Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
Москва — Улан-Удэ
Рейс S7-3031 (S7 Airlines). Вылет в 19:45, прилет в 6:35
Рейс SU-1454 (Аэрофлот). Вылет 21:05 прилет 8:05
Рейс S7-3033 (S7 Airlines). Вылет в 21:55, прилет в 8:45
Улан-Удэ — Москва
Рейс S7-3034 (S7 Airlines). Вылет в 09:55, прилет в 11:25
Рейс SU-1455 (Аэрофлот). Вылет в 09:15, прилет в 10:55
Проживание. Будем жить в в гостинице «Бурятия» 3* (Улан-Удэ) и 4 ночи в гостинице Sant Asar 3* (Улан-Батор). 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное.
*Фото отелей взяты с сайтов buryatiahotel.com и ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены 6 завтраков, 5 обедов, 2 ланч-бокса для перекуса во время длительного переезда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter или аналогичный. Есть регулируемые кресла, ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях, кондиционер и багажные полки.
Дети. Участие возможно с 4 лет по запросу. Ребёнку предоставляется детское кресло в автобусе.
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ и посещение Иволгинского дацана
Встретим вас в аэропорту в 9:00 и отвезём в Улан-Удэ. Знакомство с городом начнём со вкусного обеда и попробуем буузы — национальное блюдо. Затем вас ждёт экскурсия по столице Бурятии и посещение Иволгинского дацана — главной буддийской святыни в России.
Ужин самостоятельно.
Прибытие в Улан-Батор
Позавтракаем рано и отправимся в Монголию на автобусе. Расстояние — 220 км. С собой мы возьмём для каждого ланч-бокс с перекусом. Прохождение границы занимает 2-2,5 часа. Затем обменяем валюту: рубли, доллары или евро на тугрики.
Обед самостоятельно, а затем поедем в Улан-Батор, до него 346 км. Путь пройдём мимо живописных степей, по которым несутся лошади Пржевальского. По прибытии заселимся в гостиницу.
Экскурсия по Улан-Батору и монгольское чаепитие
После завтрака начнём обзорную экскурсию по Улан-Батору. Побываем в буддийском монастыре Гандантэгченлин и увидим статую Будды высотой 27 метров. Посетим мемориал Зайсан, посвящённый победе на Халкин-Голе, и сделаем фотографии со смотровой площадки.
Обедать будем в ресторане монгольской кухни. А ещё устроим мастер-класс по приготовлению монгольского чая и вместе выпьем по чашечке.
Вечером пройдёмся по сувенирным магазинам, где можно купить одежду из кашемира, кожи и шерсти, местный шоколад и другие сладости.
Статуя Чингисхана и национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
Позавтракаем и поедем к самой большой конной статуе в мире — скульптуре Чингисхана. Внутри находится музей, который мы тоже посетим. Желающие смогут подняться на смотровую площадку, расположенную на гриве лошади.
За доплату вы сможете сделать фотографии в национальных костюмах, пострелять из лука или подержать охотничьего орла.
Пообедаем в юрте кочевников и отправимся в национальный парк «Горхи-Тэрэлж». Будем любоваться гранитными скалами, увидим каменную громаду, напоминающую черепаху, и заглянем в монастырь Арьяабалын-хийд. Попасть в него можно, пройдя по лестнице в виде хобота слона. Ещё сегодня побываем у пещеры 100 лам.
Свободный день
В этот день вы сможете отдохнуть или отправиться на экскурсию за доплату. Предлагаем посетить Национальный музей Чингисхана, заглянуть на фабрику кашемира «Гоби» и насладиться фольклорным концертом. Экускурсия состоится при наборе группы от 10 человек. Стоимость — 8900 ₽.
Возвращение в Улан-Удэ
Завтрак в формате ланч-боксов. Рано утром на автобусе поедем обратно в Улан-Удэ, расстояние 346 км. По прибытии разместимся в отеле, ужин самостоятельно.
Отъезд
После завтрака выселимся и поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|89 900 ₽
|1-местное размещение
|119 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительная экскурсия в 5-й день с посещением Национального музея Чингисхана, фабрики кашемира и фольклорным концертом - 8900 ₽
- Медицинская страховка по тарифу «весь мир» - $2 в день за человека до 65 лет (указана ориентировочная стоимость, уточняется при бронировании)
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 119 900 ₽