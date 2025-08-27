Восточный берег Байкала и Улан-Удэ: индивидуальный тур-конструктор
Отправиться в Бурятию с местным гидом, выбрав локации и развлечения на свой вкус
Начало: Г. Улан-Удэ, аэропорт или в городе (по договорённо...
27 авг в 08:00
30 авг в 08:00
48 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Погрузитесь в атмосферу сибирской тайги и реки Баргузин. Узнайте секреты байкальской кухни и легенды священных мест. Насладитесь закатом на берегу
Начало: Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
28 авг в 08:30
30 авг в 08:30
68 000 ₽ за всё до 4 чел.
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
26 авг в 08:00
16 сен в 08:00
69 000 ₽ за человека
В столицу современных кочевников: индивидуальные выходные в Улан-Баторе (из Улан-Удэ)
Вспомнить о Чингисхане, зайти в святыни, отдохнуть в нацпарке с каменной черепахой и динозаврами
Начало: Улан-Удэ, место и время - по договорённости
28 авг в 06:45
4 сен в 06:45
150 000 ₽ за всё до 5 чел.
На Байкал с комфортом и «всё включено»: этнопрограмма, национальная кухня и прогулка на корабле
Послушать народные песни и станцевать танец ёхор, побывать на Ольхоне и искупаться в термах
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
75 900 ₽ за человека
Путешествие по байкальским местам силы: от Улан-Удэ до Ольхона
Пройти шаманский обряд, посетить Иволгинский дацан и увидеть знаковые мысы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, до 16:00
15 дек в 10:00
67 300 ₽ за человека
«Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня
Исследовать Ольхон и Иволгинский дацан, отдохнуть в термах, станцевать танец ёхор и отведать омуля
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
86 900 ₽ за человека
Тур «всё включено» на Байкал и в Бурятию: прогулка на катере, национальная кухня, буддийские святыни
Увидеть красоты Баргузинской долины, посетить место ссылки декабристов и Иволгинский дацан
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
14 июн в 08:00
85 000 ₽ за человека
Персональный джиппинг по бурятскому берегу Байкала
Объехать Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив, посетить места силы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, по времени рейса
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
98 700 ₽ за человека
