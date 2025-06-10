Рейс S7-3031 (S7 Airlines). Вылет в 19:45, прилет в 6:35

Рейс SU-1454 (Аэрофлот). Вылет 21:05 прилет 8:05

Рейс S7-3033 (S7 Airlines). Вылет в 21:55, прилет в 8:45

Рейс S7-3034 (S7 Airlines). Вылет в 09:55, прилет в 11:25

Рейс SU-1455 (Аэрофлот). Вылет в 09:15, прилет в 10:55

Проживание. Будем жить в в гостинице «Бурятия» 3* (Улан-Удэ) и 4 ночи в гостинице Sant Asar 3* (Улан-Батор). 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное.

*Фото отелей взяты с сайтов buryatiahotel.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены 6 завтраков, 5 обедов, 2 ланч-бокса для перекуса во время длительного переезда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter или аналогичный. Есть регулируемые кресла, ремни безопасности на всех пассажирских сиденьях, кондиционер и багажные полки.

Дети. Участие возможно с 4 лет по запросу. Ребёнку предоставляется детское кресло в автобусе.