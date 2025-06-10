Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»

Побывать на монгольском чаепитии, изучить буддийские храмы и попробовать буузы
Отправляемся в путешествие по стране контрастов, где современное соседствует с древним, а небоскрёбы — с кочевыми юртами! В этих местах чай пьют не с сахаром, а с солью, и по
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бескрайним степям скачут табуны лошадей.

Вы увидите главные достопримечательности Улан-Батора и восхититесь природными пейзажами национального парка «Горхи-Тэрэлж».

Погостите в юрте, где попробуете традиционную монгольскую кухню, и даже сами научитесь готовить знаменитый местный напиток.

Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»
Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»
Путешествие на родину Чингисхана: Улан-Батор и нацпарк «Горхи-Тэрэлж»
Ближайшие даты:
10
июн15
июл12
авг
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:

Москва — Улан-Удэ

Рейс S7-3031 (S7 Airlines). Вылет в 19:45, прилет в 6:35
Рейс SU-1454 (Аэрофлот). Вылет 21:05 прилет 8:05
Рейс S7-3033 (S7 Airlines). Вылет в 21:55, прилет в 8:45

Улан-Удэ — Москва

Рейс S7-3034 (S7 Airlines). Вылет в 09:55, прилет в 11:25
Рейс SU-1455 (Аэрофлот). Вылет в 09:15, прилет в 10:55

Проживание. Будем жить в в гостинице «Бурятия» 3* (Улан-Удэ) и 4 ночи в гостинице Sant Asar 3* (Улан-Батор). 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное.

*Фото отелей взяты с сайтов buryatiahotel.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены 6 завтраков, 5 обедов, 2 ланч-бокса для перекуса во время длительного переезда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter или аналогичный. Есть регулируемые кресла, ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях, кондиционер и багажные полки.

Дети. Участие возможно с 4 лет по запросу. Ребёнку предоставляется детское кресло в автобусе.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацана

Встретим вас в аэропорту в 9:00 и отвезём в Улан-Удэ. Знакомство с городом начнём со вкусного обеда и попробуем буузы — национальное блюдо. Затем вас ждёт экскурсия по столице Бурятии и посещение Иволгинского дацана — главной буддийской святыни в России.

Ужин самостоятельно.

Прибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацанаПрибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацана
2 день

Прибытие в Улан-Батор

Позавтракаем рано и отправимся в Монголию на автобусе. Расстояние — 220 км. С собой мы возьмём для каждого ланч-бокс с перекусом. Прохождение границы занимает 2-2,5 часа. Затем обменяем валюту: рубли, доллары или евро на тугрики.

Обед самостоятельно, а затем поедем в Улан-Батор, до него 346 км. Путь пройдём мимо живописных степей, по которым несутся лошади Пржевальского. По прибытии заселимся в гостиницу.

Прибытие в Улан-БаторПрибытие в Улан-БаторПрибытие в Улан-БаторПрибытие в Улан-БаторПрибытие в Улан-Батор
3 день

Экскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитие

После завтрака начнём обзорную экскурсию по Улан-Батору. Побываем в буддийском монастыре Гандантэгченлин и увидим статую Будды высотой 27 метров. Посетим мемориал Зайсан, посвящённый победе на Халкин-Голе, и сделаем фотографии со смотровой площадки.

Обедать будем в ресторане монгольской кухни. А ещё устроим мастер-класс по приготовлению монгольского чая и вместе выпьем по чашечке.

Вечером пройдёмся по сувенирным магазинам, где можно купить одежду из кашемира, кожи и шерсти, местный шоколад и другие сладости.

Экскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитиеЭкскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитиеЭкскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитиеЭкскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитие
4 день

Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»

Позавтракаем и поедем к самой большой конной статуе в мире — скульптуре Чингисхана. Внутри находится музей, который мы тоже посетим. Желающие смогут подняться на смотровую площадку, расположенную на гриве лошади.

За доплату вы сможете сделать фотографии в национальных костюмах, пострелять из лука или подержать охотничьего орла.

Пообедаем в юрте кочевников и отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж». Будем любоваться гранитными скалами, увидим каменную громаду, напоминающую черепаху, и заглянем в монастырь Арьяабалын-хийд. Попасть в него можно, пройдя по лестнице в виде хобота слона. Ещё сегодня побываем у пещеры 100 лам.

Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
5 день

Свободный день

В этот день вы сможете отдохнуть или отправиться на экскурсию за доплату. Предлагаем посетить Национальный музей Чингисхана, заглянуть на фабрику кашемира «Гоби» и насладиться фольклорным концертом. Экускурсия состоится при наборе группы от 10 человек. Стоимость — 8900 ₽.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Возвращение в Улан-Удэ

Завтрак в формате ланч-боксов. Рано утром на автобусе поедем обратно в Улан-Удэ, расстояние 346 км. По прибытии разместимся в отеле, ужин самостоятельно.

7 день

Отъезд

После завтрака выселимся и поедем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение89 900 ₽
1-местное размещение119 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительная экскурсия в 5-й день с посещением Национального музея Чингисхана, фабрики кашемира и фольклорным концертом - 8900 ₽
  • Медицинская страховка по тарифу «весь мир» - $2 в день за человека до 65 лет (указана ориентировочная стоимость, уточняется при бронировании)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 119 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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