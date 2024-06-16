Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ

Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
В нашем захватывающем путешествии вас ждут бескрайние степи и песчаные дюны, современная и древняя буддийская архитектура, а также знакомство с традициями и бытом кочевых народов.

Мы прокатимся верхом по живописному национальному
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парку «Горхи-Тэрэлж», знаменитому скалами необычной формы. Посетим город Хархорин, построенный на месте бывшей столицы Монгольской империи. Побываем в высокогорном монастыре, заглянем в музеи и искупаемся в горячих источниках Цэнхэрвы. Вы узнаете, как строят юрты, и попробуете национальную кухню. Откройте для себя Монголию!

Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
Рюкзак или спортивная сумка/небольшой чемодан
Маленький рюкзак 20 литров
Непромокаемая куртка или дождевик
Флисовая кофта или свитер полар-тэк
Походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег
Треккинговая обувь
Лёгкие кеды или кроссовки
Футболки и водолазки
Шорты
Плавки или купальник
Треккинговые или спортивные носки 3 пары
Головной убор шапка, перчатки, панама или БАФ
Термобельё и тёплые носки для сна
КЛМН — кружка, ложка, миска, нож
Налобный фонарик
Предметы личной гигиены
Аптечка индивидуальных медицинских препаратов
Тонкое быстросохнущее полотенце
Фотоаппарат

Проживание. В гостиницах и на турбазах.

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды-ланчи на выездных экскурсиях. Питание в кафе или ресторанах города оплачивается дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Центр Улан-Удэ, осмотр памятников, Иволгинский дацан, Гусиное озеро, поезд до Улан-Батора

Встречаемся в аэропорту и после осмотра центра бурятской столицы и памятника — самой большой в мире головы Ленина — отправляемся в путь. Первую остановку сделаем в месте, где, по легенде, останавливался былинный богатырь бурятского эпоса Гэсэр, в честь чего там установлен памятник его оленям. Полюбуемся панорамой города и окрестностей, которые откроются нам с этого ракурса. Там же увидим бурятское кладбище.

Затем посетим известный Иволгинский дацан — монастырский комплекс, открытый в 1945 году и ставший центром российского буддизма. Заедем в Гусиноозёрск, чтобы насладиться видами живописного Гусиного озера, а после — в Новоселенгинск, прежний административный центр края. Здесь посмотрим на собор 18 века. К вечеру прибудем на станцию «Наушки» и сядем на поезд до Улан-Батора. Ночь в купе поезда.

Центр Улан-Удэ, осмотр памятников, Иволгинский дацан, Гусиное озеро, поезд до Улан-БатораЦентр Улан-Удэ, осмотр памятников, Иволгинский дацан, Гусиное озеро, поезд до Улан-БатораЦентр Улан-Удэ, осмотр памятников, Иволгинский дацан, Гусиное озеро, поезд до Улан-БатораЦентр Улан-Удэ, осмотр памятников, Иволгинский дацан, Гусиное озеро, поезд до Улан-Батора
2 день

Прибытие в Улан-Батор, прогулка по городу и осмотр достопримечательностей

Сегодня рано утром мы прибудем в Улан-Батор. После размещения в отеле отправимся знакомиться со столицей Монголии, в которой современная архитектура соседствует с постройками, похожими на постройки времён советского периода, и с яркими историческими достопримечательностями.

Посетим дворец последнего монгольского хана Богдо-гэгэна, монастырь Гандан, храм-музей Чойджин-ламы и «Зайсан» — мемориальный комплекс, посвящённый солдатам, павшим в боях во время конфликта между Японией и Монголией в 1939 году.

Прибытие в Улан-Батор, прогулка по городу и осмотр достопримечательностейПрибытие в Улан-Батор, прогулка по городу и осмотр достопримечательностейПрибытие в Улан-Батор, прогулка по городу и осмотр достопримечательностейПрибытие в Улан-Батор, прогулка по городу и осмотр достопримечательностей
3 день

Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»

Позавтракав, едем в живописный национальный парк «Горхи-Тэрэлж», осмотрев по дороге статую Чингисхана в Цонжин-Болдоге — крупнейшую конную статую в мире.

Парк знаменит необычными формами скал и завораживающими изумрудными долинами. По прибытии мы сядем на лошадей и прогуляемся по монгольской степи до самой известной скалы парка, похожей на огромную черепаху. Побываем у современного буддийского монастыря Арьябалын, а на обратном пути посмотрим на каменные скульптуры динозавров.

Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»Конная прогулка по национальному парку «Горхи-Тэрэлж»
4 день

Буддийский монастырь, стойбище кочевников, песчаные дюны Элсэн-Тасархай

В этот день покинем Улан-Батор и отправимся к горному массиву Хонго-Хан, куда прибудем через несколько часов. Посетим древний буддийский монастырь, место постройки которого выбрано не случайно: на горе долгое время жил и молился буддийский монах.

