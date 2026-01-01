Природа и места силы Бурятии у берегов Байкала: путешествие в мини-группе (всё включено)
Посетить дацаны, Баргузинскую долину и искупаться в горячих источниках
В этом путешествии вы откроете для себя достопримечательности самого глубокого озера со стороны Бурятии: увидите Иволгинский дацан и храм Хамбо-ламы Итигэлова, побываете у Лика богини Янжимы в Баргузинской долине и читать дальшеуменьшить
доберётесь до Чивыркуйского залива. По дороге осмотрим перевал Пыхта, реку Хаим и камень Черепаха. Маршрут через Забайкальский национальный парк приведёт к Ушканьим островам с лежбищем нерп.
В бухте Змеиная можно будет искупаться в горячих источниках, а завершит программу прогулка по Улан-Удэ.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: Документы: паспорт, авиа- или ж/д билеты, медицинский полис Наличные деньги на карманные расходы, питание вне программы, сувениры Небольшой рюкзак для ежедневных поездок Купальник Удобная обувь, ветровка или дождевик Личная аптечка, предметы гигиены Гигиеническая помада, солнцезащитные очки, средство от комаров Фото- и видеоаппаратура, карты памяти, портативное зарядное устройство
Программа тура по дням
1 день
Иволгинский дацан, перевал Пыхта, камень Черепаха
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ и отправимся в Иволгинский дацан, где находится храм Хамбо-ламы Итигэлова. Осмотрим яркие дуганы и молитвенные барабаны, потом позавтракаем на территории.
Далее поедем в сторону Байкала. По дороге остановимся в священных местах и у природных достопримечательностей: на перевале Пыхта, у реки Хаим и камня Черепаха.
Вечером приедем на базу отдыха и поужинаем.
2 день
Баргузинский дацан и Музей самоцветов
Этот день посвятим знакомству с исконной родиной бурят Баргуджин-Токум и Баргузинской долиной, известной целебными источниками, озёрами и горными пейзажами.
Отправимся к Баргузинскому дацану у подножия горы Уулзаха. Здесь увидим валун с проявившимся Ликом богини Янжимы — покровительницы семьи, мудрости, наук и ремёсел. К этому месту приезжают люди со всей страны.
После обеда вернёмся на турбазу. По пути заедем в Музей самоцветов.
Вечером на базе нас будет ждать ужин.
3 день
Ушканьи острова, бухта Змеиная и возвращение в Улан-Удэ
Утром отправимся к Чивыркуйскому заливу. Проедем через Забайкальский национальный парк: увидим Бормашовые озёра, Баргузинский залив, песчаный пляж Мягкая Карга, озеро Арангатуй, полуостров Святой Нос и реку Буртуй.
Добравшись до Чивыркуйского залива, остановимся в Монахово и поднимемся на смотровую площадку с видом на залив и Баргузинский хребет. Затем пересядем на катер и продолжим маршрут по воде.
Посетим Ушканьи острова — особо охраняемую территорию, где можно увидеть лежбище нерп на расстоянии около 30 метров.
Далее пройдём по островам Чивыркуйского залива и остановимся в бухте Змеиная. Здесь искупаемся в горячих источниках.
После обеда вернёмся в Улан-Удэ. По пути заглянем в Байкальскую гавань и Сретенский женский монастырь. Прогуляемся по городу, осмотрим основные места и зайдём за сувенирами. Вечером заселимся в отель и поужинаем.
4 день
Окончание тура
Прощаемся с Бурятией. Отвезём вас в аэропорт или на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
59 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака, 3 обеда и 3 ужина
Трансферы
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Улан-Удэ и обратно
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, 17:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я являюсь директором компании, которая с 2011 года организовала более 3000 поездок по Байкалу. Мы показываем Байкал с двух сторон — бурятской и иркутской. Так участники видят озеро разным: суровым читать дальшеуменьшить
и ветреным на западе, солнечным и гостеприимным на востоке. Сам я местный житель и хорошо знаю этот край. Разработал уникальный этнопродукт. В рамках проекта показываю лучшие места Бурятии, раскрывающие историю, духовные традиции и природные чудеса региона. Зимой провожу туры по льду, летом — по берегам, островам и горячим источникам. Все маршруты продуманы до мелочей: безопасные переходы, красивые бухты, места, где нет толп.
А ещё у меня есть собственная база отдыха на Байкале, где гостей встречают тепло и по-домашнему.
Тур входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие туры на «Природа и места силы Бурятии у берегов Байкала: путешествие в мини-группе (всё включено)»