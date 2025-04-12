В столицу современных кочевников: индивидуальные выходные в Улан-Баторе (из Улан-Удэ)
Вспомнить о Чингисхане, зайти в святыни, отдохнуть в нацпарке с каменной черепахой и динозаврами
Начало: Улан-Удэ, точное место - по договорённости, 7:00
12 апр в 06:00
19 апр в 06:00
150 000 ₽ за всё до 5 чел.
Провести 8 Марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
49 000 ₽ за человека
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
7 апр в 08:00
14 апр в 08:00
69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «История и архитектура»
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