Затем доедем до стойбища настоящих монгольских кочевников, уклад жизни которых сохранился со времён Чингисхана. Здесь нас будет ждать обед национальными блюдами, а после вы понаблюдаете за установкой монгольской юрты, процессом обработки кожи и изготовления войлока, узнаете подробности кочевого быта.

К вечеру доберёмся до песчаных дюн Элсэн-Тасархай, похожих на дюны знаменитой пустыни Гоби. Прогуляемся по барханам, желающие смогут покататься на лошадях и верблюдах (за доплату). На ночь расположимся на турбазе неподалёку.

Буддийский монастырь, стойбище кочевников, песчаные дюны Элсэн-ТасархайБуддийский монастырь, стойбище кочевников, песчаные дюны Элсэн-ТасархайБуддийский монастырь, стойбище кочевников, песчаные дюны Элсэн-ТасархайБуддийский монастырь, стойбище кочевников, песчаные дюны Элсэн-Тасархай
5 день

Горный монастырь Тувхэн-хийд, горячие источники Цэнхэр

Сегодня отправимся в один из старейших в Монголии монастырь Тувхэн-хийд, основанный в середине 17 века. Он расположен в горах на высоте 2300 метров над уровнем моря. Добираться будем на УАЗиках, а последнее пару километров пройдём пешком или на лошадях — автомобильной дороги туда нет. Вас ждут завораживающие горные пейзажи и умиротворяющая атмосфера этого уединённого места.

После доедем до горячих источников Цэнхэр, вода которых содержит серу и считается целебной. Все желающие смогут искупаться. Ночь проведём на турбазе по соседству.

Горный монастырь Тувхэн-хийд, горячие источники ЦэнхэрГорный монастырь Тувхэн-хийд, горячие источники ЦэнхэрГорный монастырь Тувхэн-хийд, горячие источники ЦэнхэрГорный монастырь Тувхэн-хийд, горячие источники Цэнхэр
6 день

Город Хархорин, озеро Угий-Нуур, музей «Хушуу Цайдам», развалины города Хара-Балгас, прибытие в Улан-Батор

Утром переедем в город Хархорин, основанный на месте бывшего Каракорума — столицы Монгольской империи. Осмотрим монастырь 16 века Эрдэни-Дзу, развалины Каракорума и другие достопримечательности. Затем направимся к озеру Угий-Нуур, расположенному на плато на высоте чуть более 1330 метров. Насладившись видами, начнём обратный путь в Улан-Батор.

По дороге посетим музей «Хушуу Цайдам», где хранятся стелы с древнетюркскими письменами и другие ценные артефакты 6 века. Посмотрим на развалины города Хара-Балгас — древней столицы Уйгурского каганата. Здесь сохранились фрагменты улиц, храмов, дворцов и сторожевых башен. К вечеру прибудем в Улан-Батор.

Город Хархорин, озеро Угий-Нуур, музей «Хушуу Цайдам», развалины города Хара-Балгас, прибытие в Улан-БаторГород Хархорин, озеро Угий-Нуур, музей «Хушуу Цайдам», развалины города Хара-Балгас, прибытие в Улан-БаторГород Хархорин, озеро Угий-Нуур, музей «Хушуу Цайдам», развалины города Хара-Балгас, прибытие в Улан-БаторГород Хархорин, озеро Угий-Нуур, музей «Хушуу Цайдам», развалины города Хара-Балгас, прибытие в Улан-Батор
7 день

Свободный день

Сегодня свободный день для самостоятельных прогулок по монгольской столице. Мы рекомендуем посетить Монгольский музей динозавров — Монголия считает себя «родиной» этих ископаемых. Также можно отправиться в пригородный район Налайх, где сохранились остатки заброшенной угольной шахты.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Переезд в Улан-Удэ, заключительный ужин в панорамном баре

Встанем пораньше и на рейсовом автобусе отправимся в Улан-Удэ. К вечеру прибудем в столицу Бурятии, где отметим завершение путешествия в панорамном баре с вращающейся платформой. За полчаса платформа совершает полный круг — можно насладиться видами города и долины реки Селенги не вставая с места. Здесь же можно попробовать блюда и напитки бурятской и сибирской кухонь.

Переезд в Улан-Удэ, заключительный ужин в панорамном бареПереезд в Улан-Удэ, заключительный ужин в панорамном бареПереезд в Улан-Удэ, заключительный ужин в панорамном бареПереезд в Улан-Удэ, заключительный ужин в панорамном баре
9 день

Отъезд

Утром — отъезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет119 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа профессионального инструктора
  • Проживание в гостиницах и на турбазах
  • Завтраки и обеды-ланчи на выездных экскурсиях
  • Переезды по программе
  • Посещение музеев и других локаций по программе
  • Ж. - д. билеты Наушки - Улан-Батор и билеты на автобус Улан-Батор - Улан-Удэ
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Улан-Удэ и обратно (из Москвы - от 15 000 руб.)
  • Питание в кафе или ресторанах города (по меню)
  • Сувениры
  • Дополнительные экскурсии и развлечения по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
Завершение: Улан-Удэ, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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