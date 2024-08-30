Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ

Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Буддийские дацаны, реликвии времён империи, современные мемориалы и экспозиции — в этом туре вы познакомитесь с историческими и современными достопримечательностями Монголии. Посетите музеи великих личностей, судьбы которых связаны с этими
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краями, и фабрику кашемира.

Увидите бескрайние степи с дикими животными, традиционные юрты и заглянете в пещеру в национальном парке.

Желающие смогут отправиться на шопинг в Улан-Баторе, где представлены практически все брендовые бутики. Тур проводится только для вашей компании.

Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-3-4-местных номерах с ванными комнатами. По запросу и за доплату возможно повысить категорию отеля/номера. Подберём наиболее комфортный для вас вариант.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. 4-6-местный авто с дополнительным багажником на крыше.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Из России в Монголию

Рано утром выезжаем из Улан-Удэ в Монголию. В Улан-Баторе ориентировочно будем к 16:00-17:00.

Из России в МонголиюИз России в МонголиюИз России в МонголиюИз России в МонголиюИз России в МонголиюИз России в МонголиюИз России в Монголию
2 день

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-Батору

После завтрака отправимся знакомиться с достопримечательностями столицы Монголии. Посетим главный дацан, где находится самая высокая статуя Будды в стране, фабрику кашемира, Национальный музей Чингисхана. После обеда прогуляемся по центральной площади Улан-Батора, заглянем на ещё одну кашемировую фабрику, рассмотрим мемориал «Зайсан».

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-БаторуОбзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-БаторуОбзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-БаторуОбзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-БаторуОбзорная авто-пешеходная экскурсия по Улан-Батору
3 день

Природные богатства Монголии

Сегодня отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж», хранящий большое видовое разнообразие флоры и фауны. Посетим пещеру «100 лам» и увидим 24-метровую скалу, являющуюся символом заповедной территории. Прогуляемся по долине и рассмотрим экспозицию — статуи динозавров. Пообедаем в традиционной юрте (за доплату).

Природные богатства МонголииПриродные богатства МонголииПриродные богатства МонголииПриродные богатства МонголииПриродные богатства Монголии
4 день

Музей и шопинг в Улан-Баторе

В первой половине дня посетим дом-музей, посвящённый маршалу Г. К. Жукову. Именно в этом здании жил советский полководец вместе со своей семьёй в середине 20 века.

После обеда у вас будет свободное время для посещения брендовых бутиков в торговых центрах.

Музей и шопинг в Улан-БатореМузей и шопинг в Улан-БатореМузей и шопинг в Улан-БатореМузей и шопинг в Улан-Баторе
5 день

Монастырь на горе и возвращение в Улан-Удэ

После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Улан-Удэ. По пути посетим буддийский монастырь на горе.

Путешествие завершится в Улан-Удэ ближе к вечеру.

Монастырь на горе и возвращение в Улан-УдэМонастырь на горе и возвращение в Улан-УдэМонастырь на горе и возвращение в Улан-УдэМонастырь на горе и возвращение в Улан-УдэМонастырь на горе и возвращение в Улан-Удэ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Компания 5-6 чел. (за одного)69 000 ₽
Компания 4 чел. (за одного)97 000 ₽
Компания 3 чел. (за одного)139 000 ₽
Компания 2 чел. (за одного)199 000 ₽
Индивидуально для одного359 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе от Улан-Удэ в Монголию и обратно
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Билеты в музеи
  • Обратите внимание, цена зависит от количества человек в группе. Указанная стоимость за человека актуальна при группе из 5-6 человек. Если вас 4, стоимость тура для одного составит 97 000 руб. Если вас 3, стоимость тура для одного составит 139 000 руб. Если вас 2, стоимость тура для одного составит 199 000 руб. Проведение индивидуального тура для 1 человека составит 359 000 руб
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
Завершение: Г. Улан-Удэ, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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