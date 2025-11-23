По прибытии в Улан-Удэ вы отправитесь по живописной дороге к месту отдыха. Путь проходит через таёжные ландшафты, открывая виды на просторы Бурятии и её природу.

По прибытии — заселение в парк-отель. После размещения будет свободное время, чтобы освоиться на территории, прогуляться по тропинкам среди сосен и вдохнуть свежий воздух Байкальского побережья.

В полдень — обед в ресторане отеля.

После вас ждёт прогулка по экологической тропе через лес к реке Кика и далее — к самому берегу Байкала. По пути можно будет насладиться ароматом хвои и пением птиц.

По возвращении — чаепитие с местными угощениями.

Вечером в отеле пройдёт анимационная программа: семейные мастер-классы, творческие занятия для детей и взрослых. Завершится день ужином и костром под звёздным небом (при хорошей погоде).