По живописной дороге вы доберётесь до парк-отеля «Байкальская Ривьера» и разместитесь в комфортабельных номерах недалеко от легендарного озера. Во время
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программа
По прибытии в Улан-Удэ вы отправитесь по живописной дороге к месту отдыха. Путь проходит через таёжные ландшафты, открывая виды на просторы Бурятии и её природу.
По прибытии — заселение в парк-отель. После размещения будет свободное время, чтобы освоиться на территории, прогуляться по тропинкам среди сосен и вдохнуть свежий воздух Байкальского побережья.
В полдень — обед в ресторане отеля.
После вас ждёт прогулка по экологической тропе через лес к реке Кика и далее — к самому берегу Байкала. По пути можно будет насладиться ароматом хвои и пением птиц.
По возвращении — чаепитие с местными угощениями.
Вечером в отеле пройдёт анимационная программа: семейные мастер-классы, творческие занятия для детей и взрослых. Завершится день ужином и костром под звёздным небом (при хорошей погоде).
Баня, мастер-классы и прощание
После завтрака вся группа соберётся для коллективного посещения бани — настоящего бурятского ритуала очищения. После парной будет время для неспешного отдыха на свежем воздухе.
Далее пройдут семейные творческие мастер-классы и подвижные игры на открытой площадке (при благоприятной погоде).
В полдень — выезд из отеля и трансфер в Улан-Удэ.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный «стандарт» в сибирском домике (с мангалом)
|10 000 ₽
|2-местный «стандарт» с балконом
|11 177 ₽
|3-местный «стандарт» с балконом
|12 118 ₽
|2-местный «стандарт» улучшенный
|13 295 ₽
|3-местный «стандарт» улучшенный
|14 706 ₽
|3-местный 2-комнатный «стандарт» (дл 2 или 1 человека)
|12 118 ₽
|3-местный 2-комнатный «стандарт» (для 3 человек)
|14 706 ₽
|2-комнатные апартаменты (1-4 человек)
|18 353 ₽
|2-комнатные апартаменты (5 человек)
|20 944 ₽
|2-уровневый «люкс» в коттедже «Премьер» (1-4 человек)
|39 883 ₽
|2-уровневый «люкс» в коттедже «Премьер» (5 человек)
|42 471 ₽
|Коттедж «Президент» (1-4 человек)
|50 706 ₽
|Коттедж «Президент» (5 человек)
|53 295 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из Улан-Удэ до парк-отеля «Байкальская Ривьера» и обратно
- Экскурсия по экотропе через лес к реке Кика и берегу Байкала
- Коллективное посещение бани (1 час)
- Анимация для детей и взрослых: вечерний костёр (по погоде), приготовление плова и глинтвейна по субботам, семейное кино по программе
- Посещение детской комнаты без ограничения по времени
- Прокат спортивного инвентаря (коньки, палки для скандинавской ходьбы, коврики для йоги) - 2 часа в день
Что не входит в цену
- Переезд до Улан-Удэ и обратно
- Питание в ресторане a la carte
- Массажи - от 1600 ₽
- Фитобочка - 800 ₽
- Дополнительная аренда бани - от 4500 ₽
- Аренда гриль-домика - от 1200 ₽
- Выездные экскурсии на Байкал - от 7500 ₽
- Обратите внимание: стоимость зависит от выбранного типа размещения. Стоимость указана за сутки размещения