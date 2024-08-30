В первой половине дня посетим дом-музей, посвящённый маршалу Г. К. Жукову. Именно в этом здании жил советский полководец вместе со своей семьёй в середине 20 века.

После обеда у вас будет свободное время для посещения брендовых бутиков в торговых центрах.