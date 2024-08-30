Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-3-4-местных номерах с ванными комнатами. По запросу и за доплату возможно повысить категорию отеля/номера. Подберём наиболее комфортный для вас вариант.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. 4-6-местный авто с дополнительным багажником на крыше.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Из России в Монголию
Рано утром выезжаем из Улан-Удэ в Монголию. В Улан-Баторе ориентировочно будем к 16:00-17:00.
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-Батору
После завтрака отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Монголии. Посетим главный дацан, где находится самая высокая статуя Будды в стране, фабрику кашемира, Национальный музей Чингисхана. После обеда прогуляемся по центральной площади Улан-Батора, заглянем на ещё одну кашемировую фабрику, рассмотрим мемориал «Зайсан».
Природные богатства Монголии
Сегодня отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж», хранящий большое видовое разнообразие флоры и фауны. Посетим пещеру «100 лам» и увидим 24-метровую скалу, являющуюся символом заповедной территории. Прогуляемся по долине и рассмотрим экспозицию — статуи динозавров. Пообедаем в традиционной юрте (за доплату).
Музей и шопинг в Улан-Баторе
В первой половине дня посетим дом-музей, посвящённый маршалу Г. К. Жукову. Именно в этом здании жил советский полководец вместе со своей семьёй в середине 20 века.
После обеда у вас будет свободное время для посещения брендовых бутиков в торговых центрах.
Монастырь на горе и возвращение в Улан-Удэ
После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Улан-Удэ. По пути посетим буддийский монастырь на горе.
Путешествие завершится в Улан-Удэ ближе к вечеру.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Компания 5-6 чел. (за одного)
|69 000 ₽
|Компания 4 чел. (за одного)
|97 000 ₽
|Компания 3 чел. (за одного)
|139 000 ₽
|Компания 2 чел. (за одного)
|199 000 ₽
|Индивидуально для одного
|359 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе от Улан-Удэ в Монголию и обратно
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Билеты в музеи
- Обратите внимание, цена зависит от количества человек в группе. Указанная стоимость за человека актуальна при группе из 5-6 человек. Если вас 4, стоимость тура для одного составит 97 000 руб. Если вас 3, стоимость тура для одного составит 139 000 руб. Если вас 2, стоимость тура для одного составит 199 000 руб. Проведение индивидуального тура для 1 человека составит 359 000 руб
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в любые даты