Мои заказы

Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)

Попариться в баньке, прогуляться по экотропе к реке Кика и посетить мастер-классы
Вас ждёт отдых в окружении соснового леса и свежего таёжного воздуха.

По живописной дороге вы доберётесь до парк-отеля «Байкальская Ривьера» и разместитесь в комфортабельных номерах недалеко от легендарного озера. Во время
читать дальше

прогулки по экотропе пройдёте через лес к реке Кика и увидите безмятежные пейзажи Байкала. После насыщенного дня сможете поучаствовать в семейных мастер-классах и провести вечер у костра. На следующий день — традиционная баня, игры на свежем воздухе и неспешный отдых на природе.

Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)
Полный релакс на Байкале для всей семьи: персональное путешествие «всё включено» (из Улан-Удэ)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программа

По прибытии в Улан-Удэ вы отправитесь по живописной дороге к месту отдыха. Путь проходит через таёжные ландшафты, открывая виды на просторы Бурятии и её природу.

По прибытии — заселение в парк-отель. После размещения будет свободное время, чтобы освоиться на территории, прогуляться по тропинкам среди сосен и вдохнуть свежий воздух Байкальского побережья.

В полдень — обед в ресторане отеля.

После вас ждёт прогулка по экологической тропе через лес к реке Кика и далее — к самому берегу Байкала. По пути можно будет насладиться ароматом хвои и пением птиц.

По возвращении — чаепитие с местными угощениями.

Вечером в отеле пройдёт анимационная программа: семейные мастер-классы, творческие занятия для детей и взрослых. Завершится день ужином и костром под звёздным небом (при хорошей погоде).

Прибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программаПрибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программаПрибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программаПрибытие, прогулка по экотропе, ужин и анимационная программа
2 день

Баня, мастер-классы и прощание

После завтрака вся группа соберётся для коллективного посещения бани — настоящего бурятского ритуала очищения. После парной будет время для неспешного отдыха на свежем воздухе.

Далее пройдут семейные творческие мастер-классы и подвижные игры на открытой площадке (при благоприятной погоде).

В полдень — выезд из отеля и трансфер в Улан-Удэ.

Баня, мастер-классы и прощаниеБаня, мастер-классы и прощаниеБаня, мастер-классы и прощаниеБаня, мастер-классы и прощание

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный «стандарт» в сибирском домике (с мангалом)10 000 ₽
2-местный «стандарт» с балконом11 177 ₽
3-местный «стандарт» с балконом12 118 ₽
2-местный «стандарт» улучшенный13 295 ₽
3-местный «стандарт» улучшенный14 706 ₽
3-местный 2-комнатный «стандарт» (дл 2 или 1 человека)12 118 ₽
3-местный 2-комнатный «стандарт» (для 3 человек)14 706 ₽
2-комнатные апартаменты (1-4 человек)18 353 ₽
2-комнатные апартаменты (5 человек)20 944 ₽
2-уровневый «люкс» в коттедже «Премьер» (1-4 человек)39 883 ₽
2-уровневый «люкс» в коттедже «Премьер» (5 человек)42 471 ₽
Коттедж «Президент» (1-4 человек)50 706 ₽
Коттедж «Президент» (5 человек)53 295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из Улан-Удэ до парк-отеля «Байкальская Ривьера» и обратно
  • Экскурсия по экотропе через лес к реке Кика и берегу Байкала
  • Коллективное посещение бани (1 час)
  • Анимация для детей и взрослых: вечерний костёр (по погоде), приготовление плова и глинтвейна по субботам, семейное кино по программе
  • Посещение детской комнаты без ограничения по времени
  • Прокат спортивного инвентаря (коньки, палки для скандинавской ходьбы, коврики для йоги) - 2 часа в день
Что не входит в цену
  • Переезд до Улан-Удэ и обратно
  • Питание в ресторане a la carte
  • Массажи - от 1600 ₽
  • Фитобочка - 800 ₽
  • Дополнительная аренда бани - от 4500 ₽
  • Аренда гриль-домика - от 1200 ₽
  • Выездные экскурсии на Байкал - от 7500 ₽
  • Обратите внимание: стоимость зависит от выбранного типа размещения. Стоимость указана за сутки размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, ТЦ «Гринвич», 12:00
Завершение: Улан-Удэ, к 14:00 (или по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Наше ранчо расположено в живописном Можайском районе Подмосковья в окружении полей и леса с выходом к реке и пруду, оборудованному для трофейной рыбалки. Сейчас это агротуристический комплекс с комфортными гостевыми домами, а начиналось всё с фермы. Но, как и прежде, здесь царит дух размеренной сельской жизни, гуляют довольные коты, а гости приезжают, чтобы насладиться гостеприимством фермы и очарованием её обитателей.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие туры из Улан-Удэ

Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
На машине
3 дня
2 отзыва
Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
23 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
48 500 ₽ за всё до 4 чел.
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
5 дней 10 часов
2 отзыва
Новогодние приключения на Байкале из Улан-Удэ
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 15 декабря по 20 января
Завтра в 06:30
21 ноя в 06:30
95 700 ₽ за человека
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
3 дня 8 часов
5 отзывов
Новогодняя сказка Байкала из Улан-Удэ (на 3 дня)
Начало: Улан-Удэ
Расписание: С 15 декабря по 20 января
Завтра в 06:30
21 ноя в 06:30
66 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Улан-Удэ
Все туры из Улан-Удэ