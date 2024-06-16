Встречаемся в аэропорту и после осмотра центра бурятской столицы и памятника — самой большой в мире головы Ленина — отправляемся в путь. Первую остановку сделаем в месте, где, по легенде, останавливался былинный богатырь бурятского эпоса Гэсэр, в честь чего там установлен памятник его оленям. Полюбуемся панорамой города и окрестностей, которые откроются нам с этого ракурса. Там же увидим бурятское кладбище.

Затем посетим известный Иволгинский дацан — монастырский комплекс, открытый в 1945 году и ставший центром российского буддизма. Заедем в Гусиноозёрск, чтобы насладиться видами живописного Гусиного озера, а после — в Новоселенгинск, прежний административный центр края. Здесь посмотрим на собор 18 века. К вечеру прибудем на станцию «Наушки» и сядем на поезд до Улан-Батора. Ночь в купе поезда.