомиться.
Прогулка по национальному парку на катере
Сегодня вас ждёт круиз по национальному парку. В этом живописном месте вы увидите птичьи колонии, отвесные скалы, глубокие ущелья и, возможно, хозяина тайги — бурого медведя.
Мы сделаем остановку на смотровой площадке, чтобы насладиться видом на залив, побываем на деревенских хуторах и искупаемся в горячих источниках.
Баргузинская долина
Утро начинается с практики приветствия солнца, а затем нас ждёт путь в сакральную Баргузинскую долину. Здесь, в Баргузинском дацане, вы увидите богиню Янжиму — покровительницу искусства и семейного благополучия. Люди приезжают сюда, чтобы попросить любви или рождения ребёнка.
После мы посетим целебные аршаны, чтобы попробовать вкусную воду с мощной энергетикой, и погрузимся в атмосферу древнего места силы, где, как говорят, происходит внутреннее перерождение.
Обед пройдёт в гостеприимной деревне. Попробуем домашние натуральные продукты, научимся готовить буузы — традиционное блюдо, и вы услышите рассказы местных жителей.
Вечером насладимся закатом и отдохнём.
Возвращение в Улан-Удэ
Утром ещё немного времени посвятим Байкалу. После обеда мы возвращаемся в Улан-Удэ.
В городе у вас будет возможность приобрести этнические сувениры, местные украшения и натуральную косметику, а вечером — прощальный ужин, где мы подведём итоги нашего путешествия.
Окончание тура
Утренний вылет в Москву. Вы увозите с собой не только яркие воспоминания и сувениры, но и частичку бурятской мудрости, силы и вдохновения.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Общая медитация с ламой
- Общий обряд с шаманом
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ и обратно
- Ужин в 6-й день
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