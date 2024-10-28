5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
69 000₽ за человека
5 дней
Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
28 окт в 05:00
1 ноя в 05:00
69 000₽ за человека
6 дней
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
1 янв в 09:00
7 янв в 08:00
95 200₽ за человека
4 дня
Зимние чудеса Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего...
27 окт в 08:00
30 окт в 08:00
48 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «В январе»
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