2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
62 000₽ за всё до 4 чел.
6 дней
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
1 янв в 09:00
7 янв в 08:00
116 400₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
2 мар в 09:00
109 000₽ за человека
6 дней
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 08:30-09:00
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
84 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На 8 Марта»
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